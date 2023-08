Elképesztő, mennyiért keres konyhai dolgozókat a Padthai Wokbar: érettségi elég, tapasztalat sem kell

Tizenkét év alatt a Padthai Wokbar Budapest megkerülhetetlen gyorsétteremláncává nőtte ki magát, melynek sikerét mi sem jelzi jobban, hogy magyarországi egységei mellett már Pozsonyban is van éttermük, ráadásul további terjeszkedést is terveznek. A kelet-ázsiai ízeket kínáló étterem nem csak a vásárlók, de a munkavállalók tetszését is igyekszik minél inkább elnyerni. Nézzük hát meg, hogy pontosan milyen fizetéseket, extra jutattásokat kínál a cég az újonnan belépő munkavállalók számára.

Nemrég írtunk egy feltörekvő és magyar kézben lévő vállalkozásról, az olasz ételeket kínáló Bellozzo-ról, melynek első egysége 2015-ben nyílt az Oktogonon, azóta pedig nyolc másik követte országszerte. Az általuk kínált állásajánlatokról itt olvashatsz bővebben, most viszont nézzünk meg egy méreteiben nagyjából hasonló, szintén magyar érdekeltségű és dinamikusan fejlődő étteremláncot. A Padthai Wokbar-t aligha kell bemutatni a budapesti lakosságnak. Újhullámos, letisztult megjelenésű éttermeikkel, gyorsan elkészített, de mégis ízletes ételeikkel egy jókora piaci rést találtak maguknak a méregdrága kelet-ázsiai fine dining és a fővárost ellepő olcsó, de sokszor megkérdőjelezhető minőségű gyorséttermek garmadája között. Ezek után nem meglepő, hogy a magyar vendéglátóipar egyik legdinamikusabban fejlődő brandjéről beszélünk. Egy olyan étteremláncról, melynek 2012-es indulása óta Budapesten kilenc, Győrben és Pozsonyban pedig egy-egy egysége nyílt meg.

A viszonylag alacsony számú étteremkínálat miatt nyilvánvalóan kevesebb a meghirdetett álláslehetőség, de azért még így is van miből válogatni. A cikk írásának pillanatában összesen tíz nyitott pozíció volt éttermi dolgozó és éttermi kisegítő munkakörben.

A Padthai Wokbar sikerének titka az alapos tervezésben keresendő. A minél gyors terjeszkedés helyett inkább organikusan, saját forrásból nyitnak újabb helyeket, ez részben magyarázza azt is, hogy az egyértelmű siker ellenére miért csak egyetlen vidéki étteremmel rendelkeznek. A tulajdonosok fontosnak tartják a minőség mellett nagy hangsúlyt fektetnek arra, hogy minél inkább leegyszerűsítsék a munka különböző fázisait, gyorsan és alacsonyabb szaktudás mellett is betanítható folyamatokat igyekeznek kialakítani. Ezáltal képesek akár kevésbé tapasztalt munkaerőt is felvenni, majd őket saját vállalati kultúrájuk szerint kinevelni.

Az égető munkaerőhiány már évek óta komoly nehézségeket okoz a vendéglátóiparban, a szegmensben dolgozóknak nem csak a magyarországi konkurenciával, de a régióbeli országok munkaerő elszívó-képességével is meg kell küzdenie. A többszáz kollégát foglalkoztató Padthai Wokbar ezt a kihívást úgy ugorja meg, hogy nem csak a vendégek, de a dolgozók számára is kellemes környezetet, vonzó ajánlatot igyekszik felmutatni. Különböző álláshirdetések alapján most annak jártunk utána, hogy vajon milyen feltételekkel lehet elhelyezkedni náluk és milyen fizetésre és juttatási csomagra számíthatnak azok, akik fontolgatják a pályázást.

Az egyik álláshirdetésben kisegítő pultos-leszedőt keres a cég a legújabb hazai, győri egységükbe. Mivel egy belépőszintű pozícióról van szó, elvárások szintjén nincsen magasra téve a léc, sem szakmai tapasztalatra, sem nyelvtudásra nincs szükség, végzettség terén pedig mindössze középiskolai tanulmányokat kér a munkáltató. A főbb feladatok közé a tálcaleszedés és a vendégekkel való kommunikáció tartozik, de fontos a vendégtér rendben- és tisztán tartása, illetve az evőeszköz és tálca biztosítása a kiszolgáló pultnál. Mindemellett pedig a pultosokkal, wok-előkészítőkkel való együttműködés is a feladatok részét képezi.

Ennél már egy fokkal komolyabb felelősségkörrel rendelkeznek az éttermi dolgozók, akiknek jellemzően rendelésfelvétellel, a választható ételek bemutatásával, kasszázással, friss alapanyagok kicsomagolásával, előkészítésével és összeállításával, készletek feltöltésével, illetve készételek tálalásával és díszítésével is foglalkoznak, de a kisegítő pultos-leszedő pozícióval járó feladatköröket is ellátják. Elvárások szintjén nincs különbség a két állás között. A leírás szerint nem elvárás, hogy a jövőbeli munkavállalónak legyen konyhai tapasztalata, hiszen a szükséges tudást az elhelyezkedést követően megtanítják az új kollégának.

A bérezés tekintetében a cég teljesen transzparens: a kisegítő pultos-leszedő pozícióval nettó 280 és 320 ezer forint között alakul az alapbér, míg az éttermi dolgozók esetében már 350 és 370 ezer forint közti nettó bérrel lehet kalkulálni. Emellett egyszeri ingyenes étkezést biztosít a cég az étterem kínálatából, negyedévente szervezett csapatépítő programokat, pizza- és gyümölcsnapokat, rugalmas beosztást és rendszeres továbbképzést, mellyel a ranglétrán történő előrehaladás is megalapozható. Ez utóbbi az álláshirdetések alapján fontos tényező lehet, hiszen az említett két pozíció mellett magasabb beosztásba is keresnek munkatársakat.

Az Assistant restaurant manager pozícióban nyilvánvalóan magasabb elvárásoknak kell megfelelni. Szükség van 1-3 év vendéglátásban szerzett tapasztalatra és ezen belül minimum fél év (5-10 fős csapattal) szerzett vezetői tapasztalatra is. Emellett ezen a szinten már az angol nyelv középfokú ismerete és a számítógépek felhasználói szintű ismerete is fontos tényező a kiválasztási folyamatban. Iskolai végzettség terén azonban itt is pusztán a középiskola van megjelölve, az említett tapasztalatot pedig a cégnél való munkavégzés során s el lehet sajátítani, így a belső képzéseknek fontos szerepe lehet az előrejutásban.

A feladatok közt az árubevételezés lebonyolítása, a raktárkészlet nyilvántartása, a leltározás nyomon követése és a felmerülő adminisztratív feladatok ellátása, valamint a napi standolási feladatok precíz lekövetése szerepel, de fontos még a problémakezelés és vendégkommunikáció megfelelő ellátása és az éttermi személyzet támogatása, motiválása is - röviden az étterem teljes operatív működtetése. A leírásból is látszik, hogy itt már lényegesen komplexebb, változatosabb a feladatkör, de ehhez mérten a fizetés is jóval magasabb a korábbiakhoz képest. Kezdőként nettó 450 ezer forintot lehet megkeresni, de ezt egészen 620 ezer forintig tornászhatja fel a munkavállaló.