2026. április 29. szerda Péter
15 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
Premier League
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Személyes pénzügyi koncepció egy malacperselyvel a kezében a megtakarítási célok és a költségvetés tervezése érdekében
Megtakarítás

Óriási fordulat állt be a magyarok vagyonában: öt év után történt valami, amire szinte senki sem számított

Pénzcentrum
2026. április 29. 17:31

A háztartások nettó pénzügyi megtakarítása 2025-ben csökkent, ugyanakkor GDP-arányosan még mindig meghaladja a régiós és az uniós átlagot. Ez stabil alapot ad a magyar gazdaságnak, mondta Banai Ádám, a Magyar Nemzeti Bank főközgazdász ügyvezető igazgatója a Megtakarítási jelentést bemutató tájékoztatón.

A jegybank tavaly ősszel készítette el először a jelentést. A cél, hogy jobban lássák a megtakarítási piac folyamatait, és segítsék a háztartások pénzügyi döntéseit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A friss adatok szerint a háztartások nettó pénzügyi megtakarítása a GDP 4,6 százalékára csökkent 2025-ben, miközben a nettó pénzügyi vagyon a GDP 117 százalékára nőtt. A bővülés mellett a kötelezettségek is emelkedtek, öt év után először. Ebben szerepe volt az Otthon Start Programnak, amely növelte a hitelkeresletet.

Folytatódott a portfóliók átrendeződése. A lakosság egyre inkább likvid eszközök felé fordult. Az állampapír-állomány csökkent, főként a korábban magas kamatot fizető PMÁP papírok átárazódása miatt. Ezzel párhuzamosan nőtt a befektetési alapok aránya, és az év első felében a devizaeszközöké is.

Az év második felében viszont csökkent a deviza súlya, miközben a forinteszközök erősödtek. A forint erősödése és az árfolyamhatások miatt 2025-ben összességében a forintalapú befektetések magasabb hozamot hoztak, mint a devizában tartott eszközök.

Az állampapírok továbbra is a tehetősebb rétegnél koncentrálódnak. A legalább 10 millió forint pénzügyi vagyonnal rendelkezők 63 százaléka tart ilyen papírt, míg az 500 ezer forint alatti megtakarítással rendelkezőknél ez az arány mindössze 1 százalék.

A jegybank kiemelte, hogy a lekötött betétek közel fele alacsony, körülbelül 1 százalékos kamatot fizet. Eközben magasabb hozamú lehetőségek is elérhetők. Több ezer milliárd forint marad alacsony kamatozású vagy látra szóló számlákon, amelynek átcsoportosítása nemcsak a háztartásoknak hozhatna többet, hanem a gazdaság finanszírozását is erősítené.

A magyarok jelentős összeget tartanak külföldi értékpapírokban is. A mintegy 5100 milliárd forintnyi állomány 57 százaléka befektetési jegy, 22 százaléka kötvény, 21 százaléka részvény. A befektetések többsége euróban van, mintegy 60 százalék, míg 25 százalék dollárban.

Az Otthon Start Program hatása a megtakarításoknál is látszik. A nettó pénzügyi megtakarítás csökkent, miközben az ingatlanárak emelkedése növelte a háztartások vagyonát.

A jegybank felmérése szerint az ingatlaneladók több mint fele újabb lakás vásárlására fordította a bevételt, 21 százalék pedig fogyasztásra költötte. Vizsgálták a unit-linked biztosításokat is. Az Etikus 2.0 szabályozás bevezetése óta ezek teljesítménye javult, és a termékek magasabb hozamot kínálnak.
Címlapkép: Getty Images
#ingatlan #megtakarítás #állampapír #deviza #gazdaság #lakossági pénzügyek #befektetések #ingatlanárak #magyar nemzeti bank #megtakarítások #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 29. szerda
Péter
18. hét
Április 29.
Zajvédelmi világnap
Április 29.
A vakvezető kutyák világnapja
Április 29.
A tánc világnapja
Ajánlatunk
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Hozam
Általában értékpapíroknál értelmezzük értékének változása miatt keletkezett jövedelem. A változás az árfolyamnyereségből adódik az értékpapír megszerzéskori piaci árfolyamához képest. A befektetési célú bankszámla vagy bankkártya termékek, melyekre szintén hozam jár.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 18:29
Meglepő fordulat a magyar lakáspiacon: emiatt indulhat meg újra a roham az ingatlanokért
Pénzcentrum  |  2026. április 29. 18:01
Kvíz: Gyakorlott sofőr vagy? Ezek a KRESZ szabályok még rutinos vezetőknek is feladják a leckét!
Agrárszektor  |  2026. április 29. 17:28
Óriási bejelentés érkezett: ezen múlhat a magyar vidék jövője
Mondd el, mit gondolsz!
Töltsd ki a kérdőívet: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!
Mégsem
Kitöltöm