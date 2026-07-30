Újabb súlyos döntést kellett hozni Pakson: a III. blokk leállítása után a II. blokk teljesítményét is csökkenteni kell

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Felére csökkentették a Paksi Atomerőmű második blokkjának teljesítményét a Duna vízszintjének csökkenése miatt - közölte a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön a honlapján. Azt írták, hogy a Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 centiméter.

Címlapkép: Getty Images

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