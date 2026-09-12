Rendkívüli helyzet a Margit-szigeten: azonnali kiürítést rendeltek el, miután második világháborús robbanótestek kerültek elő

Második világháborús robbanótestek kerültek elő szombaton a budapesti Margit-szigeten. A Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szerint az eszközöket a sziget középső részén, a pesti oldalon találták meg.

Második világháborús robbanótestek kerültek elő Budapesten, a Margit-szigeten.

A tűzszerészművelet idejére a rendőrség a területet mintegy kétszáz méter sugarú körben kiüríti, és lezárja - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete szombaton.

A tájékoztatás szerint a robbanóeszközök a Margit-sziget középső részén, a pesti oldalon kerültek elő.

Frissítés (19:11):

Nem sokkal később elszállították a talált kézigránátot és a 3 centiméteres puskagránátot a katonai tűzszerészek, és a korlátozást is feloldották.