Drasztikus bejelentés a Tescótól: ezekből az akciós termékekből nem lehet korlátlanul vásárolni

Korlátozták a maximálisan vásárolható mennyiséget a kötelező akciózással érintett húsok esetében a Tescóban. A boltlánc a Pénzcentrum kérdésére közölte, hogy erre azért volt szükség, hogy minden vásárlót ki tudjanak szolgálni. Viszont a többi, exárstopos termék esetében jelenleg semmilyen korlátozás nincs érvényben.

Az árstop kivezetése után is maradtak a mennyiségi korlátozások bizonyos termékek esetében az Auchan mellett a Lidl-ben és a Spar üzleteiben is - derült ki, miután a Pénzcentrum körkérdést küldött a hazai boltláncoknak. Most a Tesco válaszai is befutottak, mutatjuk, mik az aktuális szabályok az üzleteikben.

A Tesco három exárstopos terméket, a csirkemellfilét, a csirkefarhátat és a sertéscombot kínálja a beszerzési árhoz képest legalább 15 százalékkal alacsonyabb áron különböző kiszerelésekben, ráadásul a rendeletben előírt időpontnál két nappal hamarabb, már augusztus 1-jétől. A kiválasztott akciós termékkategóriákban a pultos csirkemell, a pultos csirkefarhát és a pultos sertéscomb jelenleg piacvezető áron érhető el üzleteinkben

- közölték kérdésünkre.

A kötelező akciós sertés- és baromfihúsnál jelentős forgalomra számítanak, így annak érdekében, hogy minél több vásárlót ki tudjanak szolgálni, erre a két termékkategóriára mennyiségi korlátozást vezettek be az alábbiak szerint:

Pultos csirkemellfilé friss: 6 kg

TS csirkemellfilé 500g vg: 2 db

Tanyasi csirkemellfilé tálcás: 2 kg

GMO mentes csirkemellfilé: 2 kg

Sertéscomb csontnélküli vákuumcsomagolt: 2 kg

Pultos bőrös comb: 4 kg

Pultos sertéscomb: 6 kg

Pultos friss csirkefarhát aprólék: 1 kg.

Hozzátették: a további 6 exárstopos termékkategória termékeit a jogszabályban előírtaknak megfelelően azon az áron kínálják, amelyen szállítóiktól beszerzik őket.

Erre a 6 termékkategóriára jelenleg nincs mennyiségi korlátozás a Tescónál.

A vállalat válaszában azt is kifejtette, hogy július 18. és július 31. között eltörölték a mennyiségi korlátozást az árstopos liszt, olaj, tojás és UHT tej termékeken. Így – többek között ennek az intézkedésnek köszönhetően – már az árstop vége előtt tapasztaltak forgalomemelkedést.

A fentieken túl az eltelt idő rövidsége miatt hosszabb távú trendet egyelőre nem tudunk meghatározni, néhány hét elteltével már több információ áll majd a rendelkezésünkre. A volt árstopos termékek esetén az ellátás folyamatos vállalatunknál

- válaszolták arra a kérdésünkre, hogy mik a tapasztalatok az árstop kivezetése óta a forgalom tekintetében az érintett termékeknél.