A fuvarozók szerint miközben más dízelfelhasználók támogatást kapnak, a szállítmányozó cégek ismét segítség nélkül maradtak.
Fordulat a Dunánál: történelmi mélypont után rohamosan emelkedik a vízszint
Jelentősen emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél az elmúlt napokban. A folyó szerdán, majd csütörtökön is elérte a Vigadó téri vízmérce 0 centiméteres szintjét, ami szerdán a valaha mért legalacsonyabb vízállás volt. Az előrejelzés szerint vasárnap délig további mintegy 15 centiméteres növekedés várható, ezt követően azonban ismét apadás kezdődhet.
Két nap alatt több mint 20 centimétert emelkedett a Duna vízszintje Budapestnél Vízügy szombat reggeli adataiból. Az előrejelzés szerint a vízszint további emelkedése várható, vasárnap délig még körülbelül 15 centiméteres emelkedést prognosztizálnak, majd ismét apadni kezd a folyó.
A Duna szerdán érte el a valaha mért legalacsonyabb, 0 centiméteres vízállását Budapestnél (vagyis elérte a Vigadó téren lévő vízmérce rögzített nullpontját), majd kissé emelkedett a vízszint, de csütörtök délután ismét 0 centiméterre csökkent.
A Duna vízgyűjtőjén lehullott csapadék hatására azonban a vízszint pénteken emelkedni kezdett, és szombat reggel már 23 centimétert mutatott a vízmérce a Vigadó térnél.
A HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán arról írt szombaton, hogy az elmúlt két napban az országon átvonuló hidegfront mentén, illetve a front előtt mérőállomásaikon 0-30 milliméter között alakult a csapadék mennyisége.
Súlyos következménye lehet a háborúnak: erre a lépésre kényszerülhetnek a jegybankok az elszabaduló árak miatt
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A friss tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység.
Összesen 552 gigawatt kapacitású, hálózati léptékű nap- és szélerőműprojektet jelentettek be vagy áll fejlesztés alatt a régióban.
Az állami erdőgazdaságok a tűzifához szükséges fakitermelést a nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A volt jegybankelnök szerint a társadalmat ért gazdasági sokkhatások is indikátorai annak, hogy a tőkepiac lemaradt a régióban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.
Egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne.
Amennyiben az energiaárak háború okozta emelkedése folytatódik és más területekre is begyűrűzik, további kamatemelésekre lehet szükség az euróövezetben.
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Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.
A 64. Közgazdász-vándorgyűlésen vezető szakértők értékelték a magyar gazdaság és a foglalkoztatás jelenlegi helyzetét.
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A csütörtökön és pénteken érkező eső többfelé enyhíthet az aszályon, számottevő javulásra azonban elsősorban a Dunántúl egyes részein van esély.
Foglalkozni fog az augusztus 20-i tűzijáték ügyével az Élő Környezetért Felelős Minisztérium.
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