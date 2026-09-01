Rendkívüli bejelentést tett a rendőrség: ennek a hatalmas kedvezménynek rengetegen fognak örülni

Szeptember 1-jétől szolgálatmentes nap jár a rendőrség dolgozóinak a születésnapjukon – jelentette be Gál Kristóf, a rendőrség szóvivője. A kedvezmény nemcsak a hivatásos állomány tagjaira, hanem a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban dolgozókra és a munkavállalókra is vonatkozik.

A Magyar Rendőrség Facebook-oldalán közzétett videóból kiderül, hogy új kedvezményt vezetettek be szeptember 1-jétől a dolgozóknak: az állomány tagjainak nem kell dolgozniuk a születésnapjukon. A szolgálatmentes nap nemcsak a hivatásos rendőröknek jár, Gál Kristóf tájékoztatása szerint a kedvezmény a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszonyban, vagyis RIASZ-osokra, valamint a munkavállalókra is kiterjed.

A dolgozóknak a szabadnapot külön igényelniük sem kell, a szolgálati beosztás elkészítésekor automatikusan figyelembe veszik a születésnapjukat. Így az érintetteknek nem kell szabadságot kivenniük azért, hogy az adott napon ne kelljen munkába állniuk.

Arra is gondoltak, ha a születésnap eleve olyan napra esik, amikor az érintett nem dolgozna. Amennyiben valakinek a születésnapja ünnepnapra, munkaszüneti napra vagy szabadságra esik, a szolgálatmentes nap nem vész el, azt a következő, beosztás szerinti munkanapon kapja meg.









