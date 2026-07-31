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Budapest, 2026. július 6.Gajdos László élõ környezetért felelõs miniszter kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 6-án.MTI/Bodnár Boglárka
Gazdaság

Súlyos figyelmeztetés érkezett: néhány év múlva akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon

Pénzcentrum
2026. július 31. 11:04

Tartós vízhiányos időszakra figyelmeztetett Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere. A tárcavezető szerint a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén nem várható érdemi csapadék, így a folyók vízszintje tovább csökkenhet. A miniszter szerint a klímaváltozás miatt hosszabb távon az ország egyes részeit az elsivatagosodás is fenyegetheti. A lakosságot ismét takarékos vízhasználatra kérte.

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Az Országos Vízügyi Koordinációs Központban tett látogatásán Gajdos László arról beszélt, hogy Magyarországnak tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnie.

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A miniszter elmondta, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területén nem várható számottevő csapadék, ezért a folyók vízszintje tovább csökkenhet. Hozzátette, hogy néhány napon belül Paksnál a vízszint a kritikus érték alá süllyedhet, ami az atomerőmű működésére is hatással lehet.

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A tárcavezető szerint a kialakult helyzet rámutat a klímaváltozás hosszú távú következményeire. Úgy fogalmazott, hogy amennyiben nem történnek megfelelő döntések, a következő években akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon.

Gajdos László kiemelte, hogy a csapadékhiány miatt a vízkészletek nem tudnak megfelelően feltöltődni, ezért ismét arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel.

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A paksi helyzettel kapcsolatban ugyanakkor Magyar Péter miniszterelnök péntek reggel arról tájékoztatott, hogy az atomerőmű jelenleg továbbra is működik.

Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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