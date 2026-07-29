2026. július 29. szerda Márta, Flóra
33 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Szárazság sújtotta kukoricatábla a Komárom-Esztergom vármegyei Pilismarót határában 2026. július 28-án.
Biztosítás

Iszonyú csapás érte a magyar mezőgazdaságot, milliókat buknak a gazdák: ebben a három megyében nagy a baj

Pénzcentrum
2026. július 29. 14:01

Már július közepére közel egymilliárd forintra nőtt az aszály miatt bejelentett mezőgazdasági károk értéke, ami jóval meghaladja a korábbi évek azonos időszakában tapasztalt szintet. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyéből jelentették, miközben a szárazság elsősorban az őszi gabonaféléket és a kukoricát sújtja.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A hazai aszályhelyzetet miatt mostanra a Groupama Biztosítónál is milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, 2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A szomorú rekordokat jelentő 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a biztosító az aszálykárt szenvedett gazdáknak, akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített. Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés. A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –, július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.

Kapcsolódó cikkeink:

A csapadékhiány eddigi legnagyobb vesztesei – a kárbejelentések alapján – az őszi búza, az őszi árpa, az őszi durumbúza és a kukorica. Ezekben a növénykultúrákban országszerte komoly károk keletkeztek. Jól látható az a trend is, hogy a tavaszi hónapokban már nemcsak a fagykártól kell tartani, hanem az egyre korábban érkező aszálytól is, ez pedig kihathat a biztosítások megkötésének észszerű időzítésére is.

„Figyelembe véve, hogy a téli és tavaszi fagykár kockázata mellett egyre gyakoribb a kora tavaszi szárazság is, érdemes lesz minél előbb megkötni a jövő évi biztosítást, legalább az idén ősszel elvetendő termények esetében. Ennek oka, hogy ezek fejlődésére nagy befolyással van, hogy milyen lesz majd az évkezdet az időjárás szempontjából” – összegezte Kókai Gábor, a Groupama Biztosító mezőgazdasági ágazatvezetője.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Jól érzékelteti az agrárium időjárásnak való kitettségét és a káresemények súlyosságát, hogy amíg a hónapok óta tartó szárazság több mint 70 millió forint kárt okozott egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságban, addig egy öt-tíz perces jégeső is ugyanekkora összegű kárt okozott egy Tolna megyei agrárvállalkozásnál. Az idei évben a kárkifizetések nagyságát tekintve az aszály után a jégeső, majd pedig a tavaszi fagy okozta a legnagyobb pusztítást, ezeket a viharkárok követik.
Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #biztosító #groupama #fagykár #mezőgazdaság #agrárium #jégeső #károk #aszály #csapadékhiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:27
15:19
15:01
14:52
14:44
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 28. 16:50
Szárad a Velencei-tó: most érdemes nyaralót venni?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 29. 11:53
Új YouTube-csatornát indít Ábel Anita és a Palikék Világa három másik volt munkatársa
Csak szabadon néven új YouTube-csatornát indít Ábel Anita, Dombóvári Vanda, Balázsy Panna és Wágner...
Holdblog  |  2026. július 29. 08:00
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci k...
iO Charts  |  2026. július 28. 21:12
ASML részvény: jó befektetés az AI-rali után?
Az ASML részvény árfolyama 2025-26-ban az AI hype hatására az egekbe emelkedett, kevés cég profitált...
Bankmonitor  |  2026. július 28. 10:16
Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből? - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: Jó lenne félretenni, de miből? Ez nem kif...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 28.
Eljött a fordulópont az ingatlanpiacon: van olyan magyar város, ahol már olcsóbb megvenni a lakást, mint bérelni
2026. július 29.
Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít
2026. július 29.
Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás
2026. július 28.
Sok magyar autós nem tudja: egy apró folt miatt is újra kellhet fényezni a kocsit, bárki belefuthat a drága javításba
NAPTÁR
Tovább
2026. július 29. szerda
Márta, Flóra
31. hét
Július 29.
Tigrisek világnapja
Biztosítás legolvasottabb
Tovább
1
3 hónapja
Húzós időszak vár a magyar családiház-tulajokra: keményen fizethet, akinek ilyen tető van a feje fölött
2
3 hete
Valami nagyon ég Budapest környékén: sűrű, fekete füst száll fel, mi történhetett?
3
3 hónapja
Ezek az állatok ölik meg a legtöbb embert egy évben: sokan nem is gondolnák, de egy házikedvenc is ott van a toplistán
4
2 hónapja
Rengeteg magyar nem tudja, erre egy fillért sem fizet az utasbiztosítás: sokak nyaralása dőlhet be miatta 2026-ban?
5
1 hónapja
Most érkezett! Felrobbantottak egy bankautomatát Oszlány főterén: nagy erőkel vonultek ki a hatóságok
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 13:00
Súlyos szegénységi spirálba került rengeteg magyar: sok családban már ez az alapvető étel is luxusnak számít
Pénzcentrum  |  2026. július 29. 10:01
Komoly öröklési tévhitben él rengeteg magyar: nem a végrendelet az egyetlen megoldás
Agrárszektor  |  2026. július 29. 14:32
Egyre nagyobb a baj: már ebben a régióban is terjed a rettegett kór