Beleszállt Vitézy Dávid az aksigyárakba: komoly változások jönnek Magyarországon, élesednek az új szabályok

Szigorít a kormány a kiemelt beruházások szabályain: ha egy projekt megsérti a környezetvédelmi előírásokat, a jogsértés megszüntetéséig, de legalább fél évig nem kaphat új engedélyt a kiemelt státuszára hivatkozva. Vitézy Dávid közlése szerint az új szabályok első körben a debreceni CATL, a gödi Samsung és az iváncsai SK On akkumulátorgyárát érintik, miközben valamennyi kiemelt ipari beruházást felülvizsgálnak.

Vitézy Dávid Facebook-bejegyzése szerint jelentősen szigorítják a kiemelt beruházásokra vonatkozó szabályokat, a változtatás pedig első körben több nagy akkumulátorgyárat is érint. A tervek alapján, ha egy kiemelt beruházás megsérti a környezetvédelmi előírásokat, a jogsértő állapot megszüntetéséig, de legalább hat hónapon keresztül nem kaphat új építési vagy más engedélyt a kiemelt státuszára hivatkozva.

A kormány ezzel azt akarja elérni, hogy a kiemelt beruházási minősítés ne jelentsen felmentést a környezetvédelmi, természetvédelmi és építésügyi szabályok betartása alól.

A változtatás első körben a debreceni CATL akkumulátorcella-gyárat, a gödi Samsung akkumulátorgyárat és az iváncsai SK On Hungary üzemét érintheti. Vitézy közlése szerint emellett megszüntetik a Soroksár és Gyál területére korábban tervezett vegyipari fejlesztés kiemelt státuszát is, miközben valamennyi kiemelt ipari beruházást felülvizsgálnak.

A miniszter hangsúlyozta, hogy a cél nem a beruházások leállítása, hanem az, hogy a gazdasági fejlesztések mellett a környezetvédelmi szempontok és a helyi közösségek érdekei is érvényesüljenek.

A mostani módosítással a kormány azt az üzenetet küldi, hogy a szabályszegésnek a jövőben már nem pusztán pénzbírság, hanem a beruházás további engedélyezésének ideiglenes befagyasztása is következménye lehet.

(Címlapkép: Lakatos Péter, MTI/MTVA)