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Láthatatlan gyilkos vadászik a magyarokra: hetente 27-en halnak meg emiatt a saját otthonukban
Tavaly 1 384 ember halt meg valamilyen otthoni baleset következtében Magyarországon, vagyis naponta csaknem négyen. A legtöbb áldozatot továbbra is az esések, csúszások és botlások követelték, ugyanakkor a számok alapján 2025-ben érezhetően csökkent az ilyen tragédiák száma.
Továbbra is jelentősen több otthoni halálos baleset történik Magyarországon, mint amennyi halálos kimenetelű munkahelyi baleset. Az utóbbiból 2025-ben 65-öt regisztráltak, miközben az otthonukban balesetben elhunytak száma tavaly 1 384 fő volt. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az elmúlt évben 21-szer többen veszítették életüket otthonaikban, valamilyen baleset következtében, mint a munkahelyeken.
Beszédes adat az is, hogy továbbra is vezető halálok az otthoni balesetek esetében az esés, csúszás, botlás. Csak ennek következtében 850-en haltak meg 2025-ben. Ez azt jelenti, hogy a tavalyi évben naponta két ember életét pecsételte meg egy otthoni elbotlás. Igaz azonban, hogy az elmúlt éveket figyelembe véve 2025-ben jelentősen csökkentek az otthoni halálos balesetek. És ez leginkább annak volt köszönhető, hogy a fatális esések, csúszások, botlások száma csökkent.
Ezek a legveszélyesebb otthoni balesetek 2025-ben
Ahogy a bevezetőnkben utaltunk rá, az otthoni halálos balesetek között továbbra is messze az esés, csúszás és botlás jelenti a legnagyobb veszélyt. A 2025-ben regisztrált 1 384 halálesetből 850 ehhez a kategóriához kapcsolódott, vagyis az összes áldozat több mint 61 százaléka. Másképp fogalmazva
tízből hat ember valamilyen esés vagy elbotlás következtében vesztette életét a saját otthonában.
Az arány nagyságát jól mutatja, hogy az esések önmagukban több halálos áldozatot követeltek, mint az összes többi kategória együttvéve. A második legtöbb halálesetet a víz, étel vagy más anyag okozta fulladás jelentette, 150 áldozattal. Ezt a tűz és láng okozta égés, illetve fulladás követte 103 halálesettel, míg mérgezés következtében 63-an haltak meg.
A többi balesettípus ugyanakkor már jóval ritkábban végződött halállal. Leeső tárgyak, beszorulás, összenyomás vagy gépek miatt 24-en, áramütés következtében 12-en, lőfegyver vagy robbanás miatt 9-en haltak meg. Maró vagy izzó anyagok, illetve gőz 8, vágó- és szúróeszközök, valamint kéziszerszámok pedig 3 halálos áldozatot követeltek. További 162 eset az egyéb kategóriába került.
Mi történt az elmúlt néhány évben?
Ha több évre visszamenőleg megnézzük az adatokat, azt láthatjuk, hogy az otthoni halálos balesetek száma lassan, de érezhetően csökkent. Míg 2020-ban 1 557, 2023-ban pedig még 1 548 ilyen halálesetet regisztráltak, 2024-re ez 1 419-re, 2025-re pedig 1 384-re esett vissza. Öt év alatt így 173-mal, vagyis több mint 11 százalékkal csökkent az áldozatok száma.
Igaz ugyanakkor, hogy ebben továbbra is az esések visszaszorulása játszotta a legnagyobb szerepet. 2020-ban még 1 119-en haltak meg esés, csúszás vagy botlás következtében, 2023-ban 986-an, 2024-ben 903-an, tavaly pedig már „csak” 850-en. Ez 2020-hoz képest közel 24 százalékos csökkenés, vagyis csak ebben a kategóriában 269-cel kevesebb halálesetet regisztráltak.
Azonban fontos megjegyezni, hogy nem minden balesettípusnál javult a helyzet. A víz, étel vagy más anyag okozta fulladás áldozatainak száma 2020 óta 114-ről 150-re emelkedett, míg a tűz és láng okozta halálesetek száma 91-ről 103-ra nőtt. Feltűnő a tárgyak esése, beszorulás, összenyomás és gépek kategóriája is: itt 2024-ről 2025-re 12-ről 24-re, vagyis egyetlen év alatt a duplájára nőtt a halálesetek száma.
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Hogyan csökkentsük az otthoni balesetek kockázatát?
Esések és botlások
A csúszós szőnyegek, laza kábelek és küszöbök komoly veszélyforrást jelenthetnek, különösen idősebb korban.
- A fürdőszobában sokat számít egy stabil kapaszkodó és a csúszásgátló felület.
- Létrára lehetőleg ne álljon fel az, aki bizonytalanabbul mozog vagy gyakran szédül.
- Fontos a megfelelő világítás is, főleg lépcsőknél és éjszakai közlekedésnél.
Fulladás és félrenyelés
- Kisgyereket kádban, medencében vagy más víz közelében egy pillanatra sem szabad magára hagyni.
- A könnyen félrenyelhető ételeket érdemes életkornak megfelelően feldarabolni.
- Időseknél vagy nyelési nehézség esetén különösen fontos a lassú étkezés és az ilyen panaszok kivizsgálása.
Tűz, égés és füst
- A működő tűzhelyet, sütőt vagy nyílt lángot ne hagyjuk felügyelet nélkül.
- A füstérzékelő kis beruházás, de egy kialakuló lakástűznél értékes perceket nyerhet.
- Gyufát, öngyújtót és más gyújtóeszközt gyermekektől elzárva érdemes tartani.
- Ágyban vagy kanapén dohányozni különösen kockázatos.
Mérgezések és egyéb veszélyforrások
- Gyógyszereket, tisztítószereket és vegyszereket zárt, gyermekek számára elérhetetlen helyen kell tartani.
- Sérült elektromos eszközt, vezetéket vagy konnektort nem érdemes házilag toldozni-foldozni.
- Egyedül élő vagy elesésre hajlamos időseknél segítséget jelenthet vészjelző vagy olyan eszköz, amellyel gyorsan segítséget tudnak hívni.
A számokból az is látszik, hogy az otthon megszokott környezete könnyen hamis biztonságérzetet adhat. Sok veszélyforrás annyira hétköznapi, hogy egyszerűen nem vesszük észre, amíg baj nem történik.
A megelőzéshez ráadásul sokszor nem nagy átalakításra kell gondolni. Egy jól rögzített szőnyeg, egy kapaszkodó, egy füstérzékelő vagy néhány veszélyes tárgy áthelyezése is sokat számíthat. Az otthon ugyanis attól még nem lesz automatikusan biztonságos hely, hogy jól ismerjük.
Mit fizethet a biztosító, ha otthon történik a baj?
Az otthoni baleseteknél adja magát a kérdés, hogy fizet-e ilyenkor a biztosító. A válasz azonban sok összetevő függvénye. Attól, hogy valakinek van lakásbiztosítása, még nem biztos, hogy egy otthoni esés, égési sérülés vagy más személyi baleset után is jár térítés.
A Magyar Nemzeti Bank tájékoztatója szerint a lakásbiztosítás alapvetően az ingatlant és az ingóságokat védi. Ilyen biztosítás fizethet például tűz, robbanás, vihar vagy más elemi kár után, az alapfedezetek pedig különböző kiegészítő biztosításokkal bővíthetők. Éppen ezért érdemes pontosan megnézni, mire terjed ki az adott szerződés, és milyen károk maradnak ki belőle.
Más a helyzet, ha maga az ember sérül meg. Erre balesetbiztosítás, illetve valamilyen baleseti kiegészítő fedezet adhat pénzügyi védelmet. Az MNB szerint ilyen konstrukcióknál térítés járhat például baleseti halál, rokkantság, műtét vagy kórházi ápolás esetén. Hogy pontosan mennyi pénzt fizet a biztosító, azt már az adott szerződés és az abban meghatározott biztosítási összeg dönti el.
Vagyis önmagában az, hogy van biztosításunk, még kevés. Az MNB külön is arra hívja fel a figyelmet, hogy szerződéskötés előtt meg kell nézni, milyen biztosítási eseményekre vállal fizetést a biztosító, illetve milyen kizárások és mentesülési feltételek szerepelnek a szerződésben.
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