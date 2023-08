Újabb édesítőszerről derült ki, hogy többet árt, mint használ: sokkal elterjedtebb, mint az aszpartám

A gyümölccsukor akár súlyos betegségek kialakulásához is vezethet, de már rövid távon sem egészséges a fogyasztása - mutatott rá Dr. Kulja András TikTok influenszer. A szakértő szerint az idesítőszer, ami az egyik üdítő márka reklámjaiban is kulcsszerepet kapott kifejezetten káros.

Legutóbb az aszpartám-ügy világított rá, hogy sokszor nem is tudjuk, pontosan mi van azokban az üdítőkben, amiket sokan napi rendszerességgel fogyasztanak. A mumusnak kikiáltott édesítő mellett azonban más hasonló szereknek is lehetnek komoly egészségügyi kockázatai.

Ilyen a gyümölcscukor, melynek szervezetünkre gyakorolt káros hatásairól már számtalan tanulmány is született. Ez a fruktóznak is nevezett szer egy monoszacharid, amely nagyon közönséges alkotóeleme a gyümölcsöknek és rendkívül népszerű az élelmiszeriparban. Az utóbbi oka az, hogy rendkívül hatékonyan édesít és az előállítási költsége is igen alacsony. Az édesítőszer aggasztónak tűnő élettani hatása pedig az üdítőgyártók marketingeseit sem risasztja el attól, hogy az aszpartám-para után a fruktózzal reklámozzák termékeiket. Utóbbira Dr. Kulja András hívta fel a figyelmet a TikTokon.

A tartalomgyártó részletesen is kifejtette, mi a gond a gyümölcscukorral. Az édesítőszert egyfelől sem az agy, sem az izmok nem képesek közvetlenül felhasználni, ezért az energiaitalokban való felhasználásuk teljesen értelmetlen, másfelől a felszívódás után a májba kerül, viszont mivel ez a szerv sem képes rendesen megbirkózni vele, fogyasztása energiahiányhoz és a májsejtek károsodásához is vezethet.

A további átalakulások során pedig egy olyan enzim keletkezik, melyet a máj könnyedén zsírsavakká alakít, ezek pedig elszaporodnak a májban, ami elhízás mellett zsírmájhoz is vezethet. Állatoknál emellett megfigyelték azt is, hogy memória- és tájékozódási zavart idézhet elő. "Mivel a mindennapi táplálkozás során így is nagyon sok fruktózt viszünk be, ezért semmiképp sem ajánlom, hogy tovább fokozzuk ennek a mennyiségét" - tanácsolja ezért a szakértő.