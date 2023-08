Teszten Magyarország első kínai villanyautója: ár-érték bajnok lesz az MG 4?

mg

Nagyjából egy éve mutatkozott be a magyar piacon az újjáéledő MG márka, amely 2006-ig már létezett, most pedig a kínaiak élesztették újra. A márka benzines és plug-in hibrid modellje már járt a Pénzcentrumnál teszten, és sok rosszat nem tudtunk róluk mondani, a ZS például ár-érték arányban méltó kihívója lehet az alsó-középkategóriában a Suzuki Vitarának, S-Crossnak.

Most pedig a márka első tejesen elektromos modelljét próbáltuk ki, az MG 4-et, amely kompakt mérete ellenére elég tágas, és a vaskos árcédulájú villanyautók között még olcsónak is mondható (utóbbiról még később...)

Formájában nem a most divatos SUV-vonalat célozza meg, hanem egy mérettel lejjebb lőttek vele a tervezők, méretei nagyjából a Nissan Leaféhez hasonlóak, és kialakításában is hajaz a japán slágerautóra. Az orra már-már sportautókra emlékeztet, nincs vele semmi baj, hűtőrács nagyon nincs, ami levegőre szüksége van, azt egy menet közben nyíló beömlőn keresztül szippantja be. Első blikkre a kocsi elejénekl vonalai a Mazda-Toyota-Lexus vonalról szinte bármelyik lehetne. Oldalán a fekete műanyagelemek ugyanakkor azért éreztetik, hogy ez nem a prémiumkategória: az viszont vitethatatlan, hogy a szennyeződésektől és a kisebb ütésektől kiválóan védik az autót.

A hátulja már más tészta, az nekem személy szerin annyira nem jött be, az óriási, műanyag lámpabúra uralja az autó hátsó felét, de valami nem áll össze. Ráadásul a hatalmas műanyagfelület már a kevesebb mint 7000 kilométert futott tesztautóban is feltűnően karcos volt, nem bírja a mosást.

Oké, éjszaka menő a gigászi LED-sor, és a kétrészes légterelő is menőn néz ki, viszont olyan praktikus dolgok hiányoznak, mint például a hátsó ablaktörlő. Ehelyett, most figyelj: a légterelők kivágásain áramlik a levegő a hátsó szélvédő előtt, ami a tervezők reményei szerint letekarítja a dzsuvát az üvegről. Hát. Kisebb-nagyobb hatékonysággal, egy valódi ablaktörlőnek jobban örültem volna. A csomagtér 360 literes, nagyjából a kategória átlagát képviseli, az üléseket lehajtva több mint 1700 liter rakteret kapunk.

Ja, és ahogyan az Opel Astra esetében, az MG 4-est (meg úgy semmilyen más autót) sem jó ötlet fekete tetővel kérni: nem feltétlen a kínai elektromos gépsárkány tehet róla, de egy pár óra tűző napon parkolás után nincs az a klíma, ami emberi időn belül le tudja hűteni a belső légteret. És a fekete tető még jó ideig ontja a meleget az utastér felé.

Belül jó a hely

A hátsó ülésre beülve szembesülhetünk azzal, hogy a kocsi a kinézete ellenére baromi tágas, a teszthéten ült mögöttem közel 2 méteres ember is hátul, teljesen gond nélkül. A hátul ülők is kapnak USB-portot telefontöltésre, viszont a fekete kárpitok és műanyagelemek összességében kicsit sötétté teszik, ez van, akinek teljesen megfelel, nekem egy kicsit komornak tűnt az összkép a hátsó sorban.

Elöl már valamivel másabb a helyzet, a vezetőülésbe beülve egyből elénk tárul az alul-felül lapított, stop-tábla alakú kormány, aminek a fogása teljesen kifogástalan - elsőre kicsit megijedtem a szögletes alakjától, de semmi gond nincs vele, cserébe jól is néz ki. Viszont az első traktusban is minden fekete, az anyagminőség viszont túlszárnyalta az előzetes várakozásaimat, semmivel sem rosszabb, mint mondjuk egy Suzukiban.

Idegesítő apróságok

A műszerfal kb a Volkswagen ID. modelljeire hajaz, a kis képernyő a szükséges infókat megjeleníti. Noha azt szoktam mondani, hogy egy autó gyári szoftvere nagyjából addig érdekel, ameddig rá nem dugom a telefonomat (mind az Apple CarPlay, mind az Android Auto kifogástalanul futott egyébként), ám ezt az álláspontot most felülbíráltam, mert az MG 4-esnél ebben a tekintetben akadnak apró, de annál idegesítőbb hiányosságok.

Erre egy apró tesztet is elvégeztem, beültettem egy olyan személyt, aki még nem látta a kocsit, rádugtam a főképernyőre a telefonomat, majd megkértem, hogy állítsa egy kicsit melegebbre a klímát, és a ventillátor se fújjon már annyira. Ez alapesetben úgy működne, hogy a műszerfali gombokkal, vagy a kijelzőn egyszerűen beállítja az ember a kívánt dolgokat, ám itt csak a klíma ki-bekapcsolására volt gomb, másra nem. A megoldás pedig a következő volt:

megnyomni a home-gombot, ami kiléptet a CarPlayből, megkeresni a klímavezérlő részt a főmenüben, beállítani a kívánt értékeket, visszalépni a telefonmegosztásba.

Értem én, hogy a kormányon van két gomb, amelyeknek a klímavezérlő funkciót is be lehet állítani (ha kibogarásszuk a menüben), aztán pedig a kis kar segítségével már könnyen el lehet érni a kívánt hőfokot, fúvóhatást, de ennek nem kellene ilyen bonyolultnak lennie. Mert az utasnak pontosan kettővel több lépésbe telt ezt megcsinálni, mint ami ideális lenne. Ezt persze lehet szoftveresen javítani, kérdés hallgatnak-e a felhasználói visszajelzésekre, remélem igen.

A másik kálvária a töltéssel akadt, ugyanis nem volt egyértelmű hogyan kell elindítani például egy Mobiliti oszlopon. Ez egy átlagos elektromos autónál úgy néz ki, hogy

bedugod a töltőt az autóba, az rácsatlakozik, elindítod az appon a töltést, és mész a dolgodra.

Na, itt ismét közbejött egy nem egyértelmű részlet. Ugyanis az MG-ben nem elég mindez, a töltőfej bedugása után, miután az autó is kiírja, hogy csatlakozott a berendezésre, meg kell keresni és meg kell nyomni a menüben a töltés indítása gombot. Miért? Erre a harmadik oszlopon jöttem rá, az első kettőre simán azt hittem, hogy épp valamiért nem működik. Az autó úgy tett, mintha töltene, de végül nem csinált semmit, megszakadt a folyamat. Erre is elkéne egy szoftveres javítás.

De vissza az autóhoz: a két monitor képminősége teljesen korrekt egyébként, ahogyan a 360 fokos kamerarendszer is teljesen használható. A menüben el lehet mélyedni, mert rengeteg dolgot lehet beállítgatni, személyre szabni. Például a kormányon lévő két "kedvencek" gombot, amikre a klímavezérlés mellett a vezetési mód váltását, vagy a visszatöltés erősségének szabályozását is rárakhatjuk például Így belegondolva, lehet, az a két gomb még kevés is, hiszen már csak ez a három funkció is olyan, amit gyakran használna az ember, kellene egy gyorselérésű felület nekik.

Milyen erős? Pont elég

Az MG 4-esből kétféle változat létezik, az egyik villanymotorja 170, a másiké pedig 205 lóerős, nálunk az erősebb járt, ennél nagyobb teljesítmény nem is kell az éátlagos használathoz. A kisebbik verzió akkumulátora 51 kWh-s, a tesztautónkban pedig a nagyobb, 64-es lítiumion kapott helyet. Ezzel 450 kilométeres hatótávot ígért a gyártó, de ezt fenntartásokkal kell kezelni: nálunk a teszthéten kereken 17 kWh/100 kilométerre jött ki a fogyasztás, ami azt jelenti, hogy 100-ról nullára merítve hozzávetőleg 370 kilométert lehet megtenni a kocsival.

A 70 forint/kWh-s rezsicsökkentett áramárral számolva kevesebb mint 1200 forint az üzemanyagköltség 100 kilométerre, ami kevesebb mint 2 liter benzint jelent.

A nagyakksis változat akár 135 kW-tal is tölthető egyenáramú gyorstöltőről, AC esetében pedig 11 kW-tal.

Vezetni kellemes és egyszerű, beülve nem kell az indítógombbal vesződni, elég a fékre lépni és már startra kész a rendszer, elég a kívánt irányba forgatni az irányváltó korongot, és indulhatunk is. A menetdinamikával nincsen semmi baj, a komfort is kellemes, a szélzajt sem igazán hallani, a futómű megbirkózik a kisebb úthibákkal, teljesen hozza a dodzsem-feelinget.

Mibe kerül?

Az MG 4 kisakkus verziója 12 899 000 forintról indul a konfigurátor szerint, ez a Confort felszereltséget jelenti, de az alapárban többek között megkapjuk a tolatóradart, automata klímát, elektromos ablakokat, színezett üvegeket. Az egyel magasabb, Confort felszereltségért legkevesebb 14 399 000 forintot kell fizetni, ebben már a nagyobb akksi van. Az általunk tesztelt Luxury kivitelnek még nincs hivatalos ára a konfigurátorban, de nem lepődnénk meg, ha 15 millió környékén lenne.

Összességében ennél rosszabbra számítottam, pozitív meglepetést okozott az olcsóként hirdetett elektromos MG. A mai autóárak mellett a 13 milliós alapár valóban nem sok egy ilyen villanyautóért: tágas, kényelmes, biztonságos, és ha kijavítják a fentebb írt, idegesítő szoftveres bajokat, akkor egy rossz szavunk nem lehet rá. Az olcsóbb elektromos autók között erős versenyzőnek számít, azt pedig nem lehet felróni se az MG 4-nek, sem a kategória többi szereplőjének, hogy hiába számítanak olcsónak, a magyar pénztárcának még így is elég vaskos az árcédulájuk.