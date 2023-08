Elfogták a svájci farkas gyilkosait: tudták, hogy védett ragadozóról van szó

Négy hónapos keresés után elfogta a rendőrség azt a két férfit, akiket a svájci farkas kilövésével gyanúsítanak. A nyomozás arra is rámutatott, hogy a társaság tagjai tisztában voltak azzal is, hogy egy védett ragadozóról van szó. Az elpusztult állat hollétéről továbbra sincs információja a hatóságnak.

Négy hónappal azután, hogy ismeretlen vadászok lelőtték a M273-as néven ismertté vált, Svájcból Magyarországra érkezett jeladós farkast, a rendőrség elfogott két szabolcsi férfit, akiket természetkárosítás, lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaéléssel és más bűncselekmények elkövetésével gyanúsítottak meg - írja a Police.hu.

A lap szerint a két férfit a rendőrök 2023. augusztus 2-án hajnalban fogták el, és az egyikük elfogásához a Terrorelhárítási Központ munkatársainak segítségét is kérték, mivel engedéllyel tartott lőfegyverrel rendelkezett. A rendőrök a kihallgatások után bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat.

A tájékoztatás szerint a farkas elpusztulása után a rendőrség nyomozást rendelt el április 8-án ismeretlen tettes ellen természetkárosítás elkövetése miatt, mivel feltételezhető volt, hogy ember végezhetett az állattal. Azt írják, hogy azóta a nyomozók kutatásokat hajtottak végre, szemléket folytattak le, bizonyítékokat gyűjtöttek, tanúkat hallgattak ki.

A beszerzett adatok és információk elemzése folyamatosan zajlott, és az események alapos rekonstruálása érdekében felvették a kapcsolatot a svájci hatóságokkal is. A beszerzett adatok alapján a nyomozók megállapították, hogy a gyanú szerint a védett farkast 2023. április 1-jén Hidasnémeti külterületén pusztították el egy vadászó társaság tagjai, akik között hivatásos vadász is volt. Az állat elejtése után a tetemről a jeladót levágták, és azt a Hernád folyóba dobták, amit a nyomozók búvárok segítségével megtaláltak.

A nyomozás arra is rámutatott, hogy a társaság tagjai tisztában voltak azzal is, hogy egy védett ragadozóról van szó. Az elpusztult állat hollétéről egyelőre nincs információja a hatóságnak. A kilőtt farkas valószínűsíthetően 2021-ben született, és tavaly tavasszal indulhatott útnak, az M237-es által megtett táv még nem rekord, de már most az egyik leghosszabb út, amit egy farkas valaha megtett a Wolf Switzerland Group nevű egyesület szerint. A farkasok Európában védett állatnak számítanak, a tagállamok kormányai azonban különleges körülmények között engedélyezhetik a kilövésüket.