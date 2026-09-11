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üzemanyagtípusok és áraik a benzinkúton
Gazdaság

Megszólalt a MOL: ha ezt meglépnék, napokon belül elfogyna az üzemanyag a magyar kutakról

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 17:14

A jelenlegi nemzetközi és regionális üzemanyagkörnyezetben egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne. Egy esetleges védett ár azonnal kiszorítaná az üzemanyag importot, mely napokon belül dízel-, és benzinhiányhoz vezetne - írták egy sajtóközleményben. Ezt a hiányt az ország stratégiai készleteivel kipótolni hazardírozás lenne. A MOL ezért egyetért és támogatja a kormányzat intézkedését, amelyik nem a védett ár irányába tesz lépéseket, hanem a leginkább rászoruló társadalmi és fogyasztócsoportokat támogatja - hangsúlyozták.

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A cég közleménye szerint az elmúlt napokban egyértelműen negatív irányba fordultak a nemzetközi események. A Hormuzi-szorosnál kialakult konfliktus és az orosz energetikai létesítmények elleni ukrán támadások miatt világ két legnagyobb dízel- és kerozinszállítója, a Közel-Kelet és Oroszország egyszerre tűnt el a piacról. A júliusi adatok szerint a globális dízel export az év eleje óta 21%-kal csökkent, a globális benzin export 14%-kal a tavalyi évhez képest.

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Emlékeztettek arra is, hogy jelentősen csökkent az indiai és török dízelimport az EU felé, mert az EU szankciós politika betiltotta az orosz kőolajból gyártott termékek importját is. A csökkenő folyószintek miatt pedig, egyre nehezebb a beérkező importot eljuttatni a kontinens belsejébe.

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Az őszi európai és amerikai finomítói karbantartások miatt még kevesebb terméket tudnak gyártani. Nehezíti, hogy az előttünk álló kb. 60 napban pedig a gázolaj piac éves csúcsszezonja következik Európában. Ezek mind tükröződnek a termékek nemzetközi áraiban. 2026. szeptember 8-án a kőolaj ára 53%-kal, az európai dízel ára pedig 89%-kal volt magasabban, mint az iráni háború kitörése előtt, ezért a MOL szerint a helyzet nagyon törékeny.

A cég közleményében hangsúlyozta, hogy a fentiek ellenére a magyarországi üzemanyag kiskereskedelmi árak továbbra is az EU átlaga alatt vannak. Fontos is, hogy hosszú távon összhangban legyenek a szomszédos országok átlagos árszintjével, mert ha a hazai piac jelentősen olcsóbb, mint a régiós, akkor az importőrök nem hoznak be árut az országba - írták. Az üzemanyagegyensúly és az import fenntartása a legfontosabb feladat. Nemzetközi szinten egyre kevesebb termék várható, de Magyarországot eddig sikerült megóvni a termékhiánytól, zárták a közleményt.

Magyar Péter üzemanyag-támogatást jelentett be

Ma délután Facebook-videóban jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, hogy kormányzati üzemanyag-támogatásban részesül az év végéig mintegy egymillió dízelüzemű gépjármű tulajdonosa. A döntés értelmében a legfeljebb 150 lóerős autók után havi 5000 forintos kompenzáció jár, amellyel a világpiaci áremelkedés hatásait kívánják enyhíteni.

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A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Mivel a program decemberig tart, a jogosultak az év hátralévő részében összesen 20 ezer forint kompenzációhoz juthatnak. A juttatás nemcsak a magánszemélyeket érinti, hanem az őstermelők és az egyéni vállalkozók is igénybe vehetik a támogatást, amennyiben a jármű a saját nevükön szerepel.

A pénzt nem egy összegben, hanem több részletben kapják meg a jogosultak, az első kifizetésre októberben kerülhet sor, nem kell majd külön igényelni. A jogosultság megállapításához a NAV gépjárműadó kivetéséhez használt nyilvántartását veszik alapul, a támogatás átutalásáról pedig a Magyar Államkincstár gondoskodik. 

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A kormányfő a Facebook-videóban jelentette be a támogatást, decemberig több ezer forint kompenzáció érkezik a tulajdonosoknak.
Címlapkép: Getty Images
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