A tartós hőség és a megnövekedő vízfogyasztás miatt ismét takarékos ivóvíz-használatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók.
Iszonyú csapás érte a magyar mezőgazdaságot, milliókat buknak a gazdák: ebben a három megyében nagy a baj
Már július közepére közel egymilliárd forintra nőtt az aszály miatt bejelentett mezőgazdasági károk értéke, ami jóval meghaladja a korábbi évek azonos időszakában tapasztalt szintet. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyéből jelentették, miközben a szárazság elsősorban az őszi gabonaféléket és a kukoricát sújtja.
Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A hazai aszályhelyzetet miatt mostanra a Groupama Biztosítónál is milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, 2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.
A szomorú rekordokat jelentő 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a biztosító az aszálykárt szenvedett gazdáknak, akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített. Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés. A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –, július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.
A csapadékhiány eddigi legnagyobb vesztesei – a kárbejelentések alapján – az őszi búza, az őszi árpa, az őszi durumbúza és a kukorica. Ezekben a növénykultúrákban országszerte komoly károk keletkeztek. Jól látható az a trend is, hogy a tavaszi hónapokban már nemcsak a fagykártól kell tartani, hanem az egyre korábban érkező aszálytól is, ez pedig kihathat a biztosítások megkötésének észszerű időzítésére is.
„Figyelembe véve, hogy a téli és tavaszi fagykár kockázata mellett egyre gyakoribb a kora tavaszi szárazság is, érdemes lesz minél előbb megkötni a jövő évi biztosítást, legalább az idén ősszel elvetendő termények esetében. Ennek oka, hogy ezek fejlődésére nagy befolyással van, hogy milyen lesz majd az évkezdet az időjárás szempontjából” – összegezte Kókai Gábor, a Groupama Biztosító mezőgazdasági ágazatvezetője.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
Jól érzékelteti az agrárium időjárásnak való kitettségét és a káresemények súlyosságát, hogy amíg a hónapok óta tartó szárazság több mint 70 millió forint kárt okozott egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságban, addig egy öt-tíz perces jégeső is ugyanekkora összegű kárt okozott egy Tolna megyei agrárvállalkozásnál. Az idei évben a kárkifizetések nagyságát tekintve az aszály után a jégeső, majd pedig a tavaszi fagy okozta a legnagyobb pusztítást, ezeket a viharkárok követik.
A Blaha Lujza téren és környékén árulta rendszeresen a kristályt az a 65 éves nő, aki ellen drogkereskedelem miatt emelt vádat a Budapesti VIII. Kerületi...
Súlyos csapdába sétálnak be a magyar diákok: milliókat bukhatnak, ha erről az egy dologról elfeledkeznek
A felvételi ponthatárok kihirdetésével felpörgő albérletpiacon a bérlők és a tulajdonosok is hajlamosak megfeledkezni a megfelelő lakásbiztosításról.
Évről évre több a súlyos e-rollerbaleset, a biztosítás ára pedig már több mint 30 százalékkal emelkedett.
A turisták egyik legnagyobb veszélye nem a rossz idő vagy a lekésett repülő, hanem a zsebtolvajok és csalók kifinomult módszerei lehetnek.
Sűrű, fekete füst szállt fel Üröm környékén pénteken nap közben - vette észre a Pénzcentrum olvasója. Egyelőre nem tudni, mi állhat a háttérben.
Bűncselekmény hiányában megszüntette a rendőrség a nyomozást a kecskeméti katonai repülőtérről eltűnt MiG–29-es vadászgépalkatrészek ügyében.
Komoly csapda vár a magyar autósokra: hiába csökkent a kötelező díj - ezen a dolgon még mindig rengeteg pénzt lehet bukni
Településtípusok tekintetében igen jelentős az eltérés az átlagdíjakban.
Rengeteg magyar mozdult meg: nem bíznak semmit a véletlenre, ha a lakásukról van szó - a többiek súlyos milliókat bukhatnak
A tavaszi lakásbiztosítási kampány és az egy éves díjkorlátozás nyomán ismét enyhén csökkentek a lakásbiztosítási díjak.
Pofátlan trükkel hárítják el a kifizetést a biztosítók: súlyos százezreket veszíthetnek a gyanútlan lakástulajdonosok
A kellemetlen meglepetések és a komoly anyagi veszteségek elkerülése érdekében elengedhetetlen a szerződési feltételek alapos áttekintése.
Iszonyatos anyagi csapás fenyegeti a magyar háztulajokat: milliókba kerülhet, ha erről megfeledkeznek
A szélsőséges időjárási események intenzitása egyre nő, és gyakran alig néhány nap alatt több ezer kárbejelentést eredményeznek, emiatt pedig egyre fontosabbá válik a megelőzés.
Mi az a porördög, és valóban veszélyes lehet? Egyre gyakoribb a ritka meteorológiai jelenség Magyarországon
A pesterzsébeti strandon nemrég történt baleset ismét ráirányította a figyelmet egy kevéssé ismert meteorológiai jelenségre, a porördögre.
Kitörni készül a rendkívüli pénzügyi vihar: a 2008-as válság látnoka szerint újabb buborék fog kipukkadni
A 2008-as másodlagos jelzáloghitel-piaci válságot sikeresen megjósoló amerikai fedezetialap-kezelő, Lee Robinson most a nagy biztosítótársaságok összeomlására spekulál.
Nem várt milliós számla érkezhet a magyarok kedvelt tengerpartjairól: durván ráfázhat, aki erre nem figyel a vakáción
Egy váratlan egészségügyi probléma vagy járattörlés könnyen megkeserítheti az utazást, így nem mindegy, milyen biztosítást választunk.