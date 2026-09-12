2026. szeptember 12. szombat Mária
16 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | |
Premier League
| |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Fiatal számítógépes hacker, aki éjszaka dolgozik a lakásából, mobiltelefonnal.
Gazdaság

Figyelmeztetést adott ki a rendőrség: elképesztő módszerrel fosztják ki a magyarokat, így manipulálják áldozataikat a bűnözők

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 15:05

Egyre változatosabb történetekkel próbálják megtéveszteni áldozataikat a telefonos csalók. Gyakran hozzátartozónak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd valamilyen sürgős és drámai helyzetre hivatkozva kérnek pénzt vagy értéket. A rendőrség szerint a legfontosabb, hogy ilyen helyzetben ne a pánik, hanem a gyanakvás vezesse a kiszemelt áldozatot. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető annak az esélye, hogy a csalók hozzáférjenek a pénzhez vagy az értékekhez.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A telefonos csalók gyakran unokának, gyermeknek, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, és drámai történetekkel, sürgetéssel próbálják megszerezni a kiszemelt áldozat pénzét, vagy értékeit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az ilyen történetek célja a pánikkeltés és a sürgetés, hogy az áldozat gondolkodás nélkül teljesítse a telefonáló kérését.

Kapcsolódó cikkeink:

Ha valaki gyanús hívást kap, érdemes azonnal megszakítani a beszélgetést, majd a hozzátartozót a megszokott telefonszámán visszahívni. Segíthet az is, ha olyan kérdést teszünk fel, amelyre csak a valódi családtag tudhatja a választ.

Ha mégis megtörtént a csalás, a rendőrség azt kéri, hogy azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Fontos lehet minél több részletet megjegyezni a telefonálóról, az esetleges küldöncről és a használt járműről is. 
Címlapkép: Getty Images
#pénz #csalás #rendőrség #átverés #gazdaság #bűncselekmény #figyelmeztetés #csalók #megelőzés #áldozat #telefonos csalók

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:32
17:06
16:33
16:03
15:32
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 11. 16:51
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
Összkép  |  2026. szeptember 11. 22:46
Nem a nagyokat másoljuk és nem fánknapot szervezünk - Három példa, hogyan képes egy kisebb cég nyerni a munkaerőért folyó versenyben
Egy kereskedő, egy gyártó és egy mérnöki cég története jól szemlélteti, a kisebb cégek sémák helyett...
MEDIA1  |  2026. szeptember 11. 17:42
Mi lesz az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulással? Ezt válaszolta a kormány
Magyar Péter 2024-ben aláírásával támogatta az évi 5.000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltö...
Holdblog  |  2026. szeptember 11. 12:12
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború új...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 11. 08:39
Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit nézi. De lehet, hogy a bankszámládon buksz el egy havi számlát
Ősszel sokan elkezdik figyelni a fűtést, a villanyt, a meleg vizet és a havi rezsit. Közben van egy...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 12.
Akár 120 ezer forintot is bukhatsz egy új mobiltelefon vásárlásán: így spórolnak rajta egy vagyont az élelmes magyarok
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 12.
Dől a pénz az öregedésgátló csodaszerekbe: most kiderült, óriási pazarlás az egész – szinte semmit sem érnek
2026. szeptember 12.
Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek
2026. szeptember 11.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 12. szombat
Mária
37. hét
Szeptember 12.
Az elsősegélynyújtás világnapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2
6 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
3
3 napja
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
2 napja
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
1 hete
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bank
A középkorban a bank eleinte csak egy pad volt, ahol egy elismervényt kaptak a kereskedők, amit egy másik városban pénzre válthattak. Ma pedig egy pénzintézet, ahol a pénzünket tarthatjuk vagy például hitelt vehetünk fel. 

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 12. 16:03
Dől a pénz az öregedésgátló csodaszerekbe: most kiderült, óriási pazarlás az egész – szinte semmit sem érnek
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 12. 13:03
Így tűntek el szép csendben a filléres kisautók: döbbenetes, mennyit drágultak a slágermodellek
Agrárszektor  |  2026. szeptember 12. 16:59
Vége a tilalomnak: ez vár 4 megyére szeptember 12-től