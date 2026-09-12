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A Duna Baja városában novemberben folyó vízpart
Gazdaság

Fordulat a Dunánál: történelmi mélypont után rohamosan emelkedik a vízszint

Pénzcentrum/MTI
2026. szeptember 12. 12:33

Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél az elmúlt napokban. A folyó szerdán, majd csütörtökön is elérte a Vigadó téri vízmérce 0 centiméteres szintjét, ami szerdán a valaha mért legalacsonyabb vízállás volt. Az előrejelzés szerint vasárnap délig további mintegy 15 centiméteres növekedés várható, ezt követően azonban ismét apadás kezdődhet.

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Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél Vízügy szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 centiméteres emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó.

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A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb, 0 centiméteres vízállását Budapestnél (vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját), majd kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 centiméterre csökkent.

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A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 centimétert mutatott a vízmérce a Vigadó térnél.

A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán arról írt szombaton, hogy az elmúlt két napban az országon átvonuló hidegfront mentén, illetve a front előtt mérőállomásaikon 0-30 milliméter között alakult a csapadék mennyisége.
Címlapkép: Getty Images
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