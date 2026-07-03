A probléma hatékony kezelése a kormány egyik legfontosabb egészségügyi vállalása, amellyel a kampányígéretekkel összhangban 2027 végére el akarják érni.
Oszkó Péter: súlyos a költségvetési örökséget kapott a nyakába a Tisza-kormány - így kerülhetők el a drasztikus megszorítások
Elérte a bruttó hazai termék (GDP) 9 százalékát az első negyedéves költségvetési hiány, ami Oszkó Péter korábbi pénzügyminiszter szerint rendkívüli mértékű túlköltekezésre utal. A szakember úgy véli, hogy a drasztikus deficit egyértelműen az előző kormányzat számlájára írható, így a piac türelmes maradhat az új Tisza-kormánnyal szemben, amennyiben az hiteles gazdasági konszolidációt és világos euróbevezetési menetrendet mutat be, miközben a forint stabilizálása egy reális sávban lenne a legkedvezőbb.
Az uniós módszertan alapján számolt első negyedéves hiány 2090 milliárd forintot tett ki, miközben a központi költségvetés deficitje a 2400 milliárd forintot is meghaladta. Ezt a hatalmas hiányt csupán az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alapok enyhe többlete tudta kismértékben mérsékelni. Oszkó Péter az atv Egyenes Beszéd című műsorában rendkívül súlyos túlköltekezésnek nevezte azt, amire az adatok reflektálnak.
A korábbi tárcavezető szerint Kármán András jelenlegi pénzügyminiszter azon becslése reális, amely szerint az uniós források hiányában az éves deficit akár a 8,3 százalékot is elérhetné. Mivel azonban a hazai költségvetés előfinanszírozza az uniós projekteket, az új kormány által letárgyalt és beérkező brüsszeli források az év végéig még javíthatnak a költségvetési egyenlegen. A mostani, kiugróan magas adatok fényében már az is komoly eredménynek számítana, ha az éves hiányt 7 százalék körül sikerülne tartani.
A rendkívül magas első negyedéves deficit egyértelműen a korábbi kormányzat öröksége, így az nem kérhető számon a Tisza-kormányon. Oszkó úgy véli, a pénzpiacok megértőek lesznek, feltéve, hogy a kabinet világosan felvázolja a 2030-as euróbevezetéshez szükséges maastrichti kritériumok teljesítésének menetrendjét.
A helyzet rendezéséhez ráadásul nem feltétlenül szükségesek radikális megszorítások, hiszen a kamatkiadások mérséklődése, a bizalomra épülő gazdaságpolitika, a lehívott uniós források és a korrupció visszaszorítása együttesen elegendő mozgásteret biztosíthatnak.
A konszolidáció kapcsán a görög válságkezelés példája is iránymutató lehet, mivel a kezdeti, koordinálatlanabb időszakok után a fegyelmezett költségvetési politika ott is elhozta az ország stabilizálódását. A kiszámíthatóságot az is jelentősen növelheti, ha az új vezetés szakít a Fidesz által 16 évig alkalmazott tavaszi költségvetés-elfogadási gyakorlattal, és visszatér ahhoz a racionális módszerhez, hogy a következő évi büdzsét csak ősszel, a valós makrogazdasági folyamatok ismeretében véglegesítik.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A forint árfolyamával kapcsolatban a szakember arra figyelmeztetett, hogy a Magyar Nemzeti Bank kamatcsökkentési ciklusa megállíthatja a hazai fizetőeszköz korábbi erősödését, mivel a szűkülő kamatkülönbözet miatt a külföldi befektetők aktivitása mérséklődik.
A további kamatvágások kismértékű forintgyengülést is eredményezhetnek, miközben az olyan globális kockázatok, mint az amerikai politikai fejlemények vagy az iráni konfliktus, szintén kedvezőtlen hatással lehetnek az európai gazdaságra és az energiaárakra.
Bár egy nyugodtabb globális környezet ismét erősíthetné a forintot, a nemzetgazdaság számára nem a folyamatos erősödés a cél. Sokkal kedvezőbb forgatókönyv lenne, ha érezhetően alacsonyabb hazai kamatszint mellett a forint stabilan a 350 és 383 közötti sávban maradna az euróval szemben.
A Pénzcentrum Hetifókuszában szakértőket és elemzőket kérdeztünk arról, milyen gazdasági folyamatokra számítanak 2026 második felében
2026. július 1-jétől új kedvezményes töltési konstrukciót vezetett be a Mobiliti országos villámtöltő-hálózatának kijelölt töltőin.
Durva fordulat a tőzsdéken: az AI miatt zuhannak a chiprészvények, de Kínában ünnepelnek a befektetők
Miközben a chipgyártók estek az AI-aggodalmak miatt, a kínai elektromosautó-gyártók erős eladási adatokkal lepték meg a piacot.
Gyengült a forint csütörtök reggelre a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Komoly környezetszennyezés Magyarországon: tizenháromezerszeres határérték-túllépés miatt azonnal bezárták az óriásgyárat
A hatóság azonnali hatállyal felfüggesztette a debreceni Semcorp akkumulátoralkatrész-gyár működését,
Nem várt esélyt kapott Magyarország: elképesztő pénzösszeg sorsa dől el, ami évtizedekre meghatározhatja a mindennapjainkat
A közeljövőben mintegy kétmilliárd eurós uniós forrás nyílhat meg Magyarország vasúti járműparkjának megújítására.
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) laboratóriumi vizsgálata június végén megerősítette a kőrisrontó karcsúdíszbogár (Agrilus planipennis) jelenlétét Beregsurány térségében.
Komoly figyelmeztetés érkezett Brüsszelből: újabb konfliktusba sodródhat az Európai Unió Kínával, ha nem lép időben
Az Európai Unió a konfliktus fázisába lép Kínával, ha az ősz folyamán nem sikerül megállapodni a kereskedelmi egyensúlytalanságok jelentős csökkentéséről.
Az Európai Központi Bank azt fontolgatja, hogy megduplázza a kereskedelmi bankok kötelező tartalékrátáját, amelyet kamatmentes számlán kell elhelyezniük.
Erősödött kissé a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
A bűnözők ezúttal már nem SMS-ben, hanem hivatalosnak tűnő e-mailekben próbálják rávenni az embereket arra, hogy megadják bankkártyaadataikat.
Betelt a pohár Debrecenben: a polgármester távozásra szólította fel a vízszennyezést okozó akkumulátorcéget
Papp László polgármester felszólította a Semcorp vállalatot a város elhagyására, mivel a cég minden korábbi ígéretét és a környezetvédelmi szabályokat is megszegte.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 424,12 pontos, 0,3 százalékos csökkenéssel 139 468,07 ponton zárt szerdán.
A több mint 565 milliárd forintos júniusi forgalmat elsősorban a vezető hazai részvények, kiemelten az OTP Bank generálták.
Az emelkedő árak és a megélhetési költségek növekedése szinte minden uniós tagállamban a lakosság legfőbb aggodalmai közé tartozik.
A kabinet egy törvénymódosítással számos gyakorlatnak véget vetne, hogy helyreállítsa a gazdaság kiszámíthatóságát és a befektetői bizalmat.
A kormányzati szektor hiánya 2026 első negyedévében elérte a 2090 milliárd forintot, ami a GDP 9 százalékát tette ki.
Nem állt meg a csökkenési tendencia, a főbb devizákkal szemben mind gyengült ma reggelre a forint.
-
Új városnegyed születik Angyalföldön: a befektetők már rá is ugrottak
Rózsahegyi Zsanettet, a Láng Negyed projektvezetőjét a barnamezős beruházásról kérdeztük.
-
Videó: ez történik a Rossmann 20 milliárdos központjában, mielőtt feltöltik a polcokat
Így dolgoznak a félautomata rendszerek a háttérben.
-
A fiatalok döntöttek: ezt várják el egy bankszámlától (x)
A Gránit Bank friss elemzése szerint a Z generáció számára a feltétel nélküli díjmentesség, a virtuális bankkártya és a piaci középárfolyamon történő devizaváltás jelentik a legnagyobb vonzerőt bankszámla-választáskor.
-
Több, mint 70 kuponnal érkezik a SPAR új kuponakciója (x)
Akár a nyaralásra készülsz, akár a nyári szünetet szeretnéd egyszerűbben és kedvezőbben megoldani, most érdemes figyelni a SPAR új kuponakciójára.