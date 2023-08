Indul az utolsó roham az állami ingyenpénzért: rengetegen zsákolták már be a milliókat

A babaváró hitel is egy apró felfutást mutatott be júniusban a legfrissebb adatok szerint, így ha lassan is, de kezd visszazárkózni a személyi hitelek és a lakáscélú kölcsönök mellé. Az ugyan nem valószínű, hogy a kormány bejelentése után rohamot indítók már szerepelnének a statisztikákban, de ez a júliusi számokon valószínűleg már jobban meg fog látszani. Benéztünk a számok mögé: mi következhet most, és kik esnek ki a körből alig pár hónap múlva?

Az év során először ugrott a babaváró hitel új szerződéseinek összege 20 milliárd forint fölé. A Magyar Nemzeti Bank a héten tette közzé a hitelstatisztikákat, amelyből az is kiderült, hogy egyre jobban teljesítenek a lakáscélú hitelek és a személyi kölcsönök is, de az igazi visszakapaszkodás még messzebb lehet, azt csak a következő évre várják a szakértők. A babaváróval kapcsolatos, egyelőre minimális fellendülés talán már az első korai jele annak, hogy a feltételek hamarosan bekövetkező szigorítása miatt a vártnál többen igénylik majd ezt a kölcsönt. Lássuk a számokat, és azt, hogy ki nem veheti majd igénybe a kölcsönt januártól.

Lassú visszatérés jön?

22 milliárd forint volt a babaváró kölcsön új szerződéseinek összege 2023 júniusában - ez derült ki a jegybank által szerdán közzétett statisztikákból. Ez nem csak az előző hónap igénylési adatainál több, de ebben - a babaváró szempontjából kimondottan gyenge - az esztendőben a legjobb havi eredménynek számít. Ezt meg is mutatjuk a lenti adatsoron.

Azt is érdemes persze itt megjegyezni, hogy június hónapban ennél már voltak jobb eredmények - sőt, csak azok. A babavárót 2019 júliusától lehet igényelni, vagyis 2020, 2021 és 2022 júniusi adatait tudjuk most példaként hozni: 2020 hatodik hónapjában 49, egy évvel később 52, tavaly júniusban pedig 37 milliárd volt az új szerződések összege.

Milliók bukják januártól

Mind a lakáshitelek, mind pedig a személyi kölcsönök új szerződéseinek számait is kielemeztük már a héten, és ekkor azt állapítottuk meg, hogy bár nem kimondottan látványosan, de a babaváró mellett a két másik hiteltípus is lassú visszakapaszkodásba kezdett. A javulás azonban valamivel a lakáshitelpiac esetén fontosabb: több elemző is felhívta arra a figyelmet, hogy bár a visszakapaszkodás talán még várat magára, az a tény, hogy immár harmadik hónapja emelkednek a lakáshitelek új szerződéseinek összegei, arra engednek következtetni, hogy megtörtént a legelső lépés a visszakapaszkodás felé a súlyos gazdasági helyzet okozta krach után.

Meglehet persze az is - bár ez a forgatókönyv a kevésbé valószínű - hogy mivel a kormány öt hete, június 22-én jelentette be a babaváró feltételeinek megszigorodását és a CSOK kivezetését január elsejétől, mivel ezekről az intézkedésekről már korábban is suttogtak, így az eddig csak tanakodó magyarok sem vártak tovább, hanem még a bejelentés előtt igényelték mind a két olyan támogatást, amelyekről tudják, hogy január elsejétől nem lesznek jogosultak azt felvenni.

Az azonban szinte biztos, hogy aki csak a bejelentés napján vagy azután rohant a bankba igényelni a kölcsönt, még nem szerepel új szerződésével a júniusi statisztikákban, hiszen kicsi annak az esélye, hogy egy hét alatt elbírálják és jóvá is hagyják akár a CSOK, akár a babaváró igénylését. Arról, hogy kik esnek ki a körből január elsejével, korábban részletesen is írtunk, ezt a cikket itt olvashatod el újra:

Jó döntés most a bankba szaladni?

A három vizsgált hiteltípus minimális felfutása abból a szempontból is érdekesnek mondható, hogy mivel a Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa még mindig nem vitte lejjebb az alapkamatot, azok az utóbbi fél évben megszokott módon alig mutattak mozgást - tehát még mindig nagyon magasak. A lenti grafikonon láthatjuk is, hogy még a babaváró hitel átlagkamata is emelkedett, de nem mutatott komoly csökkenést sem a lakáscélú hitelek, sem a személyi kölcsönök átlagkamata sem, ha azokat egy éven túli kamatfixálásra vetítjük.

Ebben az olvasatban tehát csak egy dologra lehet gondolni: a korábban már belengett kivezetés hírére azok is elmentek a bankokba, akik éppen a magas kamatok miatt toporogtak akár egy teljes éven át, félve a hitelek magas kamataitól - de nem tudják tovább odázni a hitelfelvételt, hiszen például éppen a CSOK-ot sokan lakáshitel mellé igénylik, és mint láthatjuk, ők már nem várhatnak sokáig. Az alant található kalkulátorral pedig Te is megnézheted, hogy mennyi babaváró támogatást kaphatsz még ebben az évben - akkor is, ha január elsejével ki fogsz esni a kedvezményezettek köréből, sok százezer magyarral együtt.