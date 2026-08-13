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egy fiatal szakmunkásképzésben részt vevő tanuló, aki az iparban esztergagépen dolgozik
Gazdaság

Kezd végre magához térni a magyar ipar: remek adatok érkeztek, ez már a felpattanás?

Pénzcentrum
2026. augusztus 13. 08:30

2026 júniusában az ipari termelés volumene 10,1, munkanaphatástól megtisztítva 4,1%-kal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva, a feldolgozóipari alágak döntő többségében növekedés következett be. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 1,4%-kal kisebb volt a 2026. májusinál.

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2026. júniusában az ipari termelés volumene 10,1%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest - erről ír legújabb tájékoztatójában a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 1,4%-kal csökkent.

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Az ipari export volumene 11,5%-kal haladta meg az egy évvel korábbit. A feldolgozóipari exportértékesítés 32%-át képviselő járműgyártás kivitele 19,6, a 19%-os súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 41%-kal bővült. Az ipar belföldi értékesítése stagnált, míg a feldolgozóiparé 0,6%-kal csökkent az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

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Az iparon belül döntő (96%-os) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 10,8, a csekély súlyú bányászaté 61, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 0,3%-kal nőtt. A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 27%-át képviselő járműgyártás volumene 21%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához viszonyítva. A közúti gépjármű gyártása 41, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 5,6%-kal bővült.

A feldolgozóipari termelés 15%-át adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása az alágak közül a legnagyobb mértékben, 50%-kal bővült. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 116%-kal emelkedett, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 3,2%-kal csökkent.

A 8,3%-os feldolgozóipari súlyú villamos berendezés gyártása 1,8%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. A két legjelentősebb súlyú alágazatból az akkumulátor, szárazelem gyártásának volumene 1,3%-kal mérséklődött, a villamos motor, áramfejlesztő, -elosztó, -szabályozó készülék gyártásáé viszont 14,6%-kal bővült.

A feldolgozóiparból 12%-kal részesülő élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása 1,5%-kal mérséklődött az előző év azonos hónapjához képest, a külpiaci eladások nőttek, míg a hazaiak csökkentek. A legnagyobb (22%-os) súlyt képviselő húsfeldolgozás, -tartósítás, húskészítmény gyártása 1,7%-kal meghaladta az előző év júniusit. További hat alágazatban nőtt még a termelés, 0,6 és 10,5% közötti mértékben, a legkevésbé a malomipari termék, keményítő gyártásában, a leginkább a pékáru, tésztafélék gyártásában. A többi négy alágazatban 2,3 és 29% között csökkent a kibocsátás: a legkevésbé a tejfeldolgozásban, a legerőteljesebben a növényi, állati olaj gyártásában.

A két közepes súlyú alág közül a gumi-, műanyag és nemfém ásványi termék gyártása 2,8, a fémalapanyag és fémfeldolgozási termék gyártása 8,1%-kal nőtt az előző év azonos hónapjához mérten. Az előző havi visszaeséssel szemben a feldolgozóipari termelés 6,0%-át képviselő gép, gépi berendezés gyártása 26%-kal bővült 2025 azonos hónapjához viszonyítva.

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A szakágazatok döntő többségében növekedést lehetett regisztrálni. Az alágak közül a legnagyobb mértékben, 35%-kal a feldolgozóipari termelés 2,9%-át kitevő kokszgyártás, kőolaj-feldolgozás maradt el az egy évvel korábbitól, mindkét értékesítési irányban visszaestek az eladások.

Az ipari termelés hat régióban nőtt, kettőben csökkent az előző év azonos időszakához képest. A legnagyobb, 33%-os volumenbővülést Észak-Alföldön, a jelentősebb, 9,6%-os visszaesést Észak-Magyarországon regisztráltuk.

A megfigyelt feldolgozóipari ágazatok összes új rendelésének volumene 23%-kal bővült 2025 júniusához mérten. Az új belföldi rendelések 22, az új exportrendelések 23%-kal emelkedtek. Az összes rendelésállomány június végén 48%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.

2026. január–júniusban az előző év azonos időszakához képest az ipari termelés 2,4%-kal nőtt. Az összes értékesítés 65%-át adó külpiaci eladások volumene 2,8%-kal emelkedett, a 35%-ot képviselő hazai értékesítésé 2,5%-kal csökkent.

A feldolgozóipar tizenhárom alága közül hétben visszaesett a termelés, a legnagyobb mértékben, 27%-kal a kokszgyártás, kőolaj-feldolgozásban. A legnagyobb alág, a járműgyártás kibocsátása 3,8%-kal emelkedett. A többiben 2,4 és 29% közötti mértékben nőtt a volumen, a leginkább a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásában.
Címlapkép: Getty Images
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