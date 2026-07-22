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Barabás Gyula, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára, Kármán András pénzügyminiszter és Tardos Gergely, az Államadósság Kezelő Központ vezérigazgatója (b-j) a 2026. évi tervek és tények - befejeződött az
Gazdaság

Megérkezett a Pénzügyminisztérium jelentése: ilyen állapotban van Magyarország költségvetése

Pénzcentrum/MTI
2026. július 22. 13:31

Júniusban az államháztartás önkormányzatok nélkül számolt központi alrendszere 424,1 milliárd forint többlettel zárt, szemben az egy évvel korábbi 27,4 milliárd forintos többlettel. Az első hat hónapban így az államháztartás központi alrendszere 3382,2 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 80,2 százaléka - erősítette meg szerdán kiadott részletes jelentésében a Pénzügyminisztérium (PM).

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A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3271,0 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 103,4 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 214,6 milliárd forintos hiányt mutattak.

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A központi alrendszer június végi 20 616,9 milliárd forint összegű bevételei az előző év azonos időszakához képest 930,6 milliárd forinttal, 4,7 százalékkal magasabb összegben alakultak. A központi alrendszer június végi 23 999,1 milliárd forint összegű kiadásai 1539,2 milliárd forinttal, 6,9 százalékkal haladták meg az előző év azonos időszaki adatát.

Az első hat hónapban a központi alrendszer adó- és járulékbevételei az előző év első fél évéhez képest 6,0 százalékkal magasabban alakultak.

A kiadási oldalon az állami közlekedési és közüzemi szolgáltatások támogatására 2026 első hat hónapjában fordított, összesen 1335,7 milliárd forint kifizetés 18,7 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző év azonos időszakánál. Ezzel szemben az állami beruházási fejezet kiadása 2026 első fél évében összesen 346,6 milliárd forint volt, egyes útberuházásokhoz kapcsolódó kifizetések miatt 100 milliárd forinttal nagyobb volt az előző év azonos időszakánál.

Több pénz ment a lakástámogatásra, nyugdíjakra mint tavaly

A lakástámogatásokra idén fordított 255,6 milliárd forint összegű költségvetési kiadás az otthontámogatásokhoz kapcsolódó kifizetések miatt 181,6 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos időszakának szintjét. Június végéig - a 13. és részbeni 14. havi nyugdíjjal és ellátással együtt nyugellátási kiadások június végéig 3921,3 milliárd forintban teljesültek, ami 428,7 milliárd forinttal haladta meg az előző év azonos időszakának teljesítési adatait.

Gyógyító-megelőző ellátásokra fordított kiadás 2026. június végéig 1544,1 milliárd forintot tett ki, ami az előző év azonos időszakát 49,6 milliárd forinttal haladja meg, a gyógyszertámogatásra kifizetett 313,0 milliárd forint 25,8 milliárd forinttal több, mint az előző év azonos időszakában. Június végéig az adóbevételek alakulását növekvő és csökkenő tételek egyaránt befolyásolták - írta a Pénzügyminisztérium.

Vegyesen alakultak az adóbevételek

A pénzügyi szervezetek befizetései 120,7 milliárd forinttal haladták meg a tavalyi év azonos időszakának bevételeit, amelynek legfőbb oka az idei évre vonatkozó kulcs emelése volt. A költségvetésnek az első fél évben általános forgalmi adóból 4256,5 milliárd forint bevétele keletkezett, ami az egy évvel korábbi bevételt 178,1 milliárd forinttal haladja meg. A növekedést a dohánytermékeket érintő év eleji jövedékiadó-emelés is eredményezte - mutattak rá a jelentésben.

A jövedéki adóból származó bevétel ugyanakkor június végén 743,3 milliárd forintot tett ki, amely 7,8 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évinél, az üzemanyagok után befolyt adó 26,7 milliárd forintos, 6,1 százalékos csökkenése miatt. A személyi jövedelemadó bevétel 2502,4 milliárd forint volt, 103,7 milliárd forinttal magasabb az egy évvel korábbi összegnél, amit a bértömeg növekedésének, a családi kedvezmények kiterjesztésének és az egyszeri kifizetésekhez kapcsolódó befizetéseknek az együttes hatásával magyaráz a Pénzügyminisztérium.

Az energiaágazat befizetéseinek 47,1 milliárd forinttal elmaradt az előző év azonos időszakához képest elsősorban az energiaellátók jövedelemadója (közismert nevén Robin Hood adó) adókulcsának 10 százalékpontos csökkentése, egyedi elszámolási tételek, valamint az Ural-Brent különadó több hónapon keresztül elmaradó befizetései állnak - magyarázta a jelentés.

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A társasági adóból származó 570 milliárd forint bevétel 51,7 milliárd forinttal maradt el a tavalyitól. Az uniós programok kiadásai mérlegsoron 2026. június végéig 857,2 milliárd forint összegű kifizetés történt, ami a 2761,2 milliárd forintos törvényi előirányzat 31,0 százalékos teljesítését jelenti. Ugyanezen tétel bevételi mérlegsorán az év első hat hónapjában 546,3 milliárd forint jelent meg, ami az 1894,0 milliárd forintos törvényi előirányzat 28,8 százalékát teszi ki.

Csökkentek a nettó kamatkiadások

A bevételek és kiadások egyenlegeként adódó 1287,6 milliárd forint összegű nettó kamatkiadás 2026. június végéig 1035,6 milliárd forinttal lett alacsonyabb az előző évhez képest - emelte ki a jelentés. A költségvetési szervek kiadásai mérlegsoron 2026 első hat hónapjában 5064,7 milliárd forint kiadás teljesült, mely 15,1 százalékkal magasabb az előző év azonos időszakánál.

A kiadásból 3402,4 milliárd forint a személyi juttatásokra és munkaadókat terhelő járulékokra kifizetett összeg, amely tartalmazza a fegyveres és a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek részére kifizetett 2026. évi szolgálati juttatás ("fegyverpénz") összegét is.

A szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok kiadásai mérlegsoron 2026 első hat hónapjában 3903,7 milliárd forint kiadás teljesült, ez 50,2 százalékkal magasabb, mint az előző év azonos időszakának kiadása - derül ki a jelentésből.

A központi költségvetés adóssága az első fél év végéig 2542,2 milliárd forinttal növekedett, ebből a nettó forintkibocsátás 2899,8 milliárd forinttal, a nettó devizakibocsátás 1188,6 milliárd forinttal emelte az adósságot. A forint árfolyamának az elmúlt év végéhez képest bekövetkezett erősödése az adósság devizában fennálló részének forintban számított nyilvántartási értékét 1535,9 milliárd forinttal csökkentette - közölte a minisztérium.

Címlapkép: MTI/Bruzák Noémi
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