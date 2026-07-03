Oszkó Péter: súlyos a költségvetési örökséget kapott a nyakába a Tisza-kormány - így kerülhetők el a drasztikus megszorítások

Elérte a bruttó hazai termék (GDP) 9 százalékát az első negyedéves költségvetési hiány, ami Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter szerint rendkívüli mértékű túlköltekezésre utal. A szakember úgy véli, hogy a drasztikus deficit egyértelműen az előző kormányzat számlájára írható, így a piac türelmes maradhat az új Tisza-kormánnyal szemben, amennyiben az hiteles gazdasági konszolidációt és világos euróbevezetési menetrendet mutat be, miközben a forint stabilizálása egy reális sávban lenne a legkedvezőbb.

Az uniós módszertan alapján számolt első negyedéves hiány 2090 milliárd forintot tett ki, miközben a központi költségvetés deficitje a 2400 milliárd forintot is meghaladta. Ezt a hatalmas hiányt csupán az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok enyhe többlete tudta kismértékben mérsékelni. Oszkó Péter az atv Egyenes Beszéd című műsorában rendkívül súlyos túlköltekezésnek nevezte azt, amire az adatok reflektálnak.

A korábbi tárcavezető szerint Kármán András jelenlegi pénzügyminiszter azon becslése reális, amely szerint az uniós források hiányában az éves deficit akár a 8,3 százalékot is elérhetné. Mivel azonban a hazai költségvetés előfinanszírozza az uniós projekteket, az új kormány által letárgyalt és beérkező brüsszeli források az év végéig még javíthatnak a költségvetési egyenlegen. A mostani, kiugróan magas adatok fényében már az is komoly eredménynek számítana, ha az éves hiányt 7 százalék körül sikerülne tartani.

A rendkívül magas első negyedéves deficit egyértelműen a korábbi kormányzat öröksége, így az nem kérhető számon a Tisza-kormányon. Oszkó úgy véli, a pénzpiacok megértőek lesznek, feltéve, hogy a kabinet világosan felvázolja a 2030-as euróbevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítésének menetrendjét.

A helyzet rendezéséhez ráadásul nem feltétlenül szükségesek radikális megszorítások, hiszen a kamatkiadások mérséklődése, a bizalomra épülő gazdaságpolitika, a lehívott uniós források és a korrupció visszaszorítása együttesen elegendő mozgásteret biztosíthatnak.

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A konszolidáció kapcsán a görög válságkezelés példája is iránymutató lehet, mivel a kezdeti, koordinálatlanabb időszakok után a fegyelmezett költségvetési politika ott is elhozta az ország stabilizálódását. A kiszámíthatóságot az is jelentősen növelheti, ha az új vezetés szakít a Fidesz által 16 évig alkalmazott tavaszi költségvetés-elfogadási gyakorlattal, és visszatér ahhoz a racionális módszerhez, hogy a következő évi büdzsét csak ősszel, a valós makrogazdasági folyamatok ismeretében véglegesítik.

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