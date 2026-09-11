Eldőlt a legendás magyar csokigyár sorsa: ez vár most a dolgozókra

A Nestlé Hungária megállapodást kötött a Vimpex cégcsoporttal diósgyőri gyára értékesítéséről. A tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység. A Nestlé a szakszervezettel kötött megállapodás alapján rendkívüli, a munkaviszony hosszától függően 5–11,5 havi bérnek megfelelő bónusszal támogatja a munkavállalókat.

A Nestlé Hungária júliusban jelentette be, hogy 2026 decemberében befejezi az üreges csokoládéfigurák előállítását a 220 főt foglalkoztató diósgyőri üzemében, mely a Nestlé Hungária Kft. árbevételének kevesebb, mint 3 százalékát adta. Mindeközben már előrehaladott tárgyalásokat folytatott a cég az üzem értékesítéséről. A Nestlé hivatalos közleményben jelentette be, hogy a tárgyalások sikerrel zárultak, így 2027. január 1-jétől a Vimpex cégcsoport folytatja tovább az édességgyártást a diósgyőri üzemben.

„A diósgyőri gyár évtizedeken át fontos szerepet töltött be a Nestlé magyarországi működésében, és generációk munkája járult hozzá magas minőségű termékeink készítéséhez, amelyeket nem csak itthon, de szerte a világban is megismerhettek fogyasztóink. Fontosnak tartottuk, hogy olyan szakmai befektetőt találjunk, amely garantálni tudja az évtizedes tradíciók folytatását. A diósgyőri üzem értékesítése nem változtat a Nestlé magyarországi elköteleződésén: szerencsi és büki gyárainkban tovább folytatjuk fejlesztéseinket, hosszú távon is erősítve hazai jelenlétünket” – mondta el az értékesítés kapcsán Noszek Péter, a Nestlé Hungária ügyvezető igazgatója.

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A Nestlé a szakszervezettel kötött megállapodás szerint az átmeneti időszakra való tekintettel rendkívüli bónuszban részesíti azokat a munkavállalókat, akik 2026. december 31-ig állományban maradnak. Ezen túlmenően a munkavállalók lojalitását is elismeri a vállalat.

A dolgozók, a Nestlénél töltött munkaviszonyuk hosszának függvényében 5 – 11,5 havi alapbérüknek megfelelő egyszeri juttatásban részesülnek.

„Nagy lépés a cégcsoportunk életében, hogy egy ilyen nagy múltú és jelentős szakmai tudással rendelkező gyár kerül a tulajdonunkba. Országos értékesítési és logisztikai hálózatunk jó alapot teremt ahhoz, hogy továbbfejlesszük az üzem működését, és a Csoki Nyugat Kft.-vel elindított saját gyártású édesipari portfóliónkat tovább bővítsük” – mondta Kovács Gyula, a Vimpex cégcsoport tranzakcióért felelős vezetője.

A Nestlé és a Vimpex cégcsoport között létrejött megállapodás alapján az átvevő a gyár dolgozóinak legalább egyharmadát tovább foglalkoztatja 2027. január elsejét követően. A Vimpex ugyanakkor elkötelezett amellett, hogy a lehető legtöbb alkalmazottat állományban tartsa - hangsúlyozza a közlemény. Azoknak a munkavállalóknak, akiknek a további foglalkoztatása nem megoldható, a Nestlé kollektív szerződésében rögzített, a Munka törvénykönyvében meghatározottnál kedvezőbb juttatásokat biztosít a vállalat. A Nestlé továbbá segítséget nyújt az elhelyezkedéshez minden olyan dolgozójának, akiknek távoznia kell a gyár kötelékéből.