Súlyos figyelmeztetés érkezett: néhány év múlva akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon

Tartós vízhiányos időszakra figyelmeztetett Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere. A tárcavezető szerint a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén nem várható érdemi csapadék, így a folyók vízszintje tovább csökkenhet. A miniszter szerint a klímaváltozás miatt hosszabb távon az ország egyes részeit az elsivatagosodás is fenyegetheti. A lakosságot ismét takarékos vízhasználatra kérte.

Az Országos Vízügyi Koordinációs Központban tett látogatásán Gajdos László arról beszélt, hogy Magyarországnak tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnie.

A miniszter elmondta, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területén nem várható számottevő csapadék, ezért a folyók vízszintje tovább csökkenhet. Hozzátette, hogy néhány napon belül Paksnál a vízszint a kritikus érték alá süllyedhet, ami az atomerőmű működésére is hatással lehet.

A tárcavezető szerint a kialakult helyzet rámutat a klímaváltozás hosszú távú következményeire. Úgy fogalmazott, hogy amennyiben nem történnek megfelelő döntések, a következő években akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon.

Gajdos László kiemelte, hogy a csapadékhiány miatt a vízkészletek nem tudnak megfelelően feltöltődni, ezért ismét arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel.

A paksi helyzettel kapcsolatban ugyanakkor Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel arról tájékoztatott, hogy az atomerőmű jelenleg továbbra is működik.

Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA