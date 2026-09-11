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Óriásit kaszált, aki ezekbe a magyar részvényekbe fektetett: újabb történelmi rekord dőlt meg
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.
A részvénypiac forgalma 30,3 milliárd forint volt, a vezető részvények emelkedtek az előző napi záráshoz képest. Czibere Ákos, az Equilor Befektetési Zrt. elemzője elmondta, hogy bőven átlag felett alakult a forgalom, és kifejezetten jó hangulatú volt a kereskedés, amelynek köszönhetően minden vezető részvény erősödött. A blue chipek közül az olaj árának növekedése miatt a Mol árfolyama hatalmas pluszban zárt, így történelmi csúcsra is emelkedett.
- A Mol 200 forinttal, 3,86 százalékkal 5380 forintra erősödött, 9,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 1080 forinttal, 2,35 százalékkal 47 000 forintra nőtt, forgalmuk 18,2 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 18 forinttal, 0,71 százalékkal 2548 forintra emelkedett, forgalma 781,4 millió forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,32 százalékkal 12 530 forintra erősödött, a részvények forgalma 1,8 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9236,83 ponton zárt pénteken, ez 33,95 pontos, 0,37 százalékos emelkedés a csütörtöki záráshoz viszonyítva.
Összesen 552 gigawatt kapacitású, hálózati léptékű nap- és szélerőműprojektet jelentettek be vagy áll fejlesztés alatt a régióban.
Az állami erdőgazdaságok a tűzifához szükséges fakitermelést a nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A volt jegybankelnök szerint a társadalmat ért gazdasági sokkhatások is indikátorai annak, hogy a tőkepiac lemaradt a régióban.
Csak kevéssel javult a forint az euróhoz képest, a dollárral szemben azonban gyengült az árfolyam.
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Tovább mérséklődött az infláció, augusztusban mindössze 1,3 százalékos volt a pénzromlás üteme, az élelmiszerboltok árszintje pedig már február óta folyamatosan csökken.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.
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