A szakértő szerint a jelenlegi, rendkívül alacsony vízállású időszak éppen alkalmas arra, hogy azonnal elkezdődjön a csatornarendszer elengedhetetlen rehabilitációja.
Újabb súlyos döntést kellett hozni Pakson: a III. blokk leállítása után a II. blokk teljesítményét is csökkenteni kell
Felére csökkentették a Paksi Atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt - közölte a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 centiméter.
A kialakult helyzetre való tekintettel, a korábbi leterheléseken túl, a szakemberek csütörtökön 7 órától csökkentik a 2. blokk teljesítményét 50 százalékkal.
Hangsúlyozták, hogy a céljuk a létesítmény biztonságos működésének fenntartása és a környezetvédelmi előírások betartása. Korábban arról döntöttek, hogy a teljes hármas blokkot leállítják, a háttérben ugyancsak a Duna extrém alacsony vízállása áll.
Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban
A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárjuk.
A gyógyszerek és a tűzifa áfájának csökkentése leginkább a rászoruló háztartásoknak jelenthet kézzelfogható segítséget.
Éjféltől harmadfokú hőségriasztás lesz, a kormány pedig szükség esetén energiakorlátozást is bevezethet.
A forint szerdán mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből, havi összevetésben is gyengébb.
Rekordot döntött a BUX és a Mol árfolyama, miközben az OTP is erősödött a szerdai kereskedésben.
Nem alapbéremelést, hanem egyszeri kompenzációt ajánlott az IKEA, a dolgozók csütörtökig dönthetnek róla.
Kritikusnak nevezte a Velencei-tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője.
Tovább romlik a helyzet a Paksi Atomerőműnél: a rekordközeli alacsony vízállás miatt az MVM szerdán délután megkezdi a 3. blokk leállítását.
Elindult a hazai őszibarackszezon: a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken.
A magyar gazdaság szempontjából a költségvetés helyzete jelenti a legnagyobb veszélyt, jövőre ugyanakkor a kormány már képes lehet a deficit csökkentésére.
Ma dönt a Tisza-kormány a tűzifa áfájának 27%-ról 5%-ra csökkentéséről - közölte Facebook-oldalán Magyar Péter miniszterelnök.
A tartós hőség és a megnövekedő vízfogyasztás miatt ismét takarékos ivóvíz-használatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók.
Augusztus 3-án végleg lejárnak a régi, könyv alakú személyi igazolványok, az érintetteknek érdemes mielőbb gondoskodniuk az okmánycseréről.
Csökkenéssel kezdődhet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A keddi parlamenti szavazást követően az államfői jogköröket gyakorló házelnök azonnal aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt.
Rendkívüli aszálykészültséget rendelt el az Élő Környezetért Felelős Minisztérium, miután az ország jelentős részén kritikus szintet ért el a vízhiány.
A tartós aszály és a Duna kritikusan alacsony vízállása miatt tovább csökkentette teljesítményét a Paksi Atomerőmű.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.