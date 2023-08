Mennyiségi korlátot vezetett be a Penny is: krumpliból, tojásból, tejből sem lehet bármennyit venni

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Penny-ben sem lehet bármennyit vásárolni a kötelező akciókkal érintett termékekből: például burgonyából, tejből, tojásból sem lehet korlátlanul venni - derült ki egy bolti hirdetményből, amit a Pénzcentrum olvasója fotózott le. Korábban a Tesco, a Spar és a Lidl is megerősítette lapunknak: náluk is érvényben vannak különféle mennyiségi maximumok. Valamint az Auchan is korlátozta, mennyit lehet venni az érintett termékekből.

Címlapkép: Getty Images

