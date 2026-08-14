Vitézy Dávid több fontos bejelentést is tett: kiderült, mit építenének a meghiúsult Fudan Egyetem helyére

Átfogó lakhatási programot indít a kormány, feljelentést tesznek az M6-os autópálya túlárazottnak tartott koncessziója miatt, és több korábbi beruházás kiemelt státuszát is megvonják. Közben gőzerővel zajlik a Paksi Atomerőmű hűtését biztosító mederátalakítás – derült ki a paksi kihelyezett kormányülést követő tájékoztatón. A kabinet emellett jelentősen enyhíti a szélenergia-szabályozást, és döntött az uniós források lehívásához szükséges utolsó adminisztratív reformokról is. Az is kiderült, mi lesz az Otthon Start Programmal - tudósított a Portfolio.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy a megfizethető bérlakásokra, kollégiumi férőhelyekre és az intézményi bérlakásszektorra fókuszáló, átfogó lakhatási program indul Wekerle-program néven. A jelenlegi lakhatási válságot jól mutatja, hogy tíz év alatt az átlagkereset 5,9-szereséről 7,1-szeresére nőttek a lakásárak, miközben a bérleti díjak is jelentősen emelkedtek. A kormány értékelése szerint a kizárólag saját tulajdont támogató korábbi modell befagyasztotta a társadalmi mobilitást, ezért a jövőben a bérlakáspiac bővítésére helyezik a hangsúlyt. A 2026. december 31-ig kidolgozandó program 550 millió eurós uniós forrásra épül, amely banki és piaci társfinanszírozással, valamint az Európai Beruházási Bank speciális hitelével akár 3 milliárd eurós beruházást is generálhat.

A meghiúsult Fudan-campus helyén is lakások épülhetnének – mondta Vitézy Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint Budapesten és a nagyobb vidéki városokban is új lakásfejlesztéseket ösztönöznének barnamezős, illetve alulhasznosított területeken. Olyan területeket céloznak meg, ahol elérhető a közösségi közlekedés.

Átvizsgálják a kiemelt beruházások rendszerét

Ezzel párhuzamosan a kormány felülvizsgálja és felfüggeszti a korábbi Otthon Start lakáspiaci programhoz kapcsolódó kiemelő rendeleteket, amelyek a miniszter szerint leginkább az építőipari vállalkozóknak kedveztek. Megszűnik többek között a törökbálinti téglagyár, a Láng-gyár, a Club Aliga, a Tihanyi Kastélyszálló, a sukorói központ és a józsefvárosi Pázmány-campus fejlesztésének kiemelt státusza, ugyanakkor újraindítják a csepeli Diákváros-beruházást. Bár a már engedéllyel rendelkező építkezések nem állnak le, a beruházók elveszítik korábbi mentességeiket, így egyeztetniük kell a helyi önkormányzatokkal, és a közérdeket szolgáló infrastrukturális fejlesztéseket is meg kell valósítaniuk.

M6 koncesszió: túlárazott szerződést kötött Lázár János

A tárcavezető beszámolt az M6-os autópálya koncessziós szerződésének ügyéről is, amellyel kapcsolatban feljelentést tettek. A minisztériumi vizsgálat kiderítette, hogy Lázár János korábbi miniszter hatáskör hiányában, saját beosztottjai javaslatával szembemenve ítélte oda a jövő ősztől esedékes megbízást a Mészáros Lőrinc és Szijj László érdekeltségébe tartozó MKIF Zrt.-nek. A 11 évre szóló, 149 milliárd forintos szerződés mintegy 100 milliárd forinttal volt drágább annál, mintha az állam vagy a korábbi üzemeltető látta volna el a feladatot. Mivel a szerződést érvénytelennek tekintik, a kormány új ajánlatokat kér be a feladat ellátására.

Három lépést kell megtenni a szélenergia területén

A zöld átállás jegyében a kormány jelentősen enyhíti a szélerőművek létesítésének korábbi szigorú korlátozásait. A könnyített engedélyezési zónák számát a jelenlegi nyolcról huszonöt járásra bővítik. Augusztus 31-ig megteremtik a hálózati csatlakozási kapacitások kiosztásának feltételeit is, így idén nyár végéig legalább 700 megawatt, 2030-ig pedig összesen 4000 megawatt szélerőművi kapacitás hálózati betáplálására hirdetnek pályázatot.

Az uniós helyreállítási alap (RRF) forrásainak lehívásához szükséges utolsó intézkedések is a célegyenesbe fordultak, hogy a kabinet tarthassa az augusztus végi végrehajtási határidőt. Ennek részeként kiterjesztik az Arachne+ közbeszerzési kockázatértékelő rendszer használatát az agrárforrásokra is. Döntés született a rosszul működő, monopolhelyzetben lévő Poszeidón központosított iratkezelési rendszer felfüggesztéséről is, amellyel évi 2 milliárd forintot takarít meg a közigazgatás – a Kréta és a Neptun rendszerek ügyében már nyomoznak a hatóságok. Emellett egyszerűsítették a külképviseleti gépjárművek értékesítését, kiterjesztették a várandósok szifiliszszűrését a második trimeszterre, a szőlőültetvényeket fenyegető aranyszínű sárgaság miatt pedig azonnali kivágási jogkört biztosítottak a hegybíróknak az elhanyagolt területeken.

Folytatódnak a paksi munkálatok

A kihelyezett kormányülés fókuszában a Paksi Atomerőmű hűtővíz-ellátásának biztosítása állt; a Duna alacsony vízállása miatt zajló beavatkozásokat Magyar Péter miniszterelnök személyesen felügyeli a helyszínen. A hosszabb távú megoldást jelentő fenékküszöb építése megindult, a partfal megtámasztása és a kotrási munkálatok pedig befejeződtek. Gyors, átmeneti vízszintemelő megoldásként acélsodronyokkal rögzített bárkákat süllyesztenek a folyómederbe, amelyek beállítása már folyamatban van. A biztonságos üzemelés és a sodrás monitorozása érdekében három új vízállási megfigyelőállomást is telepítettek a területen.

Szigorúbb fellépést ígér a kormány az akkugyárakkal is

Az akkumulátorgyárak kiemelt státuszát is felülvizsgálja a kormány. A szabályozást úgy módosítják, hogy ha egy üzem megsérti a környezet- vagy természetvédelmi előírásokat, legalább hat hónapig ne alkalmazhassák vele szemben a kiemelt státuszhoz kapcsolódó könnyítéseket.

Ha a jogsértést ez idő alatt sem szüntetik meg, a korlátozás addig maradhat érvényben, amíg a szabálytalanság fennáll. Vitézy Dávid szerint a cél nem az akkumulátorgyárak ellehetetlenítése, hanem az, hogy valamennyi üzem betartsa a környezetvédelmi előírásokat.

Mekkora kárt okozott az aszály?

A legfrisebb információk szerint 770 ezer hektár területről jelentettek be aszálykárt, de ez még nem egy végleges szám: az agrártárca augusztus 31-ig várja a bejelentéseket. Ez már összesen is több mint a 2022-es adat volt.

A termésátlag már 20 százalékkal maradt el az átlagostól, de még nem tudható, hogy mekkora anyagi kárt jelent ez, valamint mely termékek drágulhatnak.

Vitézy hangsúlyozta: egyelőre nem született konkrét kormánydöntés Paks II.-ről

Paks II. átfogó vizsgálata zajlik, vagyis nem csupán a környezetvédelmi engedélyt vizsgálják, hanem a beruházás teljes környezetét – közölte Vitézy Dávid. Mint mondta, ennek részeként a szerződéses viszonyokat és a körülmények együttes értékelését is áttekintik.

Vitézy szerint ő nem szakértője a témának, de a különböző üléseken elhangzottak alapján korábban olyan eseményként azonosították a Duna jelenlegihez hasonlóan alacsony vízállását, amely sok ezer éven át nem várható. Éppen ezért ezt a szempontot is felül kell vizsgálni – tette hozzá.

Elárulta azt is, mi lesz az Otthon Start Programmal

A kormány átvilágítja az Otthon Start Programot, de önmagában a kormány egyetért azzal, hogy fiatalok lakásvásárlását támogassák – közölte Vitézy Dávid, aki szerint azért az is látszott, hogy voltak visszaélések, hogy befektetési célú ingatlanokhoz vegyék fel a kedvezményes hitelt. "Az alapcélt továbbra is támogatjuk" – emelte ki.

A részletes beszámoló a Portfolio oldalán, itt olvasható!

Címlapkép:MTI/Máthé Zoltán