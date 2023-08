Óriási a kuszaság a fejekben: veszélyes fegyvert hagytak a vendégek kezében a magyar éttermek

Bár már 2005-ben bevezették, a mai napig megosztó kérdés, hogy a szervízdíj mellett szabad-e, kell-e, illik-e még borravalót is adni. Nemcsak a vendégek, hanem a vendéglátósok körében sincs konszenzus abban, hogy a szervízdíj az árba épített borravaló, vagy attól független fizetendő tétel. A Pénzcentrum vlogjának, a CashTagnek legújabb adásában ezt a témát jártuk alaposan körbe, meglepő válaszokat kaptunk az utca emberétől.

Ilyen időkben, amikor az éttermi étkezés 24 százalékkal drágább, mint egy éve - a KSH legfrissebb, júniusi adatai szerint - és az általános infláció is maga a horror, a borravaló már végképp sok a magyarok pénztárcájának. Sokan, akik korábban szívesen adtak borravalót, azok most megtartják maguknak, hiszen az eleve jóval magasabb árak mellett az a plusz 10-12 százalék jóval vaskosabb kiadást jelent. Sok vendéglátóhelyen azonban a végösszegbe építve találunk egy tételt, a szervízdíjat, amit sokan összekevernek a borravalóval. Úgy gondolják, ha a szervízdíjat megfizettetik velük, a borravaló már nem is jár. Megint mások szerint a szervízdíj és a borravaló külön tétel, és nem szabad összekeverni a kettőt.

Ahogy lapunk arról korábban beszámolt, a vendéglátósok egészen máshogy látják a szervízdíj és borravaló kérdését, mint a vendégek. Állandó téma a szervizdíj és a borravaló egybemosása, összekeverése és hibás megmagyarázása. 2005 óta morog a vendégek egy része, hogy miért kellene neki két borravalót adnia? A helyzet az, hogy két teljesen különböző dologról van szó, ráadásul elég bonyolult is a sztori a szakmabeliek szerint:

A Pénzcentrum kikérte olvasói véleményét is a kérdésről. A szavazásunk friss eredményei szerint válaszadóink közel negyede egyáltalán nem ad borravalót. 10-ből 4-en bár adnak borravalót, 12 százaléknál kevesebbet, és a válaszadók egyharmada ad csak 12 százalékot vagy annál magasabb összeget:

A Pénzcentrum vlogja, a CashTag most a vendéglátók és vendéglátósok megkérdezésével járt utána, mi is az aktuális közvélekedés a borravaló és a szervízdíj kapcsán. Kőrössy Zoltán Eventrend Group alapító tulajdonosa lapunk kérdésére elmondta, hogy még mindig sok a félreértés a két tétellel kapcsolatban. Pedig nagyon fontos különbség van a szervízdíj és a borravaló között.

A szervízdíj ugyanis másként adózik, az így befizetett összegek munkabérként kerülnek kifizetésre, amely után járulékokat is vonnak. A szervízdíjból ráadásul nemcsak a felszolgálók, hanem a vendéglátóhely egész csapata részesülhet. A borravaló ezzel szemben a bevételt duzzasztja, és többnyire csak a felszolgálók között kerül kiosztásra. 1000 forint borravalóból kártyás fizetés esetén viszont mindössze nagyjából 500 forint jut a pincérnek, azért a dolgozók inkább a készpénzes jattot szeretik, mert azt egy az egyben megkapják - magyarázta a szakember.

A videóban az utca emberét is megkérdeztük, mi a véleménye a szervízdíjról és a borravalóról. Sok eltérő véleménnyel találkozni a kérdésben: van, aki szervízdíjon felül még borravalót is ad, mások alapvetőnek tartják, hogy a szervízdíj esetén az nem jár. Az is jellemző, hogy a borravalót nem mindenki tekinti kötelezőnek, csak akkor adnak, ha elégedettek voltak a kiszolgálással.

Az általunk megkérdezett felszolgálók szerint sem egyértelmű sok vendég számára, mi a borravaló és a szervízdíj között a különbség.

Sokan nem nagyon tudják elkülöníteni, hogy mit is jelent maga a szervizdíj meg a borravaló, és aki meglátja már, hogy van benne szervízdíj az akár már nem is ad, tehát kicsit úgy érzi, hogy be lenne csapva, szóval ez kicsit a köztudatban kellene egyértelműsíteni

- mondta el a Centrál kávéház dolgozója. A megszólaló dolgozók általában egyetértettek abban, hogy munkavállalói szempontból a legjobb, ha a vendég a szervízdíjon felül még ad borravalót is, ha viszont választani kell, akkor egyértelműen a készpénzes borravaló a legnépszerűbb.

A vendég szavaz a lábával meg szavaz a borravalóval is

- mondta el Kőrössy Zoltán, aki szerint Magyarországon 10 százalékos borravalót illik adni. A borravaló nem csak egy gesztus lehet a felszolgáló felé, amellyel a vendég az elégedettségét jelzi, hanem motiváló erő is. A szakértő szerint ezért, aki megteheti, mindenképp fontolja meg a borravaló adást.