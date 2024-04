Rendkívüli! Kikerült egy videó a magyar túszról, akit a Hamasz a ejtett foglyul

A Hamasz palesztin terrorszervezet két új propagandavideót tett közzé, amelyen a 64 éves Keith Siegel és a 46 éves Omri Miran látható. Ez az első alkalom október 7-e óta, hogy életjelet adtak a magyar-izraeli származású édesapáról.

Omri Mirant 204 napja rabolták el az otthonából, két kislánya és felesége mellől. A most közzétett felvételt a Hamasz egyfajta pszichológiai hadviselésnek szánja, a 3 perces videóban Omri és a másik túsz azonosítják magukat, és arról beszélnek, hogy reménykednek az újabb túszalkuban, hogy minél hamarabb a többi tússzal együtt haza tudjanak érni épségben - írja a hetek.hu. Habár a felvétel időpontjáról nem tudunk, az egyik túsz beszél a zsidó húsvét ünnepéről, ezért lehet feltételezni, hogy azt nemrégiben rögzíthették.

A felvétel közzététele után a túszok családjai egy olyan közleményt adtak közzé, amelyben bírálják az izraeli kormányt, hogy a katonai nyomás ellenére nem tudták hazahozni a szeretteiket. "Izrael államának választania kell: a túszok vagy a háború" - olvasható a közleményben. A hozzátartozók szerint a gázai övezet déli részén található Rafah városába való behatolása a túszok életét veszélyezteti.

A Hamasz túszokkal forgatott propagandavideóinak visszatérő eleme egyébként, hogy a Netanjahu-kormányt kritizálják és annak leváltását követelik. A pszichológiai hadviselés részének tartják az izraeli elemzők, hogy ezzel akarnak társadalmi feszültséget hozni Izraelben, hogy nyomást gyakorolva a kormányra lélegzetvételhez tudják juttatnia a gázai övezetben jelentős veszteségeket szenvedő terrorszervezetet.

Omri Miran feleségével a Hetek is készített interjút, ebben az édesanya elmesélte az ominózusnap drámai történéseit és azt is, hogyan várják haza apjukat a kislányai. Lisaj nem olyan régen Budapesten is járt, ahol a magyar kormány tisztviselőivel is találkozott, valamint ellátogatott a Hit Gyülekezetébe is.