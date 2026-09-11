Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.

A részvénypiac forgalma 30,3 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy bőven átlag felett alakult a forgalom, és kifejezetten jó hangulatú volt a kereskedés, amelynek köszönhetően minden vezető részvény erősödött. A blue chipek közül az olaj árának növekedése miatt a Mol árfolyama hatalmas pluszban zárt, így történelmi csúcsra is emelkedett.

A Mol 200 forinttal, 3,86 százalékkal 5380 forintra erősödött, 9,2 milliárd forintos forgalomban.

200 forinttal, 3,86 százalékkal 5380 forintra erősödött, 9,2 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 1080 forinttal, 2,35 százalékkal 47 000 forintra nőtt, forgalmuk 18,2 milliárd forintot tett ki.

ára 1080 forinttal, 2,35 százalékkal 47 000 forintra nőtt, forgalmuk 18,2 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,71 százalékkal 2548 forintra emelkedett, forgalma 781,4 millió forint volt.

árfolyama 18 forinttal, 0,71 százalékkal 2548 forintra emelkedett, forgalma 781,4 millió forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,32 százalékkal 12 530 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9236,83 ponton zárt pénteken, ez 33,95 pontos, 0,37 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.