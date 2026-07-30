2026. július 30. csütörtök Judit, Xénia
35 °C Budapest
OTP Bank Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
ROVATOK
 
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Village of Máriahalom
Gazdaság

Kimondta a szakértő: "az ország történetének egyik legtragikusabb éve jön a mezőgazdaságban"

Pénzcentrum
2026. július 30. 09:36

Rendkívüli készültséget hirdetett az aszály miatt a környezetvédelemért felelős miniszter. Szakértők szerint a kormány elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örökölt, így szűk a mozgástere, miközben sürgősen szükség lenne az öntözőhálózat rehabilitációjára és a talajművelési technológiák megújítására - mondta el Raskó György agrárközgazdász az Egyenes Beszéd című műsorban tegnap este.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

"Az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány, ezért a legmagasabb fokozatú riadókészültséget léptettük életbe, a vízügyi ágazat így az azonnali beavatkozásokat és a szükséges intézkedéseket hatékonyabban, gyorsabban tudja elvégezni" – közölte a környezetvédelemért felelős miniszter szerdán a Facebook-oldalán.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Gajdos László a közösségi oldalán megosztott videójában elmondta, hogy Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban a jogszabályban előírt hármas határérték felett van az aszályindex, ezért rendelt el rendkívüli készültséget.

Raskó György kifejtette, hogy bár Gajdos László miniszter intézkedése helyes, jelenleg sajnos nem sok mindent lehet tenni, mivel a kormány teljesen leromlott, elhanyagolt vízügyi infrastruktúrát örökölt. A szakértő hangsúlyozta, hogy a helyzet ráadásul olyan súlyos, hogy már tűzoltásra sincs igazán lehetőség. Az alföldi térségekben, elsősorban a kukoricatermesztésben olyan jelentős károk keletkeztek, amelyeket idén már nem lehet helyrehozni.

A közgazdász úgy véli, Magyarország történetének egyik legtragikusabb gabonatermelési éve várható, hiszen idén valószínűleg legfeljebb 9 millió tonnát takarítanak be a megszokott, 15-16 millió tonnás terméssel szemben. Raskó György hangsúlyozta, hogy rövid távon nincs olyan érdemi megoldás, amely ezt a hatalmas veszteséget akár csak részben is ellensúlyozni tudná, mivel az öntözőhálózat teljesen leromlott állapotban van, víztározók pedig gyakorlatilag nincsenek. Hozzátette, ha az új kormány komolyan belekezd egy vízmegtartási programba, annak érdemi hatása csak néhány év múlva jelentkezhet.

A szakértő szerint a jelenlegi, rendkívül alacsony vízállású időszak – amikor a Duna, a Tisza és más folyók is vízhiánnyal küzdenek – éppen alkalmas arra, hogy azonnal elkezdődjön a csatornarendszer elengedhetetlen rehabilitációja. Raskó György úgy véli, ezt a munkát most kellene elindítani, hogy évek alatt fokozatosan kiépüljön az a rendszer, amely 10-15 éven belül érdemben megoldhatja Magyarország vízgazdálkodási problémáit.

A közgazdász saját számításai szerint mintegy 300-400 milliárd forintból már érdemi fejlesztéseket lehetne elindítani. Hozzátette, hogy a beruházásokhoz az Európai Unió támogatására is számítani lehet, mivel az EU nemrégiben maga is megállapította, hogy a Kárpát-medence a klímaváltozás egyik legnagyobb vesztese. Raskó György szerint a ténylegesen bekövetkező károk valószínűleg a háromszorosát is elérhetik annak, amit Brüsszel eddig becsült.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,62 százalékos THM-el, havi 184 778 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,78%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,89%, míg a MagNet Banknál 7,02%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

A problémával a szakértő szerint nemcsak Magyarország, hanem egész Európa küzd, hiszen Franciaországban például a Rajna vízszintje is rendkívül alacsony jelenleg.

Arra a kérdésre, hogyan gyűrűzhet be a gyenge termés a fogyasztói árakba, Raskó György megnyugtató választ adott. Elmondása szerint paradox módon az árak csak minimális mértékben emelkednek majd, mivel Magyarország a nyitott uniós piac része. Miközben itthon rendkívül gyenge a hozam, Romániában rekordtermésre, Lengyelországban pedig mintegy 10 millió tonnás kukoricatermésre lehet számítani, emiatt Magyarország valószínűleg nettó kukoricaimportőrré válik.

A szakértő szerint a világpiaci árak a Hormuzi-szoros körüli feszültségek és az orosz–ukrán fekete-tengeri incidensek ellenére sem fognak jelentősen megugrani, ezért a gyenge hazai termés nem okoz majd számottevő inflációs nyomást.

Hasonlóan kedvezőek a kilátások a búza esetében is, sőt az olajos magvak és a növényi olajok piacán akár rekordközeli termés is várható Európában idén. Raskó György megnyugtatta a fogyasztókat, hogy az elkövetkező fél évben nem kell attól tartani, hogy a gyenge gabonatermés érdemben begyűrűzne a kiskereskedelmi árakba.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#vízhiány #gazdaság #klímaváltozás #mezőgazdaság #agrárium #infrastruktúra #termés #vízügy #vízállás #aszály #élelmiszerárak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
11:57
11:44
11:32
11:19
11:13
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. július 29. 16:40
Kinek fog fájni valójában a kormány vagyonadó-terve?  
Media1
2026. július 16. 18:28
Új médiatörvény, új korszak? Interjú Sükösd Miklós médiaprofesszorral (Media1)  
MEDIA1  |  2026. július 29. 11:53
Új YouTube-csatornát indít Ábel Anita és a Palikék Világa három másik volt munkatársa
Csak szabadon néven új YouTube-csatornát indít Ábel Anita, Dombóvári Vanda, Balázsy Panna és Wágner...
Holdblog  |  2026. július 29. 08:00
Szétszakadt az ESG-piac: az amerikai pénz menekül, az európait szabályozzák
Ugyanaz a befektetési stratégia a két kontinensen már egészen más szabályozási, politikai és piaci k...
iO Charts  |  2026. július 28. 21:12
ASML részvény: jó befektetés az AI-rali után?
Az ASML részvény árfolyama 2025-26-ban az AI hype hatására az egekbe emelkedett, kevés cég profitált...
Bankmonitor  |  2026. július 28. 10:16
Hogyan tegyek félre, ha alig marad a fizetésemből? - válaszolunk a leggyakoribb kérdéseitekre
Sokszor kapunk visszajelzéseket a követőinktől kommentben: Jó lenne félretenni, de miből? Ez nem kif...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. július 30.
900 ezres fizetést ad átlagosan hazánk egyik legnagyobb vállalata: rengeteg embert keresnek, sok álláshoz tapasztalat sem kell
2026. július 29.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
2026. július 30.
Milliárdos támogatások után jöhet a kijózanodás a magyar sportban: véget érhet az állami pénzeső korszaka?
2026. július 29.
Kiderült a hazai rákstatisztika sötét titka: pedig egyetlen egyszerű vizsgálaton múlna a túlélés
2026. július 29.
Most érdemes belevágni az otthoni aszalásba: használd ki a kánikulát, fillérekből elteheted a nyár ízeit
NAPTÁR
Tovább
2026. július 30. csütörtök
Judit, Xénia
31. hét
Július 30.
Barátság világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Kiderült a keserű igazság a köztársasági elnökről: már rég nem az történik a háttérben, amit a választók hisznek
2
5 napja
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
3
5 napja
Örülhetnek a gázzal fűtő magyarok: hamarosan feleződhet a gáz ára, de előbb még jön a feketeleves
4
1 hete
Véget érhet a nyugalom: búcsút inthetünk a 360 forintos eurónak?
5
1 hete
Fordulat az új köztársasági elnök ügyében? Magyar Péter már nem mondta ki Polgár Judit nevét: erről beszélt a Parlamentben a miniszterelnök
PÉNZÜGYI KISOKOS
Igénybevételi ütemterv
A hitelszerződésben meghatározott folyósítási ütemterv az, amely meghatározza, mely napon kerül sor a kölcsön összegének jóváírására az ügyfél által megjelölt számlán.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 10:57
Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz
Pénzcentrum  |  2026. július 30. 10:10
Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban
Agrárszektor  |  2026. július 30. 11:32
Pusztító aszályban is lehet több a termés: itt a megoldás, mégis alig használják