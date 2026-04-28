Budapest, 2025. augusztus 25.Varga Mihály, az MNB elnöke beszédet mond a Magyar Nemzeti Bank (MNB), az Ázsiai Pénzügyi Együttmûködési Szövetség (AFCA) és a Magyar Bankszövetség pénzügyi fórumán az MNB Budai Központjában 2025. auguszt
Gazdaság

Megszólalt Varga Mihály a Monetáris Tanács döntéséről: ezért maradt a korábbi szinten az alapkamat

2026. április 28. 15:30

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden változatlanul, 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot - erről a Pénzcentrum is beszámolt. A márciusi alacsony infláció és a választások után jelentősen megerősödött forint ugyan teret engedne a lazításnak. Az elhúzódó közel-keleti konfliktus okozta kockázatok miatt azonban a jegybank továbbra is az óvatos, adatvezérelt monetáris politika mellett tart ki.

A jegybank nehéz helyzetbe került, így a februári kamatcsökkentés egyelőre csupán egyszeri lépésnek tűnik. A döntést leginkább a geopolitikai feszültségek és a bizonytalan kimenetelű közel-keleti háború indokolja. Ezek a tényezők ugyanis jelentősen rontják a globális növekedési kilátásokat. Az energia- és nyersanyagárak tartósan magas szintje komoly inflációs fenyegetést jelent, ami az energiaimportra szoruló országokat különösen érzékenyen érinti.

A hazai események azonban ezzel ellentétes hatást váltottak ki. A márciusi infláció a 2-4 százalékos jegybanki célsáv alá esett. A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően pedig a forint is határozott erősödésnek indult.

A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a hazai fizetőeszköz erősödése mérsékelheti az inflációs nyomást. Bár a magyar eszközök kockázati felára is csökkent, a monetáris politika lazításához meg kell bizonyosodni ezen folyamatok tartósságáról.

A piaci fogadtatás eddig egyértelműen kedvező volt. A tízéves magyar állampapír hozama több mint száz bázisponttal esett, miközben az irányadó német hozamok alig változtak. Az országkockázati felár mérséklődése a devizakötvények árfolyamán is egyértelműen megmutatkozott.

A kamatpálya jövőbeli alakulása mellett a piacok most egy újabb kérdésre is fókuszálnak. Kiemelt figyelem övezi ugyanis, hogyan reagál a jegybank az új kormányzat gazdasági terveire, különösképpen a prioritásként kezelt euróbevezetésre.

Működőtőke
A működőtőke valamely vállalkozás (amely a termelésben és a szolgáltatásban egyaránt tevékenykedhet) működtetését végzi, s ha kell a zöldmezős alapítást is vállalja. A befektetője nemcsak a tőkéjét adja egy vállalkozáshoz, hanem a szakértelmét, a piacismeretét, a kapcsolatait stb. is.

