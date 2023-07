Fontos változásokkal indul a 2023/24-es tanév: erről minden szülőnek tudnia kell!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Nemrég közzétették a a 2023/24-es tanév rendjéről szóló rendelettervezetet, amely alapján az egyik legnagyobb változás, hogy hosszabb lesz a téli és a tavaszi szünet is, viszont a tnév egy héttenl tovább tart majd. Az iskolakezdéssel kapcsolatban amúgy két nagy kérdés lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért?

Mint arról nemrég itt a Pénzcentrumon is beszámoltunk, közzé tette a kormány a 2023/24-es tanév rendjéről szóló rendelettervezetét. A tervezet szerint a diákoknak 2023. szeptember 1-jén, vagyis pénteken kell majd először iskolába menniük, ezzel együtt pedig megvannak a tervezett tanítási szünetek időpontjai is. De talán az egyik legnagyobb változás az lenne, hogy a tanév - az eddigi szokásoktól eltérően - egy héttel később, csak június 21-én fejeződne be. Ezzel kapcsolatban nemrég aggályainak adott hangot a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Emellett változás az is, hogy a rendelettervezet szerint hosszabb téli szünetre készülhetnek a családok, de a megszokottnál tovább tarthat majd a tavaszi szünet is. Itt fontos kiemelni, hogy ez egy tervezet, tehát könnyen előfordulhat, hogy bizonyos időpontokat módosítanak majd (a rendelettervezetet augusztus 4-ig lehet véleményezni). Ha viszont minden e szerint marad, akkor a 2023/24-es tanév legfontosabb dátumai a következők lesznek: hosszabb téli szünetre készül, de a megszokottnál tovább tarthat majd a tavaszi szünet is

Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. október 27. (péntek), a szünet utáni első tanítási nap 2023. november 6. (hétfő) lesz.

A téli szünet előtti utolsó tanítási nap 2023. december 20. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2024. január 8. (hétfő).

A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2024. március 28. (csütörtök), a szünet utáni első tanítási nap 2024. április 8. (hétfő).

az utolsó tanítási nap várhatóan 2024. június 21., péntek lesz, az első félév pedig 2024. január 19-én ér majd véget.

A tervezetben a jövő évi tavaszi érettségi vizsgák és a középiskolai felvételi várható időpontjai is szerepelnek. A nyolcadikosok a központi írásbeli vizsgát várhatóan január 20-án, szombaton írják majd, a pótvizsgák pedig január 30-án lehetnek, míg az írásbeli érettségik 2024. május 3-án kezdődnének, a szóbelikre pedig 2024. június 17-28. között kerülne sor.

A középiskolába készülő diákok várhatón május 2-án kapják majd meg a felvételi értesítéseket, a beiratkozások pedig 2024. június 24-26. között lesznek. Iskolakezdés 2023: Kíváncsiak vagyunk a véleményedre! Habár még bőven tombol a nyári szünet, aki iskolás korú gyereket nevel, az egészen biztosan elkezdett már legalább fejben készülni a következő tanévre. Két nagy kérdése lebeg most a szülők előtt: lesz-e tanár, aki tanítani fogja a gyerekeket, illetve a még továbbra is magas inflációs környezetben vajon mennyivel kell többet fizetni idén a tanszerekért? A Pénzcentrum oldalán rendszeresen végzünk nagymintás felméréseket, a mostani a 2023/2024-es tanév legégetőbb kérdéseire adhat választ: miből teremtik elő a magyar szülők a pénzt az iskolakezdésre, hol milyen tanárokból van a legnagyobb hiány, mi a véleményük az oktatás színvonaláról és vajon jut-e még pénz idén különórára? Ha nevelsz általános iskolás vagy középiskolás gyermeket, kérünk, szánj 5-10 percet a kérdőívünk kitöltésére, ezzel is segíted a munkánkat és hogy valós képet kapjunk az ország helyzetérről.

