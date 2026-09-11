2026. szeptember 11. péntek Teodóra
13 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
deviza euró dollár forint bankjegy pénz készpénz
Gazdaság

Erősödött pénteken a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

MTI
2026. szeptember 11. 18:47

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A hetet a forint vegyes eredménnyel fejezte be, az euróval és a dollárral szemben gyengébben, a svájci frank ellenében erősebben.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az eurót délután hat órakor 363,05 forinton jegyezték a reggeli 364,63 forint után. A dollár jegyzése 313,06 forintra csökkent 314,06-ról, a svájci franké pedig 383,78 forintra ment le 386,40 forintról. A forint így az euróval szemben 0,4 százalékkal, a dollár ellenében 0,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,7 százalékkal erősödött pénteken.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A forint a hetet vegyes eredménnyel fejezte be; az euróval és a dollárral szemben 0,2 és 0,3 százalékkal gyengébben, a svájci frank ellenében 0,3 százalékkal erősebben.

Péntek délutáni jegyzésén a forint erősebben állt a szeptemberi kezdésnél: 0,6 százalékkal az euró, 0,5 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 5,6 százalékkal erősödött az euróval, 4,4 százalékkal a dollárral és 7,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Címlapkép: Getty Images
#euró #forint #gazdaság #usd #forintgyengülés #forintárfolyam #devizapiac #forint gyengülés #forint árfolyam #eur huf #CHF #EUR #HUF

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
19:13
18:55
18:47
18:32
18:17
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. szeptember 11. 16:51
25 éve kezdődött a végtelen háborúk korszaka  
Media1
2026. augusztus 23. 20:00
Vége a klasszikus webshopoknak? AI forradalom & TikTok Shopping & Temu - Interjú Zabari Istvánnal (Ecommerce Hungary)  
MEDIA1  |  2026. szeptember 11. 17:42
Mi lesz az 5000 forintos kötelező kamarai hozzájárulással? Ezt válaszolta a kormány
Magyar Péter 2024-ben aláírásával támogatta az évi 5.000 forintos kötelező kamarai hozzájárulás eltö...
Holdblog  |  2026. szeptember 11. 12:12
Energiaársokk közeleg - mekkora ütést kaphat Magyarország?
Alig lélegezhetett fel Európa az energiaválság után, az iráni konfliktus és az orosz-ukrán háború új...
Bankmonitor  |  2026. szeptember 11. 08:39
Fűtési szezon előtt mindenki a rezsit nézi. De lehet, hogy a bankszámládon buksz el egy havi számlát
Ősszel sokan elkezdik figyelni a fűtést, a villanyt, a meleg vizet és a havi rezsit. Közben van egy...
ChikansPlanet  |  2026. szeptember 11. 08:00
Japán kutatók megoldhatták, ami évtizedek óta nem sikerült: műanyagot állítottak elő - mikroplasztik nélkül
Japán kutatók olyan műanyagot fejlesztettek, amely sós vízben néhány óra alatt, a szárazföldön pedig...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. szeptember 11.
Pár százezerből is jócskán feljebb tornázhatod a lakásod értékét: erre érdemes költeni méregdrága felújítás helyett
2026. szeptember 10.
Kiderült a magyar luxushotelek féltett titka: erre biztos nem számítanak a tehetős vendégek
2026. szeptember 11.
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
2026. szeptember 11.
6+1 szuper kutyás túra őszre, amit imádni fog a gazdi is: tappancsra és bakancsra fel, irány a magyar vidék!
2026. szeptember 11.
Tényleg jobban megéri, mint a repülés? Fillérekből is megúszható a külföldi utazás, ha ismered ezt a trükköt
NAPTÁR
Tovább
2026. szeptember 11. péntek
Teodóra
37. hét
Szeptember 11.
A World Trade Center ellen elkövetett terrortámadás áldozatainak emléknapja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Hiába állt jó oldalra Magyarország, megint a balekok között köthetünk ki: már gyűlnek a sötét fellegek a legfontosabb hazai gigaprojekt körül
2
5 napja
Húzós évek jöhetnek a vidéki háztulajdonosoknak: kétmillió magyar otthont érinthet az új uniós szigor
3
2 napja
Színt vallott a szakértő: jöhetnek a kormány fájdalmas döntései, kemény idők várhatnak a magyar családokra
4
1 napja
Meglepő fordulat a paksi fenékküszöb ügyében: ezt mondja az Európai Bizottság
5
1 hete
Rendkívüli bejelentést tett a kormány: óriási segítség érkezik a rezsivel és hitelekkel küzdő magyaroknak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Visszavásárlás
az életbiztosítási szerződések - lejárat előtti - megszüntetésének egyik módszere. Ilyenkor a biztosító - a szerződésben rögzített mértékben - a díjtartalékot visszafizeti.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 18:55
Atyaég, még az USA-t is lepipálta Magyarország? Elképesztő dolog derült ki a friss világranglistából
Pénzcentrum  |  2026. szeptember 11. 18:04
Kvíz: Jól ismered Budapestet? Lássuk, tudod-e kikről nevezték el a legismertebb utcákat, tereket!
Agrárszektor  |  2026. szeptember 11. 18:31
Elértük a kritikus határt - senki sem hitte volna, hogy eddig jutunk