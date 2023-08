Nem csitul a tömeghisztéria: brutális pénzt hozott a magyar moziknak a 2023-as nyár két slágerfilmje

Biró Eszter Link a vágólapra másolva

Már két hete megy a magyar mozikban az új Barbie film, ami már a premier időpontjában is rekordokat döntött. Azonban nem csak a Barbie hasít a mozikban: bár a kezdetekhez képest kicsit lemaradt, de az Oppenheimer továbbra is az élvonalban van, szorosan követve a rózsaszín álmot. A Pénzcentrum most, ahogyan múlthéten is összeszedte, hogy melyik filmek hozták a legnagyobb bevételt Magyarországon.

Már két hete tarolnak a magyar mozikban a Barbie és az Oppenheimer című filmek, amiknek a zseniális marketingje már hónapok óta lázban tartják az egész világot. A két film, mintha folyamatosan egymással versenyezne, miközben a rajongók akarva, vagy akaratlan kettéosztják a nézőket: az Oppenheimer- és a Barbie-rajongókra. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A háborúból pedig a jelek szerint Greta Gerwig filmje, a Barbie fog győzteséként kikerülni. A bemutatás utáni első héten kicsit kevesebb, mint 378 millió forintot hozott, ami bár a második hétre jelentősen csökkent, azonban még így is magasan vezeti az eladási listákat. A Barbie-ra ugyanis 161 041 néző volt kíváncsi, miközben 316 millió 281 ezer forintot termelt. Az Oppenheimernek is hasonló mértékben csökkent a nézettsége: a héten már csak 125 751 ember volt rá kíváncsi, így 258 millió 119 ezer forintot hozott a moziknak. A harmadik helyen sincsen változás a Filmforgalmazók Egyesületének adatai alapján: most is a Mission: Impossible – Leszámolás – Első része került fel még a dobogóra. 19 533 ember volt kíváncsi arra, hogy Tom Cruise megmenti a világot, amivel kicsit több mint 41 millió forintot termelt. Negyedik lett ezzel a múlthéten bemutatott Beszélj hozzám!, ami közel 35,5 millió forintot hozott, miután 18 520 ember váltott rá jegyet. Ötödik helyen végzett a héten az Elemi, amit 15 264-en néztek meg, miközben 30 millió forintot hozott a konyhára. A következő a sorban a Kísértetkastély, amit 13 575-en láttak a magyar mozikban és 28 millió forint bevételt hozott. A múltheti negyedik, az Indiana Jones és a sors tárcsája a héten már csak a hetedik lett: 12 732 néző több mint 26 millió forintot fizetett a pénztárakban. Nyolcadik helyen nyitott az Amikor szerelembe estünk, amire 5500 néző váltott jegyet, miközben kicsit kevesebb, mint 11 millió forintot termelt. A Barátnőt felveszünk lett ezzel a kilencedik: kicsit több mint 10 millió forintot hozott, miután 4914-en váltottak rá jegyet. Ezzel pedig az Insodius: A vörös ajtó lett a tizedik helyezett, ami 8,3 millió forintot termelt, miközben 4105-en nézték meg.

Címlapkép: Getty Images

