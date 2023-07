Kevesen ismerik ezt a GYED-trükköt: rengeteg pénz múlhat rajta 2023-ban

A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai szerint 2022-ben 115 635-en vettek igénybe gyermekgondozási díjat, 2,3 százalékkal többen, mint 2021-ben. Egy évtizede növekszik folyamatosan a GYED-et igénybe vevők átlagos havi száma, nagyobb kiugrás 2019-ről 2020-ra, illetve korábban 2016-ról 2017-re mutatkozott. A gyermekgondozási díj havi átlagos összege pedig 2022-ben 13,4 százalékkal emelkedett, 207 686 forintra.

A friss adatok szerint nemcsak a GYED igénylőinek száma, hanem átlagos havi összege is sokat emelkedett egy évtized alatt, de akár egy év távlatából is. Az élveszületések száma nem emelkedett olyan jelentősen, mint a GYED igénybe vevőinek száma, 2017 óta veszik többen igénybe a támogatást, mint ahány gyermek a megelőző évben született. A szülőképes korú nőkre jutó igénylők száma visszaesett a járvány éveiben, 2022-ben javulás látszik, de még nem tértünk vissza a 2020-as évet megelőző állapothoz. A foglalkoztatottságban történt visszaesés is hozzájárulhatott, hogy nem tudták annyian igénybe venni a támogatást.

Ahogy az alábbi grafikonon látszik, 2022-ben 115 635-en vettek igénybe gyermekgondozási díjat. Ez 2,3 százalékkal több, mint 2021-ben. A tízéves tendencia az, hogy minden évben többen veszik igénybe a GYED-et, nagyobb emelkedés 2019-ről 2020-ra, illetve 2015-től 2018-ig mutatkozott. Ha viszont megnézzük a megelőző évi születésszámokat is - bár az összevethetőség korlátozott, kiindulási alapnak megfelel -, láthatjuk, hogy nem azért nőhetett az igénylők száma, mert annyival több gyermek is születik:

Ami biztos, hogy a foglalkoztatottság egyre növekszik, bár nem olyan mértékben, mint a GYED igénybe vevőinek száma. A járvány alatt történt visszaesés a foglalkoztatottságban visszavethette a támogatás igénybevételét, de a csökkenés mértéke még így is magasnak tűnik. Ezer szülőképes korú nőre több mint 70 GYED-ben részesülő jutott 2019-ben, 2021-ben már csak 65. Tavaly ismét emelkedett az arány, de még nem tértünk vissza a pandémia előtti szintre.

Azt is érdemes megvizsgálni, hogyan nőtt a GYED átlagos havi összege az évek során. Mivel a támogatás maximális összege a minimálbérhez van kötve, a minimálbér-emeléseknek fontos szerepe lehet a támogatási összegek növekedésében. 2021-ről 2022-re 19,5 százalékkal nőtt a minimálbér, a GYED átlagos havi összege pedig szintén kiugróan, 13,4 százalékkal emelkedett. Bár az is igaz, hogy a GYED és a minimálbér aránya ismét jobban közelített egymáshoz 2022-ben, mint a 2018 óta eltelt években:

EZ IS ÉRDEKELHET GYED kalkulátor 2023: így számol a GYED extra kalkulátor szülői, nagyszülői, hallgatói GYED-del! Mennyi szabadság jár GYED után kalkulátor programunk szerint, mit mond a GYED kalkulátor 2023 évében, milyen adatokkal számol a GYED extra kalkulátor 2023 során?

Mi a különbség a CSED, a GYED és a GYES között?

A CSED, vagyis csecsemőgondozási díj egy havi rendszerességgel folyósított, nem szociális alapú családtámogatás. Ez azt jelenti, hogy a feltételei között szerepel a tb-biztosított jogviszony, így dolgozó nők vehetik igénybe a szülési szabadság időtartamára - a gyermek születését követő 168 napon (24 héten) keresztül. A CSED már a betervezett szülés előtt 4 héttel is igénybe vehető, sőt a szülés után 6 hónappal, visszamenőleg is kérvényezhető. Ha a CSED időtartama lejárt, a szülő GYED (gyermekgondozási díj) igénybevételére válik jogosulttá. A CSED összege a 2021. július 1-től a bruttó fizetés 100 százalékával egyezik meg.

A GYED, vagyis gyermekgondozási díj szintén nem szociális alapú juttatás, a CSED-hez hasonlóan tb-jogviszonyhoz kötött az igénybevétele. A GYED-et a CSED lejárta után lehet igényelni a gyermek 2. életévének betöltéséig.

A GYED összege a korábbi fizetés 70 százaléka, de maximum a minimálbér kétszeresének 70 százaléka - vagyis 2023-ban már 332 ezer forint.

A GYES mindenkinek egyformán, alanyi jogon járó szociális juttatás. Amennyiben a gyermek után más biztosítási jogviszonyhoz kötődő ellátást (CSED-et, GYED-et) nem folyósítanak, a gyermek születésétől (nagyszülő esetén a gyermek 1 éves korától), egyébként ezen ellátások lejártát követő naptól a gyermek 3. életévének betöltéséig; ikergyermekek esetén a tankötelessé válás évének végéig; tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermek 10. életévének betöltéséig vehető igénybe. A GYES havi összege megegyezik az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegével, mely jelenleg 28 500 forint, mely 15 éve, 2008. január 1. óta nem emelkedett. Ebből az összegből még 10 százalék nyugdíjjárulékot vonnak (vagyis nettó 25650 forint marad). (Ikergyermekek esetén a havi összeg a gyermekek számával többszöröződik.)

GYED extra, hallgatói, nevelőszülői és nagyszülői GYED

A GYED extra valójában azokat az intézkedéseket foglalja magában, amellyel a GYED kibővítésre került az utóbbi években, mint a nevelőszülői és nagyszülői GYED, a hallgatói vagy diplomás GYED, az ikrek esetén járó plusz 1 év hosszabbítás, hogy két különböző korú kisgyermek egyidejűleg tartó nevelésére duplán jár a GYED, illetve a munkaerőpiacra való visszatérés lehetősége GYED mellett. A köznyelvben azonban gyed extrának ez utóbbi szokták nevezni: amikor a szülő a gyermek 6 hónapos kora után bölcsődébe adja a gyermeket és teljes állásban visszatér a munkaerőpiacra, jogosult marad a GYED-re.

2020-óta a nevelőszülők, nagyszülők is igényt formálhatnak a GYED összegére, a hallgatói vagy diplomás GYED-et pedig olyan szülő igényelheti, aki felsőoktatási intézmény nappali tagozatára jár, vagy tanulmányait 1 éven belül fejezte be.

GYED-trükkök

Mivel a GYES összege igen alacsony, sokan úgy döntenek, a gyermek 2. életévének betöltése után, hogy visszamennek dolgozni (ha találnak bölcsődét), vagy amennyiben hamarosan kistestvért is szeretnének, úgy időzítik, hogy nagyjából a gyed lejárta után már ismét szülési szabadságon, vagy cseden/gyeden lehessenek. Mivel ellátásnak ellátás nem lehet az alapja, az anyuka a második gyermek esetén nem kaphat kevesebb gyed-et, mint az első gyermekkel.

Viszont egyes esetekben akár több is lehet a gyed, illetve gyes mellett befolyó havi összeg. Amennyiben az anyuka már terhes és be tudja jelenteni ennek tényét a munkahelyen, akkor kérheti a fizetés nélküli szabadság - amelyre a gyed alatt bejelentette a munkáltató - megszakítását. Ez után igényelheti a felgyűlt szabadságokat, akár csak egy napot is.

Amelyet sokan nem tudnak, ha az anyát illetve a babát veszélyeztetné, hogy visszaálljon a munkába, nőgyógyász javaslatára a háziorvos kiírhatja 9-es kódon táppénzre, vagy a besorolása "Veszélyeztetett terhesség miatti keresőképtelenség" lesz. Így addig, amíg a második gyermekével nem jár neki csed, táppénzen lehet, és mellette a gyed, vagy a gyes összegét is megkaphatja.

Sok anya nem tud visszamenni a munkahelyére dolgozni, amikor már várja a második gyermekét, és hiába lenne a munka által (vagy más okokból, mint életkor, korábbi terhesség során felmerülő problémák, egyéni kórtörténetből adódó rizikók, stb.) veszélyeztetett kategóriába sorolható, mégsem megy el táppénzre a jogosult időszakban. Nem csak a munkavállalók, gyakran a munkáltató sincs tisztában vele, hogy ebben az esetben sem kell lemondani a gyes vagy gyed összegéről.

Az anyák nem egy esetben azért is félnek megszüntetni a fizetés nélküli szabadságot, nehogy a munkáltató felmondjon nekik. Viszont amennyiben a fizetés nélküli szabadság megszüntetésének és a felgyűlt szabadságok kivételének igényét a terhesség tényével egy időben jelentik be hivatalos úton a munkáltató felé, a "védettségük" nem veszik el. A munkáltatónak pedig a levél kézhezvételétől 30 napja van eleget tenni a kérésnek.

Nem éri meg trükközni a GYED extrával

A GYED extra bevezetését követően több feltétel is lazult, a cél pedig a kisgyermekes nők foglalkoztatottságának növelése volt. Viszont egyes esetekben éppen azt sikerült elérni az intézkedéssel, hogy az anyák nem mennek vissza dolgozni, hátrányos helyzetbe kerülnek. Ez a helyzet abból adódik, hogy a GYED az apák számára is elérhető, így sokan úgy használták ki az új szabályozást, hogy a magasabb keresetű apa munkavégzés mellett igényelte a GYED-et, miközben a szülés és a CSED idejére a munkaerőpiacról kieső vagy eleve nem dolgozó anya gondozta otthon a kisgyereket, gyerekeket. Azért választották ezt az utat, mivel sok esetben az apa fizetése és az az után járó GYED összege több, mintha az anya is elmenne dolgozni.

Hosszú távon viszont ennek az árát a nők fizethetik meg: a gyermeket GYED és fizetés nélkül otthon gondozó nőnek ezalatt egészség- és nyugdíjbiztosítása sincs, és szolgálati ideje sem keletkezik (vagyis nyugdíjazáskor fogja ezt megérezni), így a kiszolgáltatottsága nem csökken, hanem nő. Statisztikák szerint a GYED-en lévők száma emelkedik, és a GYED extra is népszerű, hiszen a GYED mellett dolgozók száma évről évre nő.