Mi folyik Magyarország egykori slágerhitelével? Megint kígyóznak érte a sorok a bankokban

Egészen szépen teljesítettek a személyi hitelek júniusban a jegybank frissen közzétett adatai szerint. A június az egyik fő hónapnak számít a hitelezésben, így ezen nincs is mit csodálkozni, de azon már sokkal inkább, hogy a magyarok a továbbra is durva kamatkörnyezetben is inkább vesznek egy nagy levegőt, és belevágnak. Nézzük a friss számokat!

A lakáshitelekhez hasonlóan a személyi kölcsönök is kezdenek ébredezni nagyon hosszú álmukból - legalábbis ezt lehet első pillantásra leszűrni a jegybank tegnap közzétett adataiból. Annak ellenére, hogy a nagy kamatcsökkenés korszaka még nem látszik jönni, a magyarok ebben a hiteltípusban is rohamot indítottak a bankok ellen, amire magyarázat lehet a szokásos nyári nagyüzem - iskolakezdés közeledtétől a nyaralás finanszírozásáig. Újra megnézzük a friss számokat, és megmutatjuk a bankok legfrissebb ajánlatait is. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Még ellenáll a személyi kölcsön a durva válságnak 49 milliárd forint volt a személyi hitelek új szerződéseinek össze júniusban, ez derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb statisztikáiból, melyet tegnap tettek közzé. Az adatokból jól kiolvasható, hogy akárcsak a lakáshitelek, úgy a személyi kölcsönök új szerződései is már harmadik hónapja növekednek. A júniusi megugrás persze már nem először fordul elő, bevett gyakorlatnak számít, hogy az első nyári hónapban a magyarok több személyi hitelt vesznek fel, mint akár az év elején. Ennek az a magyarázata, hogy még mindig szeretjük a nyaralás egy részét - vagy akár az egészet - ebből finanszírozni, a másik pedig az, hogy sokan már alig a tanév vége után szeretnek a gyermekeik iskolakezdésére tervezni. Miért ne nyaraljunk hitelből? A nyaralás esetén nincsenek jó híreink: mint korábban a Pénzcentrum is megírta, kimondottan felelőtlen döntés lehet személyi kölcsönt felvenni a nyári pihenés anyagi fedezetéül. Az utóbbi években csúcsra járt a magyarok nyitottsága a hitelek iránt. Annak is megvan az oka, hogy ezek közül a személyi kölcsönök azok, amik esetében a tendencia a leginkább tartósnak tűnik. Az ilyen hitelek döntő sajátossága ugyanis, hogy nem kell hozzájuk fedezet, illetve a hitelcélt sem kell megnevezni. Éppen emiatt lehetetlen viszont pontosan megmondani, hogy milyen célokra mekkora összegeket és hány alkalommal igényelt a magyar lakosság. A Cetelem Bank azonban korábban nyilatkozott a kérdésben a Pénzcentrumnak és elárulták, hogy a pénzintézetnél folytatnak erről belső méréseket. Mint ismertették, a a legdinamikusabb növekedést a hitelcélok között sorra az utazásra és nyaralásra fordított összegek teszik ki. 2019-re az ilyen célú kölcsönök már az összes igénylés több, mint 10 százalékát tették ki, nem ritkán ráadásul milliós nagyságrendű kölcsönöket folyósítanak az üdülésüket tervezőknek. Ugyanebben az évben pedig az MKB Bank is 10 százalék körüli arányról számolt be az utazásra felvett kölcsönöket tekintve az összes fedezetlen hitelt nézve. Az erre a célra felvett összeg a banknál 650 ezer forint volt - ez valamivel meghaladta az akkori átlagos hitelösszeget. Általánosságban elmondható, hogy a nyaralási célú hitelek nem tartoznak a hasznos kölcsönök közé. Egy korábbi cikkünkben már is tárgyaltuk, hogy mely hitelek tekinthetőek "hasznosnak", illetve "haszontalannak", a lényeg mindenesetre az, hogy az olyan hitelek nagyobb számban való igénylését érdemes kerülni, amik nem hagynak pénzt a zsebünkben. Tehát kevésbé jó ötlet olyan hiteleket igényelni, amik nem teremtenek akár vagyont, akár jövőbeni nagyobb vagyon megteremtésének potenciálját (az említett, pozitív hozadékok leginkább egy jelzáloghitelen, vagy egy diákhitelen szemléltethetőek). Nem azt írjuk persze, hogy ha régi álmunk egy nyaralás, akkor feltétlenül ördög való dolog lenne kölcsönből megvalósítani azt. Általánosan kijelenthető viszont, hogy adósságot magunkra venni csak akkor érdemes, ha valaminek a finanszírozását saját tőkéből nem tudjuk vállalni, az ilyen, kisebb célokra igényelt hitelek esetében pedig ez hatványozottan igaz. JÓL JÖNNE 1 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 1 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 23 029 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank 23 274 forintos törlesztőt (THM 14,56%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Adott esetben pedig gyakran jobb megoldás kicsit szerényebb terveket szőni és egy kisebb nyaralást megvalósítani, az álomüdülést pedig jövőre halasztani, ahogy azt egyébként rengetegen teszik. Manapság erre egy komplett család esetében egy nyaralás jó eséllyel már milliós tétel. Ez persze a jelenlegi gazdasági helyzetben nem tűnik eget rengető nagyságú pénznek, viszont ha ilyen, relatíve szerény összegű kiadást kölcsönből kell finanszíroznunk, akkor jó eséllyel más, adott esetben váratlan kiadásokra sem vagyunk felkészülve. Ha pedig nincsenek megtakarításaink, akkor fennáll a veszélye annak is, hogy hosszú távon egy meggondolatlan kölcsönnel simán eladósíthatjuk magunkat. A nyaralás hitelből finanszírozásáról szóló cikkünket itt olvashatod el újra: EZ IS ÉRDEKELHET Magyar családok ezreit döntheti teljes csődbe a nyaralás: kegyetlen vége lehet a meggondolatlanságuknak Körüljártuk, mennyire pöröghet fel az igény az ésszerűtlen hitelcélok nyári királya iránt és annak is, hogy adósíthatják el magukat a családok egy röpke program miatt hosszú évekre. A kamatok maradtak Minimális kilengéseket produkáltak júniusban az átlagkamatok 1 éven túli kamatfixálásra vetítve, ezért is lehet kissé furcsa, hogy a személyi hitelek a lakásokhoz hasonlóan már három teljes vizsgált hónap óta növekedést tudtak felmutatni. A lakáshitelek esetében tegnap értekeztünk arról, hogy jó eséllyel a CSOK januári kivezetése és a babaváró megszorítása lökheti az embereket a hiteltípus felé. A személyi kölcsönök esetében pedig jó eséllyel az lehet a magyarázat, hogy bár tényleg magasak a kamatok, a magyar családok - ha éppen nem nyaralásra vagy iskolakezdésre költik - kénytelenek hitelből fedezni a mindennapi kiadásokat - ez viszont előbb vagy utóbb akár egy komoly lakossági adósságspirálhoz is elvezethet. Súlyos ajánlatok a bankokban Lássuk most a szokásos módon a bankok személyi kölcsön-ajánlatait is. A szokásos módon három millió forintot "igényeltünk" a Pénzcentrum személyi kölcsön-kalkulátorán keresztül, feltételezve, hogy van egy év munkaviszonyunk, 300 ezer forint havi jövedelmünk és hatvan hónapra (5 évre) kérjük a pénzt. A fenti táblázatból jól látszik, hogy a banki kamatok még mindig annyira magasak, hogy a leginkább kedvező ajánlat sem áll meg 4 millió forint alatt, már ami a teljes visszafizetendő összeget illeti. Ugyanígy nem találunk olyan ajánlatot sem ezt a konstrukciót vizsgálva, ahol a törlesztő 70 ezer alatt lenne. Márpedig ha 300 ezres jövedelemmel számolunk, akkor az azt jelenti, hogy az induló törlesztőrészlet minden hónapban elviszi a pénzünk csaknem egynegyedét.

