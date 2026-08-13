Az euróval és a svájci frankkal szemben minimális javulást mutatott a forint, a dollár viszont drágult a forinthoz mérve.
Kezd végre magához térni a magyar ipar: remek adatok érkeztek, ez már a felpattanás?
2026 júniusában az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a feldolgozóipari alágak döntő többségében növekedés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,4%-kal kisebb volt a 2026. májusinál.
2026. júniusában az ipari termelés volumene 10,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest - erről ír legújabb tájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 1,4%-kal csökkent.
Az ipari export volumene 11,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 19,6, a 19%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 41%-kal bővült. Az ipar belföldi értékesítése stagnált, míg a feldolgozóiparé 0,6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.
Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 10,8, a csekély súlyú bányászaté 61, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,3%-kal nőtt. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27%-át képviselő járműgyártás volumene 21%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 41, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 5,6%-kal bővült.
A feldolgozóipari termelés 15%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 50%-kal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 116%-kal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 3,2%-kal csökkent.
A 8,3%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,3%-kal mérséklődött, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé viszont 14,6%-kal bővült.
A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,5%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások nőttek, míg a hazaiak csökkentek. A legnagyobb (22%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,7%-kal meghaladta az előző év júniusit. További hat alágazatban nőtt még a termelés, 0,6 és 10,5% közötti mértékben, a legkevésbé a malomipari termék, keményítő gyártásában, a leginkább a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 2,3 és 29% között csökkent a kibocsátás: a legkevésbé a tejfeldolgozásban, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában.
A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,8, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8,1%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához mérten. Az előző havi visszaeséssel szemben a feldolgozóipari termelés 6,0%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 26%-kal bővült 2025 azonos hónapjához viszonyítva.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A szakágazatok döntő többségében növekedést lehetett regisztrálni. Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 35%-kal a feldolgozóipari termelés 2,9%-át kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.
Az ipari termelés hat régióban nőtt, kettőben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 33%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a jelentősebb, 9,6%-os visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.
A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 23%-kal bővült 2025 júniusához mérten. Az új belföldi rendelések 22, az új exportrendelések 23%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány június végén 48%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
2026. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 2,4%-kal nőtt. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 2,8%-kal emelkedett, a 35%-ot képviselő hazai értékesítésé 2,5%-kal csökkent.
A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 27%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 3,8%-kal emelkedett. A többiben 2,4 és 29% közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.
2026 júniusában az építőipari termelés volumene a nyers adatok alapján 1,2, a munkanaptényezővel kiigazítva 5,0%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól - írja a KSH.
A kormány megkezdte a paksi atomerőmű vízellátásának biztosítását célzó rendkívüli munkálatokat: az első elsüllyesztésre kijelölt bárka már megérkezett Paksra.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben szerdán kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 477,78 pontos, 0,32 százalékos emelkedéssel 150 381,60 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán.
A Fővárosi Vízművek további apadásra számít a Dunán, ezért arra kéri fogyasztóit, hogy mérsékeljék a vezetékes ivóvíz használatát.
Kiadták a figyelmeztetést: durva drágulás jöhet az olajpiacon, a magyar autósok is megfizethetik az árát
Az EIA jelentősen, hordónként átlagosan 86,81 dollárra emelte a Brent nyersolaj 2026-os világpiaci átlagárára vonatkozó előrejelzését.
Olyan krízis közeleg, amire senki sincs felkészülve: ekkora összeget bukhat az Európai Unió a hőhullámok miatt
Az idei nyári rendkívüli európai hőség mintegy 180 milliárd euróval vetheti vissza az Európai Unió gazdaságát.
Kész, ennyi volt: teljesen felforgatják a hungarikumok rendszerét, milliárdos támogatásokat fagyasztottak be
Teljesen felülvizsgálják a hungarikumprogramot, mivel az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium szerint a rendszer a jelenlegi formájában fenntarthatatlan.
Kevéssé változott, kissé erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggelre.
Iránykereséssel indulhat a kereskedés szerdán a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Gyengült kedden a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A korábban tervezett 14 százaléknál jóval kisebb, akár 10 százalék alatti minimálbér-emelés jöhet 2027-ben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1316 pontos, 0,89 százalékos emelkedéssel 149 903,82 ponton, új történelmi csúcson zárt kedden.
Az infláció sok éve a legjobb eredményét mutatta júliusban, de bőven vannak olyan vakfoltok a gazdaságban, amik megoldásra várnak - írja elemzésében a GKI.
Baka Andrást választotta Magyarország új köztársasági elnökévé az Országgyűlés.
Kedden visszaesett az arany árfolyama a kora reggel elért, több mint két hónapos csúcsról, miközben a befektetők figyelme a héten megjelenő amerikai inflációs adatokra összpontosul
Bár a teljes leállás lehetősége is felmerült, a 2-es blokk végül 11 napon keresztül, 50 százalékos teljesítménnyel folyamatosan üzemelt.
Paksi ügy: ezért nem lehet az 1983-as paksi helyzetet a maihoz hasonlítani, hosszútávú megoldás kell
A Duna vízállásának változása és az Ausztriában az elmúlt napokban lehullott csapadék mennyisége alapján a következő napokban a Duna vízszintjének néhányszor 10 cm-es emelkedése várható.
-
Vásárlás közben is tehetsz egy jó ügyért – ma kezdődik az Adni Öröm! tanszergyűjtő akció (x)
Az iskolakezdés sokunk számára az új füzetek illatát és a frissen megtöltött tolltartót idézi fel. Vannak azonban családok, ahol ez az időszak inkább a számolgatásról és a lemondásokról szól.