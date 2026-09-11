A volt jegybankelnök szerint a társadalmat ért gazdasági sokkhatások is indikátorai annak, hogy a tőkepiac lemaradt a régióban.
Erősödött pénteken a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A hetet a forint vegyes eredménnyel fejezte be, az euróval és a dollárral szemben gyengébben, a svájci frank ellenében erősebben.
Az eurót délután hat órakor 363,05 forinton jegyezték a reggeli 364,63 forint után. A dollár jegyzése 313,06 forintra csökkent 314,06-ról, a svájci franké pedig 383,78 forintra ment le 386,40 forintról. A forint így az euróval szemben 0,4 százalékkal, a dollár ellenében 0,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,7 százalékkal erősödött pénteken.
A forint a hetet vegyes eredménnyel fejezte be; az euróval és a dollárral szemben 0,2 és 0,3 százalékkal gyengébben, a svájci frank ellenében 0,3 százalékkal erősebben.
Péntek délutáni jegyzésén a forint erősebben állt a szeptemberi kezdésnél: 0,6 százalékkal az euró, 0,5 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.
Az év eleje óta a forint 5,6 százalékkal erősödött az euróval, 4,4 százalékkal a dollárral és 7,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.
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