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Gazdaság

Energiaforradalom készül a Földközi-tengernél: százmilliárdokat költenének nap- és szélerőművekre

Pénzcentrum
2026. szeptember 11. 19:31

A Földközi-tenger térsége hatalmas megújulóenergia-potenciállal rendelkezik. Egy friss elemzés szerint összesen 552 gigawatt kapacitású, hálózati léptékű nap- és szélerőműprojektet jelentettek be vagy áll fejlesztés alatt a régióban, ami mintegy 682 milliárd eurónyi beruházást jelent. A fejlesztések volumene még az Egyesült Államok teljes tervezett erőművi kapacitását is meghaladja - közölte az euronews.

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A Global Energy Monitor adataira épülő vizsgálat szerint a tervezett projektek közel kétharmada – 361,3 gigawatt – 2030-ig állhat kereskedelmi üzembe. Amennyiben ezek megvalósulnak, a térség működő nap- és szélerőmű-kapacitása 43 százalékkal bővülne, így a megújulók a villamosenergia-termelés mintegy egyharmadát adnák. Az elemzés ugyanakkor rámutat arra is, hogy ez az ütem még mindig elmarad a regionális tisztaenergia-célok eléréséhez szükséges mértéktől.

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A fejlesztések élén Spanyolország áll, amely a tervezett hálózati léptékű napenergia-kapacitás tekintetében az első helyet foglalja el 108,8 gigawattal, míg a szélenergia terén a harmadik 56,6 gigawattal. Az ország tavaly a villamos energiájának már a 75 százalékát tiszta forrásokból állította elő, és 2019 óta 75 százalékkal csökkentette a drága fosszilis erőművek árbefolyásoló szerepét. A megújuló energiaforrások térnyerése érezhető megtakarítást hoz a fogyasztóknak, hiszen egy átlagos spanyol háztartás havonta mintegy 10 eurót spórol meg a villanyszámlán.

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"Spanyolország megszakította az árak és az ingadozó fosszilis tüzelőanyagok közötti romboló kapcsolatot – olyasmit, amire európai szomszédai kétségbeesetten törekednek" – mondta Chris Rosslowe, az Ember energetikai agytröszt vezető elemzője. Hozzátette ugyanakkor, hogy az áramkimaradásoktól való félelem miatt fennáll a veszélye annak, hogy az ország visszacsúszik a költséges gázfüggőségbe.

Észak-Afrikában Egyiptom emelkedik ki a mezőnyből a közel 100 gigawattnyi tervezett nap- és szélerőműprojekttel, amelyek jelentős része – 37,7 gigawatt – zöldhidrogén-alkalmazásokhoz kapcsolódik. A sorban Görögország, Olaszország, Marokkó és Franciaország követi az éllovasokat.

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Az elemzés szerint a tervezett kapacitások tényleges megvalósulását végső soron az dönti el, hogy sikerül-e leküzdeni az olyan akadályokat, mint Európa elavult villamosenergia-hálózata. A Földközi-tenger térsége mindenesetre a törökországi Antalyában megrendezendő COP31 klímacsúcs előtt már most komoly eredményeket tud felmutatni.
Címlapkép: Getty Images
#energia #beruházás #egyiptom #napenergia #gazdaság #olaszország #görögország #spanyolország #megújuló energia #villamosenergia #energetika
Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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Peekaboo
1 órája
Helyes, ahogy mindent úgy az energiát is ott kell megtermelni az EU-n belül ahol arra a legalkalmasabbak a körülmények. Aztán a ruszkik fulladjanak bele az olajukba és a gázukba.
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