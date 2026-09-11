Erősödött pénteken a forint: így áll most az euróval és dollárral szemben

Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon. A hetet a forint vegyes eredménnyel fejezte be, az euróval és a dollárral szemben gyengébben, a svájci frank ellenében erősebben.

Az eurót délután hat órakor 363,05 forinton jegyezték a reggeli 364,63 forint után. A dollár jegyzése 313,06 forintra csökkent 314,06-ról, a svájci franké pedig 383,78 forintra ment le 386,40 forintról. A forint így az euróval szemben 0,4 százalékkal, a dollár ellenében 0,3 százalékkal, a svájci frankkal szemben 0,7 százalékkal erősödött pénteken.

A forint a hetet vegyes eredménnyel fejezte be; az euróval és a dollárral szemben 0,2 és 0,3 százalékkal gyengébben, a svájci frank ellenében 0,3 százalékkal erősebben.

Péntek délutáni jegyzésén a forint erősebben állt a szeptemberi kezdésnél: 0,6 százalékkal az euró, 0,5 százalékkal a dollár és 1,3 százalékkal a svájci frank ellenében.

Az év eleje óta a forint 5,6 százalékkal erősödött az euróval, 4,4 százalékkal a dollárral és 7,1 százalékkal a svájci frankkal szemben.