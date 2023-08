Megszólalt a korlátozásokról a Lidl: maximum ennyi cukrot, tejet, lisztet lehet most náluk vásárolni

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

Az Auchan és a Spar mellett a Lidlben is érvényben maradtak a mennyiségi korlátozások az árstop kivezetése után is. Mint most a Pénzcentrum kérdésére közölték, annyi változott, hogy a csirkemellfilé esetében kivezették az eddigi korlátozást. A maximálisan vásárolható liszt, cukor és 2,8-as tej mennyiségét pedig duplájára emelték fel.

