Elhagynád az országot? Ilyen egyszerűen lehetsz spanyol állampolgár: egyre több magyar választja

Spanyolország az EU lakosságának legnépszerűbb turisztikai célpontja és az EU-s országok között a harmadik legkedveltebb bevándorlási célpont. Az ország nem csak utánozhatatlan mediterrán hangulata, gyönyörű tengerpartjai és izgalmas kulturális kincsei miatt ennyire felkapott, hanem azért is, mert viszonylag könnyen lehet külföldiként letelepedni és állampolgársághoz jutni. Cikkünkben bemutatjuk, hogy pontosan hogyan kell kérvényezni a szükséges dokumentumokat, milyen feltételeknek kell megfelelni és, hogy pontosan mennyi ideig is tart, a teljes procedúra.

Spanyolország nem csak az egyik legkedveltebb turisztikai célpont, de az egyik legnépszerűbb európai ország a bevándorlás tekintetében. 2022-ben a harmadik legtöbb külföldi születésű (EU-s és EU-n kívüli) személy élt itt Európában. Az itt letelepedők száma nagyjából hétmillió főre tehető, ami a teljes lakosság 14,7 százalékát teszi ki. Bevándorlási statisztikákat tekintve egyedül Németországban (15,2 millió) és Franciaországban (8,65 millió) élt ennél több külföldi ugyanebben az évben. A 2008-as pénzügyi válságot követően a spanyolországi bevándorlási hullám lelassult, ugyanakkor a lakóhelyváltoztatást választó külföldiek száma az elmúlt években jelentősen nőtt. A marokkói népesség mellett főként románok, angolok, kolumbiaiak és olaszok választják Spanyolországot az új hazájuknak.

A fenti számokhoz képest ugyan elenyésző a spanyolországi magyar diaszpóra mérete, ugyanakkor tartós az érdeklődés az ország felé. Kerestük a konzulátust azzal kapcsolatban, hogy nagyjából hány főt számlálhat a Spanyolországban élő magyar közösség de megkeresésünkre nem tudtak érdemi informácioval szolgálni. Mint mondták, a központi nyilvántartásban van egy minden évben frissülő adat, de abban csak azok szerepelnek, akik életvitelszerűen az országban élnek és ott is adóznak, ezen kívül azonban még sokan magyar tartózkodik odakint. A spanyol statisztikai hivatal, az INE (Instituto Nacional de Estadística) adatai szerint 2016 óta évente 1000 és 1400 között alakult a magyaroknak kiadott tartózkodási okmányok száma. A mediterrán életérzés, a finom ételek, a tenger és óceán közelsége mind hozzájárulnak ahhoz, hogy évről-évre annyi magyar választja ezt az az országot.

Arról nem is beszélve, hogy árak tekintetében Spanyolország már nem igazán számít drágábbnak Magyarországnál. Nemrég egy cikkben például azt vizsgáltuk, hogy mennyiért lehet ingatlanhoz jutni Alicante-ban és arra jutottunk, hogy vendégeknek történő kiadás esetén 10 év alatt megtérülhet egy ilyen befektetés. De vajon mire számítson az, aki életvitelszerűen szeretne Spanyolországban élni? Milyen feltételeknek kell megfelelni, ha valaki állampolgárságot szerezne? Mit érdemes magunkkal vinni ügyintézéskor és vajon mennyi időbe telik egy ilyen procedúra?

A spanyol állampolgárságra vonatkozó legfontosabb információkat az ország egyik legalapvetőbb jogi dokumentuma, az 1889-ben kiadott Polgári Törvénykönyv tartalmazza. Ebben lettek lefektetve a ma ismert jogi környezet alapjai, ám a hatóságok azóta számos olyan módosítást hajtottak végre, amelyek befolyásolják az állampolgárság megszerzésének módját.

Az általános norma szerint öt, Spanyolországban eltöltött év után állandó tartózkodási engedélyt kérhetsz, míg tíz év elteltével a spanyol állampolgárságot is megkapod. A törvény azonban felkínál néhány olyan opciót is, amelyek lehetővé teszik, hogy bizonyos esetekben hamarabb is kérelmezhessük az állampolgárságot.

Ha nem tudunk egy gyorsabb módszerhez folyamodni, akkor sincs nagy baj. Spanyolország az Európai Unió tagja, ami azt jelenti, hogy uniós polgárként ugyanazok a jogok vonatkoznak ránk, mint Magyarországon. Három hónapon keresztül vízummentesen tartózkodhatsz az országban, szabadon kereshetsz munkát, tanulhatsz egy spanyol oktatási intézményben, és szabadon mozoghatsz a schengeni zónán belüli tagországokban.

Regisztrációs igazolás megszerzése

Ha azonban ennél hosszabb ideig szeretnél maradni, akkor be kell, hogy jelentkezz az illetékes hatóságnál (ez gyakran az önkormányzati hivatal vagy a helyi rendőrőrs), hogy ott regisztrációs igazolást válthass ki. Bejelentkezéskor kapsz egy regisztrációs igazolást, ami tanúsítja, hogy jogodban áll a fogadó országban tartózkodni. Jelentősen lerövidíti az ügyintézési időt, hogy a regisztrációs igazolást az illetékes hatóságnak azonnal ki kell adnia, így lényegében 24 órán belül letudható az ügymenet és ennek költsége nem haladhatja meg azt az összeget, amelyet az adott ország (esetünkben Spanyolország) állampolgárai a személyi igazolvány kiállításáért fizetnek. További jó hír, hogy az igazolás határozatlan ideig érvényes (azaz érvényességét nem kell meghosszabbítani), ellenben a nem EU-s országból érkezőkkel szemben, akiknek 1-2 évente, egészen 5 évig végig kell csinálni ezt a hosszadalmas procedúrát, hogy „állandó tartózkodási engedélyt” kaphassanak a spanyol hatóságoktól.

Egy EU-s országból származó munkavállalónak az ügyintézés során mindössze érvényes személyi igazolványra vagy útlevélre, munkáltatói igazolásra, magán- vagy állami biztosításra és az elmúlt 6 hónap bevételeit bemutató bankszámla kivonatra lesz szükséged,

mellyel azt igazolod, hogy elegendő és konzisztens anyagi forrással rendelkezel. A minimálisan megjelenítendő összeg az éves IPREM-en alapul ("Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples"). Ez egy mutató, amelyet Spanyolországban referenciaként használnak segélyek, támogatások vagy munkanélküli segélyek odaítélésekor. A pénzmennyiségnek lényegében az IPREM 100 százalékával kell megegyeznie és mivel ez gyakran változik, érdemes évente ellenőrizni. 2023-ban egyébként ez az összeg 7200 euró, vagyis majdnem 2,8 millió forint.

Állampolgárság megszerzése

A regisztrációs igazolás ügymenetét azért is írtuk le ilyen részletesen, mert az állampolgársághoz vezető út ennél jóval hosszabb és annak megszerzése előtt a legtöbb embernek a regisztrációs igazolást is birtokolnia kell. Na, de akkor hogyan is néz ki az állampolgársághoz vezető út? Mint a cikk elején már említettük ennek számos módja van, például:

ha 10 éven keresztül tartózkodsz Spanyolországban (letelepedés általi állampolgárság)

ha, spanyol állampolgárral kötsz házasságot (házasság általi állampolgárság)

ha spanyol állampolgár leszármazottja vagy unokája vagy (leszármazás útján szerzett állampolgárság).

ha menekült státuszod van

Az alapvető és legelterjedtebb forgatókönyv az első: minden olyan külföldi, aki tíz éven keresztül folyamatosan tartózkodik Spanyolországban, érvényes tartózkodási engedéllyel, jogosult spanyol állampolgárságért folyamodni. Ebben az esetben figyelned kell arra, hogy nem hagyhatod el Spanyolországot hat hónapnál hosszabb időre a 10 éves periódus során. Érdemes erre különösen figyelni, már csak azért is, mert a körülményektől függően még szigorúbb időkorlátokat is kivethetnek a hatóságok, sőt sokszor az utazások gyakoriságát is ellenőrzik. Ez a szabály általános érvényű, de vannak olyan esetek, ahol ennél jóval rövidebb idő alatt is hozzájuthatunk az áhított állampolgársághoz.

Ezenkívül a pályázónak a spanyol kultúrába való megfelelő beilleszkedést is tanúsítania kell, melyet két különböző állampolgársági teszttel mérnek le. Az egyik mérce a spanyol nyelvvizsga (DELE), mely kifejezetten könnyű vállalásnak mondható: itt mindössze egy A2-es, tehát alapozó szintet kell elérni a nem spanyolajkúaknak, ami intenzív tanulás mellett néhány hónapot vesz igénybe. Ezenfelül a CCSE kulturális vizsgát is le kell tennie. Ezt a vizsgát gyakran minden olyan külföldi leteszi, aki nem Spanyolországban végezte el a középiskolát. Lényegében dolgot néznek a teszt során: a pályázó ismeri -e a spanyol alkotmányt, és mennyit tud a spanyol kultúráról, történelemről és társadalomról.

Mi az a CCSE-teszt? A spanyol állampolgárság megszerzéséhez a CCSE teszt(Conocimientos Constitucionales y Socioculturales de España) sikeres teljesítése szükséges. A CCSE során két a pályázók tudásának két aspektusát figyelik meg: a spanyol alkotmányról, és a spanyol kultúráról, történelemről, illetve társadalomról szerzett tudását. A CCSE teszt sikeres teljesítéséhez 25 kérdésből 15-re helyesen kell válaszolnia nagyjából 45 perc leforgása alatt. A teszten kétféle minősítés van: ’átment’ és ’megbukott’. Ha még a magyarországi tartózkodásod során töltöd le az állampolgársági teszteket, akkor a spanyol nagykövetségen jelentkezhet a tesztre. Ha pedig Spanyolországban tartózkodsz, és jelentkezni szeretnél, akkor bármelyik akkreditált tesztközpontban (Cervantes Intézet) megteheted.

A fenti, tíz évet felölelő folyamaton kívül azonban más úton-módon is lehet állampolgársághoz jutni. Menekült státuszt élvező ember esetében öt évre csökken az ügymenet, míg a Portugáliából, a Fülöp-szigetekről, Andorrából, Latin-Amerika bármely országából vagy Egyenlítői-Guineából származó személyek esetében két évre. A Spanyolországban született, de állampolgársággal nem rendelkező emberek egy év alatt letudhatják a teljes folyamatot, míg azok a személyek, akik két egymást követő évben jogszerűen egy spanyol állampolgár vagy intézmény gyámsága (gyám felügyelete alatt) vagy nevelőszülői felügyelet alatt álltak, szintén egy éves időszakkal számolhatnak.

Fontos kiemelni a spanyol állampolgárral között házasságot, hiszen ez is egy megoldás. Ezt a fajta állampolgárságot azok a külföldiek kaphatják meg, akik 1 éve jogszerűen tartózkodnak Spanyolországban, és spanyol állampolgárral kötöttek házasságot. Fontos hangsúlyozni, hogy az élettársi kapcsolat, vagy válás esetén nem élhetünk ezzel a lehetőséggel. Viszont azok a személyek, akik elvesztették spanyol állampolgárságú házastársukat (és előtte nem váltak el), szintén kérelmezhetik az állampolgárságot. Ezen kívül még egy opció van, ez pedig a leszármazás útján történű állampolgárság, melyet azok a Spanyolországon kívül született személyek kaphatnak meg, akiknek apja, anyja, nagyapja vagy nagyanyja rendelkezett, vagy rendelkezik spanyol állampolgársággal.

Van még egy utolsó, de különösen fontos szempont, melyet figyelembe vesznek mielőtt elfogadnák a pályázó kérelmét. Ez az előző néhány évben tanúsított magatartás, ami természetesen azt is jelenti, hogy a bűnügyi múltat is ellenőrzik az átvilágításnál. Az ügy komolyságát jól érzékelteti, hogy itt nem csak a komolyabb bűncselekményeket, de az akár az apróbb kihágásokat, mulasztásokat is figyelembe veszik, így sorsdöntő lehet egy gyorshajtásért kapott idézés vagy a valamelyik okmányunk megújításának elodázása.