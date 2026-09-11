Erre is, arra is: vegyesen mozog péntek reggel a forint, mutatjuk a friss árfolyamokat

Csak kevéssel javult a forint az euróhoz képest, a dollárral szemben azonban gyengült az árfolyam.

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel, miközben az euróhoz és a svájci frankhoz képest minimálisan erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült az előző esti szintekhez viszonyítva.

Reggel az eurót 364,63 forinton jegyezték, ami hajszálnyival alacsonyabb a csütörtök esti 364,66 forintos értéknél. A svájci frank árfolyama szintén enyhén, 386,50-ről 386,40 forintra mérséklődött. A dollár viszont drágult a magyar fizetőeszközhöz képest, így jegyzése a korábbi 313,63 forintról 314,06 forintra emelkedett.

A nemzetközi devizapiacon eközben az euró is veszített az értékéből az amerikai devizával szemben, az árfolyama az előző esti 1,1627 dollárról 1,1611 dollárra csökkent.