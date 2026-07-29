Iszonyú csapás érte a magyar mezőgazdaságot, milliókat buknak a gazdák: ebben a három megyében nagy a baj

Már július közepére közel egymilliárd forintra nőtt az aszály miatt bejelentett mezőgazdasági károk értéke, ami jóval meghaladja a korábbi évek azonos időszakában tapasztalt szintet. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés vármegyéből jelentették, miközben a szárazság elsősorban az őszi gabonaféléket és a kukoricát sújtja.

Az elmúlt napok esőzései, habár javítottak az emberek hő- és komfortérzetén, a mezőgazdaság számára csak minimális vízmennyiséget jelentettek. A hazai aszályhelyzetet miatt mostanra a Groupama Biztosítónál is milliárdos nagyságrendű kárigény jelentkezett. A legtöbb kárt Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és Békés megyékből jelentették eddig. Ha pedig azt vizsgáljuk, hogy mit jelent ez a korábbi évekhez képest, árulkodó lehet, hogy az elmúlt évtizedek legsúlyosabb aszályának idején, 2022-ben feleannyi kárt jelentettek július közepéig, mint idén.

A szomorú rekordokat jelentő 2022-es évben összesen közel 7 milliárd forint értékben fizetett ki kárigényeket a biztosító az aszálykárt szenvedett gazdáknak, akkor júliusig ez az összeg még csak a félmilliárd forinthoz közelített. Az idei évben viszont már most közel egymilliárd forintnál tart a kifizetés. A tavalyi évvel is összehasonlítva – bár 2025-ben inkább a nyár második fele volt szárazabb –, július közepén még alig haladta meg a 100 millió forintot ez a szám.

A csapadékhiány eddigi legnagyobb vesztesei – a kárbejelentések alapján – az őszi búza, az őszi árpa, az őszi durumbúza és a kukorica. Ezekben a növénykultúrákban országszerte komoly károk keletkeztek. Jól látható az a trend is, hogy a tavaszi hónapokban már nemcsak a fagykártól kell tartani, hanem az egyre korábban érkező aszálytól is, ez pedig kihathat a biztosítások megkötésének észszerű időzítésére is.

„Figyelembe véve, hogy a téli és tavaszi fagykár kockázata mellett egyre gyakoribb a kora tavaszi szárazság is, érdemes lesz minél előbb megkötni a jövő évi biztosítást, legalább az idén ősszel elvetendő termények esetében. Ennek oka, hogy ezek fejlődésére nagy befolyással van, hogy milyen lesz majd az évkezdet az időjárás szempontjából” – összegezte Kókai Gábor, a Groupama Biztosító mezőgazdasági ágazatvezetője.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Jól érzékelteti az agrárium időjárásnak való kitettségét és a káresemények súlyosságát, hogy amíg a hónapok óta tartó szárazság több mint 70 millió forint kárt okozott egy Jász-Nagykun-Szolnok megyei gazdaságban, addig egy öt-tíz perces jégeső is ugyanekkora összegű kárt okozott egy Tolna megyei agrárvállalkozásnál. Az idei évben a kárkifizetések nagyságát tekintve az aszály után a jégeső, majd pedig a tavaszi fagy okozta a legnagyobb pusztítást, ezeket a viharkárok követik.