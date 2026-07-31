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Súlyos figyelmeztetés érkezett: néhány év múlva akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon
Tartós vízhiányos időszakra figyelmeztetett Gajdos László, Magyarország élő környezetért felelős minisztere. A tárcavezető szerint a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtőjén nem várható érdemi csapadék, így a folyók vízszintje tovább csökkenhet. A miniszter szerint a klímaváltozás miatt hosszabb távon az ország egyes részeit az elsivatagosodás is fenyegetheti. A lakosságot ismét takarékos vízhasználatra kérte.
Az Országos Vízügyi Koordinációs Központban tett látogatásán Gajdos László arról beszélt, hogy Magyarországnak tartós vízhiányos időszakra kell felkészülnie.
A miniszter elmondta, hogy az előrejelzések szerint a következő napokban sem a Duna, sem a Tisza vízgyűjtő területén nem várható számottevő csapadék, ezért a folyók vízszintje tovább csökkenhet. Hozzátette, hogy néhány napon belül Paksnál a vízszint a kritikus érték alá süllyedhet, ami az atomerőmű működésére is hatással lehet.
A tárcavezető szerint a kialakult helyzet rámutat a klímaváltozás hosszú távú következményeire. Úgy fogalmazott, hogy amennyiben nem történnek megfelelő döntések, a következő években akár egymillió ember is sivatagos környezetben élhet Magyarországon.
Gajdos László kiemelte, hogy a csapadékhiány miatt a vízkészletek nem tudnak megfelelően feltöltődni, ezért ismét arra kérte a lakosságot, hogy takarékoskodjanak a vízzel.
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Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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