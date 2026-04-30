Varga Mihály: az MNB nyitott az új kormány gazdaságpolitikájának támogatására, de ne fűtsék az inflációt

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tekintélyének helyreállítása, a rendőrségi nyomozások támogatása, valamint a feleslegessé vált ingatlanok értékesítése is kiemelt célja Varga Mihálynak. A jegybank elnöke a HVG-nek adott első interjújában hangsúlyozta: az MNB nyitott az új kormány gazdaságpolitikájának támogatására. Ehhez azonban az kell, hogy a kabinet lépései egyértelműek legyenek, és ne fűtsék az inflációt.

A jegybankelnök szerint az új kormány a korábbi vállalásai miatt nehéz helyzetben van. A befektetők megnyugtatása érdekében a költségvetési hiányt a GDP 5 százaléka körül kellene tartani. Az igazság pillanata ősszel jön el. Ekkor, a 2027-es költségvetés tervezetéből derül majd ki az a középtávú államháztartási pálya, amely alapján a piacok beárazhatják a magyar eszközök kockázati felárát.

Bár a hitelminősítők májusban még adhatnak némi türelmi időt a kabinetnek az új intézményrendszer kialakítására, ez a jóindulat őszre várhatóan elfogy. Varga Mihály a forint kilátásaival kapcsolatban is visszafogottan fogalmazott. A Goldman Sachs 350 forintos euróárfolyamot vizionáló előrejelzésével szemben inkább óvatosságra intett.

Az infláció kapcsán a jegybankelnök fenntartja a korábbi előrejelzést. E szerint 2026 első felében a pénzromlás üteme még a jegybanki toleranciasáv felső határa alatt maradhat, de az év második felében ismét 5 százalék fölé emelkedhet. Az MNB is értesült a tervezett áfa- és szja-csökkentésről, valamint a családi pótlék emeléséről. A jegybank azonban megvárja a hivatalos kormányprogramot és a konkrét költségvetési lépéseket, miközben alapvetően jó munkakapcsolatra törekszik a kabinettel.

Az MNB alapítványi ügyeit érintő eljárásokban a jegybank teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal. A Nemzeti Nyomozó Iroda által kért iratokat már hiánytalanul átadták. A belső felügyelőbizottsági vizsgálat megerősítette az Állami Számvevőszék megállapításait, és ez alapozta meg a feljelentést is.

Varga Mihály rámutatott: a jegybank hagyhatta volna bedőlni az alapítványt és annak vagyonkezelőjét, de a veszteségek minimalizálása érdekében inkább a kármentés mellett döntöttek. Ennek köszönhetően az új vezetés egy év alatt több mint százmilliárd forinttal csökkentette a hiányt.

A magántőkealapokkal kapcsolatban a jegybankelnök elmondta, hogy egy 2027 nyarán életbe lépő európai uniós, pénzmosás elleni irányelv miatt alapjaiban kell átalakítani a tényleges tulajdonosi nyilvántartást. Bár csodát nem vár az új rendszertől, kiemelte, hogy a magyar bankrendszer hitelezési gyakorlata sokat tisztult az elmúlt években. A sajtó eddig is nagy arányban tárta fel a tőkealapok hátterét, az MNB pedig a jövőben is a maximális transzparenciára fog törekedni.

