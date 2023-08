Sokkoló hír az autósoknak: ízlelgessük a 600-700 forintos üzemanyagárakat, egyhamar nem lesz jobb

Több ezer forinttal is megterheli a nyaralni indulók zsebét, hogy a benzin és a gázolaj ára az elmúlt egy hónapban csaknem a tizedével drágult. Az áremelkedésnek azonban sem rövid-, sem középtávon nincs még vége, és az autósok rettegve várhatják a januárt, amikor a bevezetni tervezett súlyos további adók is rátelepednek majd az árra. A szakértők sem kecsegtetnek semmi jóval...

Brutális növekedést produkált az elmúlt hetekben a benzin és a gázolaj ára, amelynek még mindig nincs vége: mint korábban mi is megírtuk, további jelentős üzemanyagár emelkedés lesz péntektől a hazai kutakon. A holtankoljak.hu szerint a brutál drágulás oka az, hogy rendületlenül emelkedik a Brent olaj ára, a forint árfolyama pedig folyamatosan gyengül a dollárral szemben.

A benzináremelkedés azért is jön nagyon rosszkor, mert egy autóval tervezett nyaralás költségeit is jelentősen megdobja. Kiszámoltuk, mennyivel kell most fizetnünk a benzinért és a gázolajért egy ugyanakkora útra, mint egy hónapja tettük, valamint megkérdeztük a szakértőket is, mikor számíthatunk végre árstabilizációra, esetleg tovább drágul-e majd a nafta - nem mondhatjuk, hogy biztató válaszokat kaptunk.

Durván kilőtt, és nincs is vége

Mind a 95-ös benzin, mind a gázolaj nagykereskedelmi ára rendesen kilőtt az elmúlt másfél hétben, ezt szemléltettük is a lenti grafikonon. Mint a holtankoljak.hu segítségével tegnap megtudtuk, még ekkor sincs vége a drágulásnak:

holnaptól a 95-ös benzinért literenként átlagosan 627, a gázolaj literjéért pedig 628 forintot kell majd fizetnünk.

Június 30-án, vagyis szűk egy hónapja még csak 571, illetve 561 forintba került a két üzemanyag literje. Aki tehát autóval tervezte az idei nyári pihenést, az már csak azzal spórolt több ezer forintot, hogy korábban tette ezt meg. Végeztünk egy rövid számítást, hogy pontosan mennyit is: példánkban úgy kalkuláltunk, hogy egy átlagosan hat literes fogyasztású autóval vételezünk benzint, mondjuk annyit, amennyivel eljutunk a legközelebbi horvátországi üdülőhelyre, rögtön a tenger mellé - ilyet már Budapesttől 500 kilométerre is találunk.

Mennyi az annyi?

A 95-ös benzin június 30-án 571 forintba került. Egy kalkuláció után, feltételezve, hogy egyszerre csak 40 litert tankolunk, kijött, hogy ebben az esetben kilométerenként 46 forintot fizettünk a benzinért. Összességében ekkor 23 ezer forint a benzinköltség (feltéve, hogy csak Magyarországon tankoltunk).

A tegnapelőtti, vagyis az utolsó áremelkedés előtti áron azonban már változnak a számok: így már kilométerenként 50 forintba kerül a benzin literje, ami egy 500 kilométeres út esetén 25 ezer forintba került. Vagyis egy hónap alatt egyetlen, rövidnek számító horvátországi útra 2 ezer forinttal kerül többe csak odajutni. A gázolaj esetén június 30-án 22 500, augusztus harmadikán viszont már 24 500 forintok jönnek ki, vagyis ebben az esetben is kétezer forintos a drágulás egy átlagfogyasztású autót nézve.

Vége a jó árú benzinnek

Azt már decemberben, a benzinárstop kivezetése után tudta minden magyar, hogy a jelen gazdasági helyzetben jó időre vége van az olcsó benzin korszakának, pláne annak, hogy a szomszédos országokból is hozzánk járjanak tankolni az emberek. A benzin ára természetesen nőtt ugyan, de idén tavasszal azért még elviselhető mértékben csordogált a benzin és a gázolaj ára - ennek viszont a lapunk által megkérdezett szakértők szerint most vége van.

Bujdos Eszter, a holtankoljak.hu ügyvezetője szerint nemhogy árcsökkenés következne, hanem még nőni is fog a benzinár akkor is, ha a nemzetközi helyzet normalizálódik - ez ugyanis az egyik okozója most a benzin gyors és robbanásszerű drágulásának.

A piac most arra vár, hogy az OPEC-országok tényleg meglépik-e szeptember elsejétől a kínálatcsökkentő lépéseket, a magas kereslet és kínálat okozta ugyanis azt, hogy a Brent-olaj ára az elmúlt hetekben jelentős mértékben megnőtt, most 85 dollárba kerül egy hordó. De ha ez meg is történik, annak árcsökkentő hatása szintén nem lesz, az OPEC is azért készül erre, mert most már az árstabilitás megteremtése a legfőbb cél. Ha viszont tényleg csak stabilitás történik, az azt jelenti, hogy árcsökkenéssel biztosan nem számolhatunk sem rövid-, sem középtávon: nagyon úgy néz ki, hogy hozzá kell szoknunk a 600 forint fölötti benzin- és gázolajárhoz

- árulta el a szakértő a Pénzcentrumnak.

Ennél is rosszabb hírekkel szolgált Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázpiaci szakértője: ő arra emlékeztetett, hogy januártól az üzemanyag-származékokat jelentős mértékű adók terhelik majd, melyet a cégek egy tollvonással hárítanak majd át a fogyasztókra.

Talán a termékek árréseiben nem lesz már akkor különbség, de én így is számítok arra, hogy az év végéig még enyhe emelkedést tapasztalhatunk majd itthon a benzinárakban. Hogy mekkora lesz ez, az nem csak a nemzetközi olajpiaci helyzettől függ, hanem bizony attól is, hogy hogy teljesít a forint a dollárral szemben - a mostani ütős drágulásnak ugyanis épp ez volt a másik oka, a forintnak stabilnak kellene maradnia, ha nem akarunk emelkedést látni az üzemanyagok árában. Hogy januártól mi lesz pontosan, azt szinte lehetetlen megjósolni, én azonban a jövedéki adókkal egyáltalán nem tartom kizártnak, hogy a benzin és a gázolaj ára hetessel kezdődjön, akár már januárban

- fejtette ki gondolatait Pletser Tamás.

Stabil forint, stabil benzinár

Pletser Tamáshoz és Bujdos Eszterhez hasonlóan vélekedett Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára is. Szerinte az emelkedés rövid távon biztosan megállíthatatlan, és számba kell venni azt is, hogy a nemzetközi piaci helyzet is eleve bizonytalan.

Az OPEC-országok már hosszú hónapok óta tárgyalnak arról, hogy szeptemberben, amint a kínálat kicsit alábbhagy - tudni kell, hogy a nyár klasszikusan olyan évszak az egész világon, amikor több olaj fogy üzemanyagtól más felhasználásig - akkor fognak majd egy kínálatcsökkentésbe, és a kitermelési számokon is vágnak majd. Ez ugyan rövidtávon valóban befolyással lehet a Brent olaj hordónkénti árára, csakhogy ez a magyar energiakereskedelmi szektornak még mindig nem elég: nekünk bíznunk kell abban is, hogy a forint nem lő ki olyan hirtelen és drasztikusan, mint az elmúlt egy hétben is tette. De jó híreim persze így sincsenek, jósolgatni pedig nem szeretnék: az nem várható, hogy a benzin ára csökkenni fog rövidtávon

- fogalmazott a Pénzcentrumnak Grád Ottó.