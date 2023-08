Új villanyszámlarendszer jöhet Magyarországon: jól járhat, aki hajlandó váltani

Ezen a héten sem volt hiány hírekből és érdekességekből. A 31. héten kiderült többek között kivezetésre került az élelmiszer-árstop, a boltláncok pedig sorra jelentették be új mennyiségi korlátozásaikat. Kiderült, hogy novemberig nem látja szükségesnek a kormány az évközi nyugdíjemelést. A múlt heti ponthatár lelepzés után megindult a várt roham az albérletekért és kollégiumi férőhelyekért. Bejelentették, hogy szeptembertől drágulnak a legnépszerűbb lottójátékok. Már milliók látták a nyár két bombasiker filmjét - a Barbiet és az Oppenheimert. Kihirdették az idei Ország Tortája győztesét, és az is kiderült, mennyibe kerül majd egy szelet. A hétvége híreit pedig nagyrészt a vihar határozta meg. Három megyében vasárnaptól feloldották a tűzgyújtási tilalmat. A Pénzcentrum vlogja, a CashTag, eheti videójában a szervízdíj és borravaló megítélésével foglalkoztunk. Mutatjuk az elmúlt hét legfontosabb, legérdekesebb híreit, és legolvasottabb cikkeinket.

Otthon, ingatlan, rezsi

Több akadálya is van annak, hogy bevezessék a dinamikus áramtarifákat Magyarországon: Balogh József energetikai szakértő a Pénzcentrumnak arról beszélt, hogy többek között több tíz- vagy százezer okos mérőórát kellene beszerezni, ami mostanában amúgy is hiánycikk a piacon. Emellett a teljes jogi hátteret meg kell alkotni, kidolgozni a felmerülő részletkérdéseket - éppen ezért a magyar kormány előterjesztése is csak 2025. második felére teszi, hogy befejeződnek az előkészületek. A szakember szerint ugyanakkor a rendszer rengeteg ügyfélnek jelenthet segítséget, ha egyszer sikerül bevezetni Magyarországon - hiszen manapság már óriási különbségek vannak a legmagasabb és legalacsonyabb napi energiaárakban:

EZ IS ÉRDEKELHET Így fog kinézni az új villanyszámla-rendszer Magyarországon: jól járhat, aki hajlandó váltani? Több akadálya is van annak, hogy bevezessék a dinamikus áramtarifákat Magyarországon - mondta Balogh József energetikai szakértő a Pénzcentrumnak.

Ürge-Vorsatz Diána fizikus, klímakutató a Pénzcentrumnak adott interjújában beszélt arról hogyan érhető el a hosszútávú energiafüggetlenség Magyarországon. A szakember szerint a Paks 2 beruházási költségét célszerűbb lenne a hazai épületállomány energetikai korszerűsítésére fordítani, ezze mind a természet, mind a magyar háztartások jobban járnának. Az interjúban szó esik még a klímaváltozás elleni harcról, a túlnépesedés hatásairól és a túlfogyasztás veszélyeiről:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a javaslat az új lakásfelújítási támogatásokra: máshogy sosem szabadulunk a rezsicsapdából? A siralmas állapotban lévő magyar épületállomány energetikai korszerűsítésével akár a Pakson megtermelt energiamennyiséget is megtakaríthatnánk - mondta Ürge-Vorsatz Diána.

Fontos tudni, ezért a Pénzcentrum idén is felhívja a lakosság figyelmét, hogy szociális helyzettől, illetve egészségügyi állapottól függően védendő fogyasztóvá válhat Magyarországon az áram-, a gáz- és a víziközmű-szolgáltató ügyfeleiből. Bár rászorultsági alapon sokan igényelhetnék - és már igényelhették volna tavaly is - ezt a státuszt Magyarországon, jelenleg még kevesebben vannak, mint 2022-ben voltak. De ki lehet védendő fogyasztó és ez milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár? Mutatjuk:

Egyre több magyar már nem csak a külföldre költözést, szerencsét próbálást fontolgatja, hanem már a kiköltözéstől kezdve céljuk más országban állampolgárságot szerezni. Viszont országa válogatja, ezt milyen feltételekhez kötik. A Pénzcentrum országváltással foglalkozó cikksorozatának első része a spanyol állampolgárság megszerzését járja körül:

EZ IS ÉRDEKELHET Elhagynád az országot? Ilyen egyszerűen lehetsz spanyol állampolgár: egyre több magyar választja Spanyolország nem csak egyedülálló mediterrán hangulata és kulturális kincsei miatt ilyen felkapott, de azért is mert viszonylag könnyen lehet állampolgársághoz jutni.

Az utóbbi években hozzászokhattunk, hogy Európában nem múlik el nyár jelentős károkat okozó viharok nélkül. Bár a legnagyobb természeti csapásokat jellemzően a tőlünk nyugatabbra fekvő országoknak kell elszenvedniük – gondoljunk csak például a hatalmas észak-németországi viharokra -, azért Magyarországon sem ritkák az akár jelentős anyagi károkat okozó záporok, zivatarok, jégverések. Most ez utóbbi témakör kapcsán kérdeztük körbe a hazai biztosítókat: arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen módon kerülhetjük el az autónkban esetlegesen keletkezett jégkárok okozta jelentős anyagi kiadásokat.

EZ IS ÉRDEKELHET Rengeteg magyar járt pórul a gigaviharok után: hiába volt biztosításuk, erre nem jár kártérítés Az utóbbi években tomboló nyári viharok okán körbekérdeztük a hazai biztosítókat, hogy mik a legfontosabb tudnivalók a jégkárokra köthető biztosításokkal kapcsolatban.

Boltok, vásárlás, infláció

Friss adatokból kiderült, hogy mialatt az idei első negyedévben egy átlagos ember több mint 500 ezer forintot költött el a kiskereskedelmi üzletekben Budapesten, addig Nógrád megyében ez az összeg több mint 200 ezer forinttal kevesebb volt. Elemzésünkben összevetettük, milyen különbségek adódnak országrészenként a bolti költésekben:

EZ IS ÉRDEKELHET Menthetetlenül fogy a magyarok pénze: ezekben a megyékben már alig költenek a boltokban Mialatt az idei első negyedévben egy átlagos budapesti több mint 500 ezer forintot költött el az üzletekben, addig Nógrádban ez az összeg több mint 200 ezer forinttal kevesebb volt.

Az utolsó pillanatban, július 31-én éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a boltoknak milyen új táblákon, plakátokon kell hirdetnie a 15 százalékosra emelt kötelező akciókat. Íme:

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb nagy változás jön a magyar boltokban: megjelent a rendelet, erre minden vásárló figyeljen Az utolsó pillanatban, július 31-én éjjel jelent meg a Magyar Közlönyben, hogy a boltoknak milyen új táblákon, plakátokon kell hirdetnie a 15 százalékosra emelt kötelező akciókat.

Újra fellángolt a vita a december 24-i pihenőnap körül: a kiskereskedelmi dolgozók azt szeretnék, hogy ez is hivatalosan kerüljön be a pihenőnapok sorába - az ügy téma lesz az augusztus végi egyeztetéseken is. Korábban a kormány azon az állásponton volt, hogy egy újabb szabadnap bevezetése nagy kiesést jelentene a magyar gazdaságnak. 2017-ben népszavazást is kezdeményeztek az ügyben, ám végül nem lett belőle semmi, mert nem jött össze a szükséges mennyiségű aláírás. Most a Pénzcentrum megkérdezte olvasóit az esetleges újabb szabadnapról, a válaszadók több mint 85 százaléka egyetért azzal, hogy december 24-e legyen pihenőnap Magyarországon a kiskereskedelemben is. Itt vannak az eredmények:

EZ IS ÉRDEKELHET Már meg is szavazták, új munkaszüneti nap jöhet Magyarországon? Még a boltok sem nyitnának ki Újra fellángolt a vita a december 24-i pihenőnap körül: a kiskereskedelmi dolgozók azt szeretnék, hogy ez is hivatalosan kerüljön be a pihenőnapok sorába.

Mivel augusztus 1-ig tartott a hosszú ideje velünk lévő élelmiszer-árstop, nagy váltást jelentett ez a boltok és a vásárlók számára egyaránt. A nagyobb boltláncok azonnal be is jelentettek bizonyos termékekre mennyiségi korlátozást, másokra pedig a korlátozás feloldását. A bejelentésekről ezekben a cikkekben írtunk:

A szerbiai Pepco hivatalos közleményt adott ki, miután múlt szerdán az a döntés született, hogy csőd miatt likvidálják az üzletlánc többségi tulajdonosát, a Steinhoff International Holdingsot. Kérdéses volt, hogy a szomszédban zavartalan lesz-e a boltok további működése a boltoknak. A kétségeket eloszlatta a közlés, miszerint a Steinhoff International Holdings helyzete nem fogja befolyásolni a Pepco N.V. Group működését. "A Pepco már néhány éve önállóan működik, sikeres a tőzsdén, és erős a pénzügyi mérlege, ami független a Steinhoff International Holdings-tól" – áll a közleményben:

EZ IS ÉRDEKELHET Végre véget vetett a találgatásoknak a Pepco: ez lesz a boltok sorsa a tulajdonos csődje után Az erőteljes pénzügyi háttérnek és a pozitív mérlegnek köszönhetően a továbbiakban is folytatni kívánják a sikeres működést.

Amióta megkezdődött az árhorror a boltokban - tehát nagyjából egy éve -, amely nagyban érintetette a száraztésztákat is, a Barilla egyfajta mércévé vált: megmutatja hogy mennyivel magasabbak a magyar árak a külföldiekhez képest egy diszkontban. A tésztához azonban szósz is dukál, egy ilyen összehasonlítás hoztunk ezen a héten:

EZ IS ÉRDEKELHET Tovább dagad a Barilla-botrány: arcpirító áron adják a másutt filléres szószokat Magyarországon Újabb bizonyíték az olcsó nyugati Barillára: a bazsalikomos genovai pesto szósz és a húsos bolognai paradicsomszósz is kétszer annyiba kerül Magyarországon, mint Olaszországban.

Munka, karrier

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022-ben 115 635-en vettek igénybe gyermekgondozási díjat, 2,3 százalékkal többen, mint 2021-ben. Egy évtizede növekszik folyamatosan a GYED-et igénybe vevők átlagos havi száma, nagyobb kiugrás 2019-ről 2020-ra, illetve korábban 2016-ról 2017-re mutatkozott. A gyermekgondozási díj havi átlagos összege pedig 2022-ben 13,4 százalékkal emelkedett, 207 686 forintra:

Tizenkét év alatt a Padthai Wokbar Budapest megkerülhetetlen gyorsétteremláncává nőtte ki magát, melynek sikerét mi sem jelzi jobban, hogy magyarországi egységei mellett már Pozsonyban is van éttermük, ráadásul további terjeszkedést is terveznek. A kelet-ázsiai ízeket kínáló étterem nem csak a vásárlók, de a munkavállalók tetszését is igyekszik minél inkább elnyerni. Megnéztük, hogy pontosan milyen fizetéseket, extra jutattásokat kínál a cég az újonnan belépő munkavállalók számára:

EZ IS ÉRDEKELHET Elképesztő, mennyiért keres konyhai dolgozókat a Padthai Wokbar: érettségi elég, tapasztalat sem kell Az ország egyik legvagányabb étteremláncába alacsonyabb szaktudás mellett is be lehet kerülni, a belső tréningek során pedig komoly szaktudás is szerezhető.

Ismét barista álláshirdetésekre vadásztunk, ezúttal a legnagyobb magyar tulajdonú és a nemzetközi piacon is aktív kávézóláncnál, a Cafe Frei-nél. A világ kávékülönlegességeit kínáló, kellemes hangulatú üzletekben a szokásos barista feladatokat kell elvégezni, de az exkluzívabb élmény mégis megkülönbözteti ezt a helyet a konkurenciától. Talán éppen ez az oka annak is, hogy a Cafe Frei-nél kedvezőbb fizetésre bukkantunk, mint a korábban vizsgált versenytársaknál. Megnéztük, hogy milyen feltételekkel keresnek dolgozókat Magyarország egyik legnépszerűbb kávézójába:

EZ IS ÉRDEKELHET Vaskos fizetésért keresnek baristát a Cafe Frei kávézóiba: nyelvtudás, végzettség sem feltétel A kávékülönlegességekben utazó Cafe Frei komoly versenytársa a külföldi érdekeltségű kávézóláncoknak és nem csak a vendégekért, de a munkavállalókért folytatott harc terén is.

Újra elnöki asszisztensét keresi Balogh Levente, elindult a jelentkezés Az álommeló második évadába. A milliárdos üzletember elmesélte, hogy az első évad győztese, Keserű Balázs sikert sikerre halmozott és pár hónap alatt bebizonyította rátermettségét. Így őt előlépteti, a megüresedett helyére lehet jelentkezni:

EZ IS ÉRDEKELHET Nem mindennapi álláshirdetést tett közzé Balogh Levente: milliós fizetést, céges autót kínál a Szentkirályi-vezér A milliárdos üzletember elmesélte, hogy az első évad győztese, Keserű Balázs sikert sikerre halmozott és pár hónap alatt bebizonyította rátermettségét. Így őt előlépteti.

Szeptember 5-től indítja új autóbusz-vezetői tanfolyamait a BKV, amire már B kategóriás jogosítvánnyal is lehet jelentkezni, vagyis ezentúl a tehergépkocsi-jogosítvány megszerzése nélkül is részt lehet venni a képzésen. A BKV tanfolyamaira a karrier.bkv.hu oldalon keresztül lehet B kategóriás jogosítvány, PÁV II vizsga, és EÜ2 orvosi alkalmassági meglétével regisztrálni. A jelentkezők már a tanfolyam ideje alatt munkatársak lesznek és a munkabér mellett a tanfolyam moduljaihoz (3+1 db) kapcsolódóan br. 150.000 Ft/modul (összesen: br. 600.000,- Ft) sikerdíjat is kapnak. Részletek:

Oktatás, iskolakezdés

Nemrég közzétették a a 2023/24-es tanév rendjéről szóló rendelettervezetet, amely alapján az egyik legnagyobb változás, hogy hosszabb lesz a téli és a tavaszi szünet is, viszont a tnév egy héttenl tovább tart majd. Az iskolakezdéssel kapcsolatban amúgy két nagy kérdés lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért? Ezzel kapcsolatban felmérést is indított a Pénzcentrum:

EZ IS ÉRDEKELHET Fontos változásokkal indul a 2023/24-es tanév: erről minden szülőnek tudnia kell! Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre.

A múlt hónap végén közzétett tervezet szerint rövidülne a nyári és hosszabbodna a téli és tavaszi szünet. Egy oktatáskutató szerint viszont így csak tovább romolhat az oktatás színvonala. A rövidebb nyári szünet a pedagógusoknak fog többletterhet jelenteni, főként adminisztratív szempontból a szakértő szerint - az adminisztratív terheket viszont jellemzően nem veszik figyelembe a tanárok teljesítményénél. Pedig a tanítás minőségének rovására is mehet, ha még több tanórán kívüli időt vesznek el a pedagógusoktól. Részletek:

EZ IS ÉRDEKELHET Súlyos következményei lehetnek, ha a tanév rendjét megpiszkálják: már gyűlnek a fellegek A tanítás minőségének rovására is mehet, ha még több tanórán kívüli időt vesznek el a pedagógusoktól.

Közel 100 ezer fiatal élete fordult fel fenekestül azzal, hogy bejutottak valamelyik egyetemi, vagy főiskolai szakra. A sikerélmény mellett pedig a friss hallgatóknak számos kihívással is szembe kell nézniük. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legfontosabb dolgokat, amiket a szülőknek érdemes átadniuk nekik még szeptember előtt:

A ponthatárok kihirdetése után szokott megindulni az igazi roham az alberletekért és kollégiumi férőhelyekért. A legtöbb helyen augusztus elejéig várják az egyetemek a kollégiumaikba való jelentkezést. Egy friss körkép megmutatta, hogy alakulnak a kollégiumi árak a 2023/24-es tanévben:

EZ IS ÉRDEKELHET Indul a roham a kollégiumi férőhelyekért: ennyit kell majd fizetniük a hallgatóknak havonta Vidéken még drágább is a kollégiumi szoba havi bérleti díja, mint a budapesti intézményekben.

Pénzügyek, hitel, befektetés, bank

A pénzügyi abúzus a bántalmazás egyik formája, ami bár sokakat érint, mégis kevés szó esik róla. Holott a legtöbb esetben kéz a kézben jár az abúzus egyéb formáival, miközben több százezer magyart érinthet a szakértők szerint. Ez a bántalmazási forma pedig ezerféleképpen megjelenhet 1-1 párkapcsolatban, ráadásul az esetek többségében a nőket érinti a leginkább. A Pénzcentrum a héten annak járt utána szakértők segítségével, hogy milyen formái vannak a pénzügyi abúzusnak, hogy ismerhetjük fel a jeleit, illetve, ha már bajba kerültünk mit tehetünk ellene:

EZ IS ÉRDEKELHET Így semmiz ki szinte észrevétlenül a saját párod: ezekre a mérgező jelekre figyelj, mielőtt túl késő lesz Több mint 220 ezer nőt érinthet a pénzügyi abúzus. Annak jártunk utána, hogy mik a probléma jelei, mit lehet tenni ellene.

Egészen szépen teljesítettek a személyi hitelek júniusban a jegybank frissen közzétett adatai szerint. A június az egyik fő hónapnak számít a hitelezésben, így ezen nincs is mit csodálkozni, de azon már sokkal inkább, hogy a magyarok a továbbra is durva kamatkörnyezetben is inkább vesznek egy nagy levegőt, és belevágnak. Mutatjuk a friss számokat:

EZ IS ÉRDEKELHET Mi folyik Magyarország egykori slágerhitelével? Megint kígyóznak érte a sorok a bankokban Egészen szépen teljesítettek a személyi hitelek júniusban a jegybank frissen közzétett adatai szerint.

A babaváró hitel is egy apró felfutást mutatott be júniusban a legfrissebb adatok szerint, így ha lassan is, de kezd visszazárkózni a személyi hitelek és a lakáscélú kölcsönök mellé. Az ugyan nem valószínű, hogy a kormány bejelentése után rohamot indítók már szerepelnének a statisztikákban, de ez a júliusi számokon valószínűleg már jobban meg fog látszani. Benéztünk a számok mögé:

EZ IS ÉRDEKELHET Indul az utolsó roham az állami ingyenpénzért: rengetegen zsákolták már be a milliókat A babaváró hitel is egy apró felfutást mutatott be júniusban a legfrissebb adatok szerint, így ha lassan is, de kezd visszazárkózni.

Hónapok óta Barbie-lázban ég az egész ország, ami miatt egyre többen keresik a híres babákat a játékboltokba vagy online. Ezzel párhuzamosan pedig sokan körülnéznek otthon is: előkeresik az évekkel ezelőtt eltett játékaikat. Azonban ezek között a régi Barbie-k között nem csak a nosztalgia miatt érdemes nézelődni. Egy-egy különlegesebb darab ugyanis az eredeti árának a sokszorosát is érheti. A játékok ugyanis befektetésnek sem utolsóak, főként akkor, ha egy ritka, jóállapotú ritkaságra bukkanunk vagy sikerül egy új, limitált szériás játékot találnunk jóáron:

Szórakozás

Hidegzuhanyként érhetett sok szerencsevadász a hír a héten, hogy szeptembertől egységesen 50 forinttal változik a legismertebb számsorsjátékok alapdíja. Az Ötös-, a Hatos-, valamint a Skandináv lottó alapdíjának változásával párhuzamosan a nyereményösszeg is nőni fog, azaz várhatóan több pénzt vihetnek majd haza a szerencsés játékosok minden nyereménykategóriában:

Már két hete megy a magyar mozikban az új Barbie film, ami már a premier időpontjában is rekordokat döntött. Azonban nem csak a Barbie hasít a mozikban: bár a kezdetekhez képest kicsit lemaradt, de az Oppenheimer továbbra is az élvonalban van, szorosan követve a rózsaszín álmot. A Pénzcentrum ezen a héten is összeszedte, hogy melyik filmek hozták a legnagyobb bevételt Magyarországon:

Utazás, turizmus, vendéglátás, gasztro

A nyári szezon egyik központi témája, hogy hol mennyi pénzből lehet kihozni egy családi nyaralást szállással, étkezéssel, fürdőbelépővel együtt. Különösen igaz ez az idei nyárra, hiszen amíg a korábbi években reális viszonyítási alapot nyújtottak az elmúlt nyarak tapasztalatai, a 2023-as - illetve a múlt - évi rekorddrágulás keresztülhúzta a tervezhetőséget. Sokkal bizonytalanabb jelenleg, mekkora kiadásokra számíthat egy átlagos család. Az _a_szabi nevű felhasználó most TikTokon rántja le a leplet arról, mennyibe került 5 nap, 4 éjszaka Hajdúszoboszlón egy családnak:

EZ IS ÉRDEKELHET Agyadat eldobod: ennyiből jön ki egy 5 napos családi nyaralás Hajdúszoboszlón Siófok útán a magyarok egyik legkedveltebb belföldi úti célja nyáron a fürdőváros Hajdúszoboszló, melyet Budapest, Eger és Gyula követ.

Lehullt a lepel az idei évi Ország Tortájáról is a héten. A szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda cukrásza, Lakatos Pál Spicces füge respektus nevű, aszús-fügés-mézes kreációja nyerte el idén a Magyarország tortája címet, Magyarország cukormentes tortája pedig a makói Papp cukrászda cukrásza, Lawal-Papp Zsófia Kikelet elnevezésű fekete teás-levendulás alkotása lett. Részletek:

EZ IS ÉRDEKELHET Ez a mestermű lett az Ország Tortája 2023-ban: mutatjuk a fő alapanyagokat A szigetszentmiklósi Levendula és Kert cukrászda cukrásza, Lakatos Pál Spicces füge respektus nevű, aszús-fügés-mézes kreációja nyerte el idén a Magyarország tortája címet.

Továbbá az is kiderült, mennyibe kerülhet majd átlagosan egy szelet a 2023-as évi Országtortából:

EZ IS ÉRDEKELHET Horror áron adják Magyarország tortáját 2023-ban: ennyibe fog kerülni egy szelet a cukrászdákban Magyarország idei tortája közel 400 cukrászdában, továbbá augusztus 19-én a Magyar Ízek Utcájában is fogyasztható lesz.

Nemcsak az Ország Tortája, hanem az Ország Kenyere címet is kiosztották a héten. A Szent István napi kategóriában első helyezést ért el a dunabogdányi Heim Sütöde Bt. Szent István napi Durumkenyere. Részletek:

EZ IS ÉRDEKELHET Ország Kenyere 2023: 85 vekni közül választották ki a győztest A magas vitamin- és rosttartalma miatt sportolók számára is remek választás, de cukorbetegek étkezésébe is jól beépíthető.

Bár már 2005-ben bevezették, a mai napig megosztó kérdés, hogy a szervízdíj mellett szabad-e, kell-e, illik-e még borravalót is adni. Nemcsak a vendégek, hanem a vendéglátósok körében sincs konszenzus abban, hogy a szervízdíj az árba épített borravaló, vagy attól független fizetendő tétel. A Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek legújabb adásában ezt a témát jártuk alaposan körbe, meglepő válaszokat kaptunk az utca emberétől:

EZ IS ÉRDEKELHET Óriási a kuszaság a fejekben: veszélyes fegyvert hagytak a vendégek kezében a magyar éttermek Már 2005 óta találkozhatunk a szervízdíj fogalmával, még mindig nem világos a magyar vendégek számára, miben különbözik ez a borravalótól.

Nyugdíj

A nyugdíjrendszer körüli bizonytalanság és magyarok egyre tudatosabb hozzáállása miatt soha nem látott népszerűségnek örvendenek az utóbbi években az államilag támogatott nyugdíjcélú megtakarítások. Az ilyen öngondoskodási formák iránti rendkívüli érdeklődés a kedvező kondíciók mellett az utánuk igényelhető adóvisszatérítésnek is köszönhető. A nyugdíjbiztosítások esetében viszont van ezen felül egy érdekes kiskapu is, amivel még többen juthatnak ingyen százezrekhez. Mutatjuk ki élhet a lehetőséggel:

A kormány joga eldönteni, hogy november előtt kiegészíti-e nyugdíjakat, az emelés módszerének pontosítására tett javaslat pedig nem indokolt – többek között ez a válasz érkezett a Nyugdíjas Szervezetek Egyeztető Tanácsának (Nyuszet) elnökének nyílt levelére a kormánytól. Juhász László augusztusban a nyugdíjak 3 százalékos, januárig visszamenőleges emelését, és az ellátások éves növelésének átalakításáról szóló egyeztetést kérte Orbán Viktor miniszterelnöktől. A hét nagy, országos idősügyi szervezetet tömörítő tanács vezetője azért fordult a kormányfőhöz – aki egyben az Idősek Tanácsának elnöke is –, mert a magas infláció miatt gyorsuló ütemben szegényedik a nyugdíjas társadalom.

Varga Mihály azt írta, a nyugdíjakat a korábbi éveknél magasabb mértékben, tavaly 14-, idén pedig 15 százalékkal emelte a kormány, de ha a kormány igyekezete ellenére az évközi adatok alapján a becsültnél magasabb lesz az éves infláció értéke, januárig visszamenőleg – a törvényben előírtak szerint – novemberben lesz nyugdíjkorrekció. Ez egyben azt is jelenti, hogy előbb nem. Részletek:

EZ IS ÉRDEKELHET Több százezer magyar nyugdíjas kap a szívéhez: ennyit az emelésről, mi lesz most velük? Nem kell változtatni a nyugdíjrendszeren, most semmi sem indokolja ezt - írta egy válaszban a pénzügyminiszter. Ezzel százezernyi magyar nyugdíjasnak szállt el a remény.

Egészség, egészségügy

A stressz része a mindennapjainknak, egy automatikus válaszreakció a testünk részéről bizonyos helyzetekre. Manapság rengeteg inger ér bennünket, így sok tényező válthat ki stresszt, de ezzel önmagában még nem lenne baj, hiszen a szervezetünk által adott stresszválasz éppen a rázós helyzetek megoldását hivatott elősegíteni. A gondok ott kezdődnek, ha az ember nem csak néha, hanem folyamatosan stressznek van kitéve. Ez rendkívül megterhelheti a szervezetet, krónikus fáradtság, álmatlanság, fejfájás alakulhat ki, hosszú távon pedig még súlyosabb következményei is lehetnek. Azt viszont nehéz meghatározni, mekkora stresszel tud még megbirkózni a szervezetünk, és honnantól válik fenyegetővé a fizikai és mentális egészségünkre. Ennek felismerésében segíthet, ha figyelünk a testünk jelzéseire. Mutatjuk a tüneteket, amelyek jelzik, hogy túl sok stressznek vagyunk kitéve és változtatnunk kell az életmódunkon az egészségünk érdekében:

EZ IS ÉRDEKELHET Alattomos népbetegség szedi áldozatait Magyarországon: nagy baj lehet, ha félvállról veszed Mutatjuk a tüneteket, amelyek jelzik, hogy túl sok stressznek vagyunk kitéve és változtatnunk kell az életmódunkon az egészségünk érdekében.

A hetek óta tartó aszpartámhisztéria újabb fordulatot vett. Mint kiderült, a gyümölcscukor akár súlyos betegségek kialakulásához is vezethet, de már rövid távon sem egészséges a fogyasztása. A szakértő szerint az idesítőszer, ami az egyik üdítő márka reklámjaiban is kulcsszerepet kapott kifejezetten káros:

EZ IS ÉRDEKELHET Újabb édesítőszerről derült ki, hogy többet árt, mint használ: sokkal elterjedtebb, mint az aszpartám Nem csak az aszpartám lehet káros az egészségre, hanem a gyümölcscukor is. Egy TikTok celeb most bemutatta, hogy mi is a gond az édesítőszerrel.

Autó, közlekedés

Közlekedési akciót tart a rendőrség a jövő héten, ezért hétfőtől ellenőrzésre számíthatnak az autósok az egész országban - tudatta az Országos Rendőr-főkapitányság kommunikációs szolgálata szombaton a police.hu oldalon. A közlemény szerint Az Európai Közlekedésrendészeti Szervek Hálózata Műveleti Csoportjának (ROADPOL) éves ellenőrzési terve alapján tart a Magyar Rendőrség országos akciót augusztus 7. és 13. között:

7 százalékkal kevesebb autó állt forgalomba Magyarországon júliusban, mint 2022 azonos hónapjában. Az éves összesítésben is egyre nő a lemaradás a tavalyi évhez képest. A márkák versenyét egyelőre a Toyota vezeti, a Suzuki pedig még a dobogóról is lecsúszott. Nagyot ment a Tesla és az új kínai autómárka is a friss adatok szerint, viszont Magyarország kedvenc autója még mindig a Skoda Octavia 2023-ban. Mutatjuk a toplistát:

EZ IS ÉRDEKELHET Ki nem találod, melyik most Magyarország kedvenc autója: bődületesen sokat adtak el belőle Nagyot ment a Tesla és az új kínai autómárka is a friss adatok szerint, viszont Magyarország kedvenc autója még mindig a Skoda Octavia 2023-ban.

Jelentősen megemelnék a közlekedéssel összefüggő bírságok összegét, derült ki egy friss kormányrendelet tervezetéből. Ha jóváhagyják, nem csak a sofőrökre, hanem a gyártókra kiszabható büntetési tételek is növekednek, mivel a típusjóváhagyás során elkövetett hibákat is durván szankcionálni fogják:

EZ IS ÉRDEKELHET Itt a tervezet: durván megemelhetik a gyorshajtási bírságokat Magyarországon Ha jóváhagyják, nem csak a sofőrökre, hanem a gyártókra kiszabható büntetési tételek is növekednek, mivel a típusjóváhagyás során elkövetett hibákat is durván szankcionálni fogják.

Több ezer forinttal is megterheli a nyaralni indulók zsebét, hogy a benzin és a gázolaj ára az elmúlt egy hónapban csaknem a tizedével drágult. Az áremelkedésnek azonban sem rövid-, sem középtávon nincs még vége, és az autósok rettegve várhatják a januárt, amikor a bevezetni tervezett súlyos további adók is rátelepednek majd az árra. A szakértők sem látják rózsásan a helyzetet:

Alaposan leteszteltük az MG első elektromos autóját, amely a vastagon árazott villanyautó-piacon viszonylag olcsónak számít. Az MG 4-es több esetben is pozitív meglepetéseket okozott, de vannak olyan hibái, amelyeket sürgősen orvosolni kellene:

EZ IS ÉRDEKELHET Teszten Magyarország első kínai villanyautója: ár-érték bajnok lesz az MG 4? Méreteiben nagyjából a Nissan Leafhez hasonlítható, úgyhogy családi használatra is ideális lehet, hatótávban pedig tudja a 350-370 kilométert.

Egyéb hírek

Négy hónappal azután, hogy ismeretlen vadászok lelőtték a M273-as néven ismertté vált, Svájcból Magyarországra érkezett jeladós farkast, a rendőrség elfogott két szabolcsi férfit, akiket természetkárosítás, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak meg:

EZ IS ÉRDEKELHET Elfogták a svájci farkas gyilkosait: tudták, hogy védett ragadozóról van szó A nyomozás arra is rámutatott, hogy a társaság tagjai tisztában voltak azzal is, hogy egy védett ragadozóról van szó.

A dm elővigyázatosságból visszahívja polcairól a 04.06.2024. lejárati dátummal rendelkező dmBio málnás puffasztott rizskorongot. Nem zárható ki, hogy a fenti lejárati dátummal rendelkező csomagok megnövekedett aflatoxinszintet tartalmaznak:

EZ IS ÉRDEKELHET Veszélyes terméket hív vissza a dm: meg ne edd, aflatoxin lehet benne A dm elővigyázatosságból visszahívja polcairól a 04.06.2024. lejárati dátummal rendelkező dmBio málnás puffasztott rizskorongot.

Az online Árfigyelőre megtévesztésig hasonlító mobilapplikációval próbálják félrevezetni internetes csalók a fogyasztókat. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) ezúton is felhívja a figyelmet, hogy senki ne töltse le az ingyenes alkalmazást, akik pedig letöltötték, haladéktalanul töröljék azt a mobilkészülékeikről:

EZ IS ÉRDEKELHET Förtelmes csalásra figyelmeztet a GVH: észrevétlen bukhatsz csomó pénzt ezen az appon A GVH felhívja a figyelmet, hogy senki ne töltse le az ingyenes alkalmazást, akik pedig letöltötték, haladéktalanul töröljék azt a mobilkészülékeikről.

Egy friss statisztika szerint a magyarok közel 5 százalékának nincs pénze otthoni internetre. Ez az eredmény az Unión belül a harmadik legrosszabb, a helyzet pedig a szegénység által veszélyeztetettek körében még rosszabb. Az önmagában is ijesztő adatok pedig önmaguknál többet is elárulhatnak hazánk nehéz helyzetéről:

EZ IS ÉRDEKELHET Már megint szégyenpadon Magyarország: tömegeket érint a nyomasztó digitális szegénység Egy friss adatsor szerint a magyarok közel öt százalékának nincs pénze otthoni internetre. Európában nem sok helyen tapasztalni ilyen körülményeket.

Megszűnik a tűzgyújtási tilalom három vármegyében - közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) szombaton. A közlés szerint az elmúlt 24 óra csapadékos időjárásának köszönhetően megszűnt a fokozott tűzveszély, ezért a hatóság vasárnaptól visszavonja a tűzgyújtási tilalmat: