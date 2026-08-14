Az elmúlt fél évben a budapesti és környéki ingatlanpiacot egy látszólagos ellentmondás jellemezte: a vevők a legolcsóbb, ugyanakkor felújítást már nem igénylő otthonokat keresték.
Itt az ok, ami százmilliárdnyi adóforintot éget el évente a költségvetésben: azonnali lépésre lenne szükség az államtól
A magyar energiarendszer átgondolatlan fejlesztései miatt évente százmilliárdos nagyságrendű veszteség éri az országot, miközben a szomszédos államok jelentős hasznot húznak a hazai infrastruktúra hiányosságaiból. A megfelelő tárolókapacitások hiányában Magyarország napközben nyomott áron exportálja a napenergia-többletet, este viszont drágán kényszerül áramot importálni. A kiegyensúlyozatlan energiamix árát végső soron a magyar vállalatok fizetik meg, ami növeli az árakat, és jelentősen rontja a teljes nemzetgazdaság versenyképességét - írja a G7.
Amikor a paksi atomerőmű alapüzemben működik, a nappali órákban a hazai napelemparkok jelentős túltermelést generálnak. Ilyenkor a piacon túlkínálat keletkezik, a villamos energia ára drasztikusan lecsökken, esetenként a negatív tartományba süllyed, az ország pedig exportra kényszerül. Naplemente után a napelemes termelés hirtelen kiesik, miközben az esti áramfogyasztás megugrik, így ebben az időszakban jelentős és rendkívül drága importra szorul a rendszer.
Ezt a piaci helyzetet a régiós államok, például Csehország, hatékonyan kihasználják. A cseh piacon a folyamat éppen fordítva zajlik: napközben olcsón felvásárolják a magyar villamos energiát, eltárolják, majd az esti órákban, amikor az árak megugranak, drágán értékesítik azt nekünk. Ennek köszönhetően a cseh energiakereskedelem naponta akár milliárdos nagyságrendű nyereséget termel, miközben a magyar oldalon ugyanekkora veszteség keletkezik.
A cseh, osztrák és szlovák szereplők sikerének kulcsa a megfelelő tárolókapacitásokban, különösen a szivattyús-tározós erőművekben rejlik. Ezek a létesítmények az olcsó áramot felhasználva vizet szivattyúznak egy felső tározóba, majd amikor az energia drágul, a víz leengedésével áramot termelnek. A hazai energiapolitika az elmúlt években nem fordított kellő figyelmet a tárolásra. Bár a napelemek telepítése gyors ütemben zajlott, a pályázatok nem tették kötelezővé a kapcsolódó akkumulátoros energiatárolók kiépítését, így az uniós átlaghoz képest rendkívül alacsony a hazai kapacitás.
Bár az olcsó export elvileg a termelők kockázata lenne, Magyarországon a napelemparkok üzemeltetőit nem érinti a piaci áresés, mivel az állam garantált átvételi árat vagy prémiumot biztosít számukra. A rendszerirányító az ezen keletkező, több tízmilliárdos veszteséget a kereskedőkön keresztül a fogyasztókra hárítja. Mivel a lakossági tarifák rögzítettek, a drága esti áramimport és a napelemes termelőknek fizetett kompenzáció teljes terhét a hazai vállalatok viselik.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A magas energiaköltségeket a cégek kénytelenek beépíteni az áraikba, ami növeli az inflációt és rontja a magyar termékek versenyképességét. A szakértők szerint a jelenlegi energiatároló kapacitás legalább három-négyszeresére lenne szükség ahhoz, hogy a napközben megtermelt olcsó áramot belföldön tartsuk. Ezzel mérsékelhetők lennének az esti árcsúcsok, csökkenthető lenne az importigény, és érdemben mérséklődnének a vállalatokra nehezedő terhek.
Addig azonban a régió országai lényegében a magyar áramhiány drága fedezéséből és a hazai túltermelés olcsó felvásárlásából szereznek extraprofitot. Ahogy az iparági szakemberek rámutatnak, a szomszédos államok jelenleg a magyar költségvetés terhére és a hazai ipari fogyasztókból profitálnak, ezért a rendszer átalakítása halaszthatatlan nemzetgazdasági érdek.
Társadalmi szemléletváltást sürgetett az élő környezetért felelős miniszter az illegális hulladéklerakás megelőzése érdekében.
A Pénzcentrum több biztosítót is megkérdezett arról, milyen károk alakulhatnak ki a tartós kánikula idején.
Bár a hitelkamatok mérséklődése és a béremelkedés újra élénkítheti a keresletet, a jelenlegi piaci mutatók alapján egyelőre nem várható újabb drasztikus árugrás.
Júliusban 1,6 százalékkal emelkedtek a bérleti díjak júniushoz képest, de az albérletszezont érintő drágulás visszafogott maradt.
Kiderültek az utolsó lomtalanítási dátumok: ez a négy kerület készülhet, októberben és novemberben lesz az éves lomtalanítás
Kizárólag a háztartásban feleslegessé vált nagydarabos hulladék (pl. elhasználódott bútor, ágybetét, szőnyeg) helyezhető ki a ház elé.
Valóságos háború dúl a belvárosban az 50 forintos palackokért: elképesztő összegeket szednek össze éjszakánként a kukákból
Az 50 forintos visszaváltható palackok körül külön világ alakult ki Budapest belvárosában: éjszakánként egyre többen járják a kukákat, és vannak, akiknek már saját területük is...
Ember legyen a talpán, aki ma ilyen budapesti lakást akar eladni: nagyon ráfázhat, ha nem elég gyors valaki
2026 júliusában a hazai lakáspiac azon a pályán maradt, amelyet az első félév kirajzolt.
Az előrejelzések szerint négy-öt napon belül ismét csökkenhet a Duna vízszinjte, és újra felmerülhet a paksi atomerőmű teljes leállítása.
Rögös túró és tejföl adja az ország tortája 2026-os ízvilágának alapját. Mutatjuk a győztes süteményeket.
Váratlan dolog okozhatja a legújabb energiakrízist Magyarországon? Holnap este hatalmas fordulat jön - minden egy irányba mutat
Nagy-Britanniában arra kérik a háztartásokat, hogy a napfogyatkozás idején ne használják a mosó- és mosogatógépeket.
Siralmas adatok láttak napvilágot: a magyarok többségének mindössze ennyi pénze van lakásfelújításra
A felmérés eredményei azt mutatják, hogy aki felújít, az általában saját zsebből szeretné megoldani.
A magyarok többsége elköveti ezt a hibát lakáseladásnál: a legbanálisabb dolgokon csúszik el minden - milliókat lehet bukni rajta
Bár némelyik banálisnak tűnhet, bizony, sok eladó nem figyel oda ezekre a dolgokra.
A vendégpolgárőrök az első szakaszban a rendőrség által meghatározott, közbiztonság szempontjából forrópontnak számító helyszíneken, a fogadó fővárosi polgárőrségek tagjaival közösen látnak el szolgálatot.
Élhetetlenné teszi a magyar városokat a klímaváltozás? Ezt a megoldást találták a kutatók: nem mindenkinek fog tetszeni
Hogyan védekezhetnek a magyar városok a hőség ellen? - erről értekezik egy friss tanulmány.
Ezen a 25 településen lesz szúnyoggyérítés a héten: elszaporodtak az inváziós fajok, muszáj lépni kell
A ház körüli kisebb vizeknél a szervezett biológiai gyérítés nem lehetséges, így csak az emberek odafigyelésével és aktív közreműködésével csökkenthető a szúnyogok terjedése.
A paksi helyzet rámutatott, miért lesz hosszú távon kulcskérdés a termelés, a tárolás és a felhasználás összehangolása.
Panel vagy tégla? Most jól meg kell gondolnia minden vásárlónak és eladónak, mi a következő lépése: súlyos milliók múlhatnak ezen
A panel vevői oldala most egyértelműen jobb helyzetbe került, mert nem csak az árak csökkentek, de nagyobb az alkutér is.
Megtörténtek a zajszintmérések a Sziget Fesztivál első napján: ezt kell elviselniük a lakóknak egy héten át
A fesztiválzaj tekintetében az időjárás is befolyásoló tényező.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.