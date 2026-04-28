Megszólalt Varga Mihály a Monetáris Tanács döntéséről: ezért maradt a korábbi szinten az alapkamat
A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa kedden változatlanul, 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot - erről a Pénzcentrum is beszámolt. A márciusi alacsony infláció és a választások után jelentősen megerősödött forint ugyan teret engedne a lazításnak. Az elhúzódó közel-keleti konfliktus okozta kockázatok miatt azonban a jegybank továbbra is az óvatos, adatvezérelt monetáris politika mellett tart ki.
A jegybank nehéz helyzetbe került, így a februári kamatcsökkentés egyelőre csupán egyszeri lépésnek tűnik. A döntést leginkább a geopolitikai feszültségek és a bizonytalan kimenetelű közel-keleti háború indokolja. Ezek a tényezők ugyanis jelentősen rontják a globális növekedési kilátásokat. Az energia- és nyersanyagárak tartósan magas szintje komoly inflációs fenyegetést jelent, ami az energiaimportra szoruló országokat különösen érzékenyen érinti.
A hazai események azonban ezzel ellentétes hatást váltottak ki. A márciusi infláció a 2-4 százalékos jegybanki célsáv alá esett. A Tisza Párt kétharmados választási győzelmét követően pedig a forint is határozott erősödésnek indult.
A kamatdöntést követő sajtótájékoztatón Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a hazai fizetőeszköz erősödése mérsékelheti az inflációs nyomást. Bár a magyar eszközök kockázati felára is csökkent, a monetáris politika lazításához meg kell bizonyosodni ezen folyamatok tartósságáról.
A piaci fogadtatás eddig egyértelműen kedvező volt. A tízéves magyar állampapír hozama több mint száz bázisponttal esett, miközben az irányadó német hozamok alig változtak. Az országkockázati felár mérséklődése a devizakötvények árfolyamán is egyértelműen megmutatkozott.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 30 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,2 százalékos THM-el, havi 214 756 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a Magnet Bank és az ERSTE Bank, ahol 6,71%, a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál 7%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A kamatpálya jövőbeli alakulása mellett a piacok most egy újabb kérdésre is fókuszálnak. Kiemelt figyelem övezi ugyanis, hogyan reagál a jegybank az új kormányzat gazdasági terveire, különösképpen a prioritásként kezelt euróbevezetésre.
címlapkép: Hegedüs Róbert, MTI/MTVA
-
Európa legnagyobb outdoor és katonai áruháza érkezik Magyarországra (x)
A MILITARY online áruház tovább erősíti európai jelenlétét, és elindította a MILITARY.EU/HU weboldal új, magyar vásárlók számára létrehozott online boltját.
-
Megfizethető, minőségi és friss: ez az ALDI (x)
Az ALDI-ban fontos a vevők elégedettsége, ezért a pénztárcabarát ár, a frissesség és a színvonal garantált!