2026. április 30. csütörtök Katalin, Kitti
14 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
|
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. február 11.Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke beszédet mond a Johannita Rend új központjának átadóünnepségén Budapesten 2026. február 11-én.MTI/Hegedüs Róbert
Gazdaság

Varga Mihály: az MNB nyitott az új kormány gazdaságpolitikájának támogatására, de ne fűtsék az inflációt

Pénzcentrum
2026. április 30. 09:08

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tekintélyének helyreállítása, a rendőrségi nyomozások támogatása, valamint a feleslegessé vált ingatlanok értékesítése is kiemelt célja Varga Mihálynak. A jegybank elnöke a HVG-nek adott első interjújában hangsúlyozta: az MNB nyitott az új kormány gazdaságpolitikájának támogatására. Ehhez azonban az kell, hogy a kabinet lépései egyértelműek legyenek, és ne fűtsék az inflációt.

A jegybankelnök szerint az új kormány a korábbi vállalásai miatt nehéz helyzetben van. A befektetők megnyugtatása érdekében a költségvetési hiányt a GDP 5 százaléka körül kellene tartani. Az igazság pillanata ősszel jön el. Ekkor, a 2027-es költségvetés tervezetéből derül majd ki az a középtávú államháztartási pálya, amely alapján a piacok beárazhatják a magyar eszközök kockázati felárát.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Bár a hitelminősítők májusban még adhatnak némi türelmi időt a kabinetnek az új intézményrendszer kialakítására, ez a jóindulat őszre várhatóan elfogy. Varga Mihály a forint kilátásaival kapcsolatban is visszafogottan fogalmazott. A Goldman Sachs 350 forintos euróárfolyamot vizionáló előrejelzésével szemben inkább óvatosságra intett.

Az infláció kapcsán a jegybankelnök fenntartja a korábbi előrejelzést. E szerint 2026 első felében a pénzromlás üteme még a jegybanki toleranciasáv felső határa alatt maradhat, de az év második felében ismét 5 százalék fölé emelkedhet. Az MNB is értesült a tervezett áfa- és szja-csökkentésről, valamint a családi pótlék emeléséről. A jegybank azonban megvárja a hivatalos kormányprogramot és a konkrét költségvetési lépéseket, miközben alapvetően jó munkakapcsolatra törekszik a kabinettel.

Az MNB alapítványi ügyeit érintő eljárásokban a jegybank teljeskörűen együttműködik a hatóságokkal. A Nemzeti Nyomozó Iroda által kért iratokat már hiánytalanul átadták. A belső felügyelőbizottsági vizsgálat megerősítette az Állami Számvevőszék megállapításait, és ez alapozta meg a feljelentést is.

Varga Mihály rámutatott: a jegybank hagyhatta volna bedőlni az alapítványt és annak vagyonkezelőjét, de a veszteségek minimalizálása érdekében inkább a kármentés mellett döntöttek. Ennek köszönhetően az új vezetés egy év alatt több mint százmilliárd forinttal csökkentette a hiányt.

A magántőkealapokkal kapcsolatban a jegybankelnök elmondta, hogy egy 2027 nyarán életbe lépő európai uniós, pénzmosás elleni irányelv miatt alapjaiban kell átalakítani a tényleges tulajdonosi nyilvántartást. Bár csodát nem vár az új rendszertől, kiemelte, hogy a magyar bankrendszer hitelezési gyakorlata sokat tisztult az elmúlt években. A sajtó eddig is nagy arányban tárta fel a tőkealapok hátterét, az MNB pedig a jövőben is a maximális transzparenciára fog törekedni.

Címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA 
#jegybank #infláció #gazdaság #jegybanki alapkamat #varga mihály #magyar nemzeti bank #monetáris politika #államháztartás #euróárfolyam #költségvetési hiány #forint árfolyam

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
10:02
09:52
09:45
09:35
09:20
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
PÉNZÜGYI KISOKOS
Prolongálási jutalék
a hitel futamidejének hosszabbításakor kért jutalék

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 10:02
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
Pénzcentrum  |  2026. április 30. 05:25
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
Agrárszektor  |  2026. április 30. 09:01
Időzített bombán ülnek a magyarok: ezért súlyos árat fizethetünk
Segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mondd el, mit gondolsz: töltsd ki a kérdőívet!
Kihagyom
Kitöltöm