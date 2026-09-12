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Piros és kék villogó rendőrségi fények egy bűncselekmény helyszínén.
Gazdaság

Rendkívüli helyzet a Margit-szigeten: azonnali kiürítést rendeltek el, miután második világháborús robbanótestek kerültek elő

Pénzcentrum
2026. szeptember 12. 18:52

Második világháborús robbanótestek kerültek elő szombaton a budapesti Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerint az eszközöket a sziget középső részén, a pesti oldalon találták meg.

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Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten, a Margit-szigeten.

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A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiüríti, és lezárja - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton.

A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő.

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Nem sokkal később elszállították a talált kézigránátot és a 3 centiméteres puskagránátot a katonai tűzszerészek, és a korlátozást is feloldották.
Címlapkép: Getty Images
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