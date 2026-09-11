Egyre több európai háztartás kerül nehéz helyzetbe az energia- és üzemanyagköltségek miatt.
Csempészcigit és fegyvert találtak a belvárosi autóban: jól dolgozott a keresőkutya
Több száz doboz zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő egy hátrahagyott autóból Budapesten. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Bevetési Igazgatóságának pénzügyőrei szolgálati kutyával vizsgálták át a járművet, miután gyanús fekete zsákokat láttak bepakolni.
A pénzügyőrök közterület ellenőrzést végeztek a fővárosban, amikor az egyik mellékutcában két férfit láttak egy ezüstszínű autónál. Fekete nejlonzsákokat pakoltak a kocsiba, majd amikor észrevették a járőrautót, elszaladtak.
A hátrahagyott, külföldi rendszámú autó és a szokatlanul szögletes zsákok látványa gyanút keltett a járőrökben, ezért cigaretta- és bankjegykereső kutya segítségével vizsgálták át a járművet. Bingo, a szolgálati eb a csomagtartónál azonnal jelzett.
A gépjármű tulajdonosát az ellenőrzés ideje alatt nem sikerült felkutatni, ezért az autót zárszakértő segítségével, két hatósági tanú jelenlétében nyitották fel. Az autóból összesen 340 doboz különféle márkájú, zárjegy nélküli cigaretta és egy fegyver került elő.
A NAV pénzügyőrei a több mint hétszázezer forint értékű dohányterméket lefoglalták, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás. A lőfegyvert a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság helyszínre érkező munkatársai további eljárás lefolytatására átvették.
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