2026. szeptember 11. péntek Teodóra
17 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Close-up of Hungarian forint banknotes, focusing on a 20,000 forint note with a detailed portrait of a historical figure. The intricate designs, colors, and security features are prominently displayed, highlighting the currencys artis
Gazdaság

Erre is, arra is: vegyesen mozog péntek reggel a forint, mutatjuk a friss árfolyamokat

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 08:48

Csak kevéssel javult a forint az euróhoz képest, a dollárral szemben azonban gyengült az árfolyam.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Vegyesen mozgott a forint a főbb devizákkal szemben péntek reggel, miközben az euróhoz és a svájci frankhoz képest minimálisan erősödött, a dollárral szemben viszont gyengült az előző esti szintekhez viszonyítva.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Reggel az eurót 364,63 forinton jegyezték, ami hajszálnyival alacsonyabb a csütörtök esti 364,66 forintos értéknél. A svájci frank árfolyama szintén enyhén, 386,50-ről 386,40 forintra mérséklődött. A dollár viszont drágult a magyar fizetőeszközhöz képest, így jegyzése a korábbi 313,63 forintról 314,06 forintra emelkedett.

A nemzetközi devizapiacon eközben az euró is veszített az értékéből az amerikai devizával szemben, az árfolyama az előző esti 1,1627 dollárról 1,1611 dollárra csökkent.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:33
11:14
11:05
10:45
10:30
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 10. 16:55
Megjött az ítélet: sok mindent újra kell húzni, hogy eurónk lehessen  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Holdblog  |  2026. szeptember 11. 10:14
Mennyire erős valójában a 360-as forint?
A 350 körüli euróárfolyam egyelőre csak rövid kitérőnek bizonyult: az energiaárak emelkedése és a na...
MEDIA1  |  2026. szeptember 11. 09:07
Újabb pályázó lépett vissza az NMHH és a Médiatanács elnöki tisztségéért folyó versenyből - Szabó Györgyöt időközben egy másik fontos testületbe választották
Újabb pályázó vonta vissza jelentkezését a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint az...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 11. 08:39
Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit nézi. De lehet, hogy a bankszámládon buksz el egy havi számlát
Ősszel sokan elkezdik figyelni a fűtést, a villanyt, a meleg vizet és a havi rezsit. Közben van egy...
ChikansPlanet  |  2026. szeptember 11. 08:00
Japán kutatók megoldhatták, ami évtizedek óta nem sikerült: műanyagot állítottak elő - mikroplasztik nélkül
Japán kutatók olyan műanyagot fejlesztettek, amely sós vízben néhány óra alatt, a szárazföldön pedig...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
2026. szeptember 10.
Súlyos kockázat derült ki Paks kapcsán: erre a magyar háztartások sincsenek felkészülve
2026. szeptember 10.
Újabb részletek derültek ki a magyar kórházi fertőzésekről: komoly eltéréseket mutatnak az adatok a várthoz képest
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 napja
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2
5 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
3
2 napja
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
1 napja
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
1 hete
Robbant a bomba a magyar banknál: ezermilliárdos bűnügyben csapott le a rendőrség
PÉNZÜGYI KISOKOS
Termin
tőkemozgással nem járó, egyszeri árfolyam megállapodás a forinttal szemben. Az ügyletben a felek arra vállalnak kötelezettséget, hogy ha meghatározott külföldi pénznem üzletkötés napján jegyzett határidős forintárfolyama és a lejárati napra ténylegesen jegyzett forintárfolyama különbözik, az árfolyam különbözetet - a szerződésben meghatározott devizaösszeg tekintetében - egymásnak forintban megfizetik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 10:30
Ekkora vagyonnal lett köztársasági elnök Baka András: nyaralója, drága karórája is van az államfőnek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 10:02
Eltörli a plázastopot a Tisza-kormány? Ugrásra készen várnak a boltláncok: százával nyílhatnak új üzletek
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 10:31
Lesz-e itthon műtrágya támogatás? A gazdák már várják az előleget