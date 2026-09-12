Figyelmeztetést adott ki a rendőrség: elképesztő módszerrel fosztják ki a magyarokat, így manipulálják áldozataikat a bűnözők

Egyre változatosabb történetekkel próbálják megtéveszteni áldozataikat a telefonos csalók. Gyakran hozzátartozónak, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, majd valamilyen sürgős és drámai helyzetre hivatkozva kérnek pénzt vagy értéket. A rendőrség szerint a legfontosabb, hogy ilyen helyzetben ne a pánik, hanem a gyanakvás vezesse a kiszemelt áldozatot. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen csökkenthető annak az esélye, hogy a csalók hozzáférjenek a pénzhez vagy az értékekhez.

A telefonos csalók gyakran unokának, gyermeknek, rendőrnek vagy ügyvédnek adják ki magukat, és drámai történetekkel, sürgetéssel próbálják megszerezni a kiszemelt áldozat pénzét, vagy értékeit.

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy az ilyen történetek célja a pánikkeltés és a sürgetés, hogy az áldozat gondolkodás nélkül teljesítse a telefonáló kérését.

Ha valaki gyanús hívást kap, érdemes azonnal megszakítani a beszélgetést, majd a hozzátartozót a megszokott telefonszámán visszahívni. Segíthet az is, ha olyan kérdést teszünk fel, amelyre csak a valódi családtag tudhatja a választ.

Ha mégis megtörtént a csalás, a rendőrség azt kéri, hogy azonnal hívják a 112-es segélyhívó számot. Fontos lehet minél több részletet megjegyezni a telefonálóról, az esetleges küldöncről és a használt járműről is.