Szaúd-Arábia elővigyázatosságból lezárta stratégiai olajvezetékét, az Orlen szerint azonban továbbra is zavartalan az ellátása.
Rendkívüli helyzet a Margit-szigeten: azonnali kiürítést rendeltek el, miután második világháborús robbanótestek kerültek elő
Második világháborús robbanótestek kerültek elő szombaton a budapesti Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerint az eszközöket a sziget középső részén, a pesti oldalon találták meg.
Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten, a Margit-szigeten.
A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiüríti, és lezárja - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton.
A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő.
Frissítés (19:11):
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Nem sokkal később elszállították a talált kézigránátot és a 3 centiméteres puskagránátot a katonai tűzszerészek, és a korlátozást is feloldották.
A fuvarozók szerint miközben más dízelfelhasználók támogatást kapnak, a szállítmányozó cégek ismét segítség nélkül maradtak.
Több mint 20 százalékos a szakemberhiány, egyes helyeken pedig a dolgozók kétharmada is hiányzik a gyermekvédelemből.
Leállítottak egy kulcsfontosságú szaúdi olajvezetéket, miközben a húszik a Vörös-tenger egyik stratégiai pontját fenyegetik.
A D tarifa olcsóbb nappali áramot kínálhat, de a tőzsdei árak változása miatt a megtakarítás egyáltalán nem garantált.
Súlyos következménye lehet a háborúnak: erre a lépésre kényszerülhetnek a jegybankok az elszabaduló árak miatt
Az amerikai–iráni háború miatt megugró olajárak világszerte felfelé nyomják az inflációt, a jegybankok pedig ismét a kamatemelés eszközéhez nyúlnak.
A friss tranzakció lehetővé teszi, hogy az üzemben a jövőben is folytatódhasson az édességgyártási tevékenység.
Összesen 552 gigawatt kapacitású, hálózati léptékű nap- és szélerőműprojektet jelentettek be vagy áll fejlesztés alatt a régióban.
Az állami erdőgazdaságok a tűzifához szükséges fakitermelést a nem védett területeken, rossz állapotú, illetve inváziós fajokból álló erdőkben végzik.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A volt jegybankelnök szerint a társadalmat ért gazdasági sokkhatások is indikátorai annak, hogy a tőkepiac lemaradt a régióban.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 3083,82 pontos, 2,06 százalékos emelkedéssel, 152 518,27 ponton, történelmi csúcson zárt pénteken.
Egy esetleges üzemanyag védett ár bevezetése Magyarországon rövid távon bekövetkező és súlyos ellátásbiztonsági helyzetet eredményezne.
Amennyiben az energiaárak háború okozta emelkedése folytatódik és más területekre is begyűrűzik, további kamatemelésekre lehet szükség az euróövezetben.
Több száz doboz zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő egy hátrahagyott autóból Budapesten.
Elszálló energiaárak szorongatják Európát: sokan a bevásárlásról és az orvosról is lemondanak a számlák miatt
Egyre több európai háztartás kerül nehéz helyzetbe az energia- és üzemanyagköltségek miatt.
Csak kevéssel javult a forint az euróhoz képest, a dollárral szemben azonban gyengült az árfolyam.
Nagy változás kapujában a magyar boltok: megszólalt a jegybank, erre kell készülnie minden vásárlónak
Tovább mérséklődött az infláció, augusztusban mindössze 1,3 százalékos volt a pénzromlás üteme, az élelmiszerboltok árszintje pedig már február óta folyamatosan csökken.
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtök estére a nemzetközi devizakereskedelemben.
-
BME-s hallgatók ötletei is alakíthatják a jövő intelligens bankját a Gránit Bank pályázatán (x)
Stratégiai partnerséget kötött a BME és a Gránit Bank, AI-ügynökökre épülő hallgatói ötletpályázat indul