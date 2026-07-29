Augusztus 3-án végleg lejárnak a régi, könyv alakú személyi igazolványok, az érintetteknek érdemes mielőbb gondoskodniuk az okmánycseréről.
Kiadták a riasztást: komoly vízkorlátozás jöhet a magyar településeken, ha nem lépünk időben
A tartós hőség és a megnövekedő vízfogyasztás miatt ismét takarékos ivóvíz-használatra kérik a lakosságot a vízszolgáltatók. A Duna Menti Regionális Vízmű arra figyelmeztetett, hogy ha nem csökken érdemben a fogyasztás, ismét vízkorlátozás bevezetését kezdeményezhetik, miközben a Duna rendkívül alacsony vízállása a víztermelő kapacitást is csökkenti.
Takarékos, felelős vízhasználatra kérik a lakosságot az ivóvíz-szolgáltatók a csütörtöktől várható rendkívül meleg időjárás miatt. Az Észak-magyarországi Regionális Vízművek Zrt. a honlapján az ivóvíz-szolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében arra kérte az embereket, hogy takarékosan használják a vizet, mellőzzék vagy ütemezzék át az olyan nem létfontosságú vízhasználatot, mint a medencetöltés vagy az autómosás.
A közületi fogyasztóktól azt kérték, hogy a jelentős felhasználást ütemezzék a csúcsidőszakon kívülre, csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, és ne használjanak ivóvizet pormentesítésre, az utak és járdák locsolására. A cég közölte, hogy vízellátó rendszerei üzemszerűen működnek, a megnövekedett vízigény kiszolgálására a technikai és a személyi feltételek adottak.
A Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. a június végén kialakult vízellátási problémák elkerülése, illetve megelőzése érdekében ismételten felhívta a figyelmet a takarékos ivóvíz-felhasználásra, rámutatva arra: a jelenlegi aszályos időszakban a vízfogyasztás a hőmérséklet emelkedésével hirtelen, ugrásszerűen növekedhet.
A Duna rendkívül alacsony vízállása a valaha mért legkisebb érték alá csökkent, és a következő napokban a vízszint további apadása, ennek hatására működési területükön az ivóvíztermelő kapacitás csökkenése várható - jelezték. "Társaságunk minden személyi és technikai eszközét maximális kapacitással működteti a folyamatos ivóvízellátás biztosítása érdekében" - írták, hozzátéve, ha az ivóvízfogyasztás nem csökken érzékelhetően, akkor ismételten kénytelenek lesznek vízkorlátozás elrendelését kezdeményezni.
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