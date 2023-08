Rengeteg magyar járt pórul a gigaviharok után: hiába volt biztosításuk, erre nem jár kártérítés

Az utóbbi években hozzászokhattunk, hogy Európában nem múlik el nyár jelentős károkat okozó viharok nélkül. Bár a legnagyobb természeti csapásokat jellemzően a tőlünk nyugatabbra fekvő országoknak kell elszenvedniük – gondoljunk csak például a hatalmas észak-németországi viharokra -, azért Magyarországon sem ritkák az akár jelentős anyagi károkat okozó záporok, zivatarok, jégverések. Most ez utóbbi témakör kapcsán kérdeztük körbe a hazai biztosítókat: arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen módon kerülhetjük el az autónkban esetlegesen keletkezett jégkárok okozta jelentős anyagi kiadásokat? A kérdést már csak azért sem felesleges feltenni, mert sajnos még mindig sok a félreértés a különböző termékekkel kapcsolatban, például sokan nem tudják, hogy a kötelező biztosításuk nem védi őket az elemi károkkal szemben.

Az elmúlt években egyáltalán nem számított ritkaságnak, hogy hatalmas, akár halálos áldozatot követelő viharok, sőt tornádók tomboltak Európában – gondoljunk csak arra a 2022-es németországi esetre, melyben 57-en megsérültek egy ember pedig meghalt. Ugyanakkor a 2023-as év időjárása sem bizonyult sokkal szelídebbnek: például július utolsó hétvégéjén az olaszországi Dél-Tirolra csapott le az ítéletidő. A híradások szerint az óriási károkat okozó vihar következtében annyira megduzzadtak a patakok, hogy azok hidakat sodortak el, a Garda-tó partjáról pedig több száz holland turistát kellett kimenekíteni.

Jóllehet az ennyire pusztító viharok Magyarországot eddig szerencsére elkerülték, azért időről időre hazánknak is szembe kell néznie a pusztító természeti erőkkel. Például július 20-án egy erős, viharos széllel kísért jégesőt okozó szupercella vonult át az ország északkeleti része felett, jelentős anyagi károkat okozva. A legerősebb jégverést a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagyecsed szenvedte el, ahol a teniszlabda méretű jég több száz ingatlanban és szabadban álló járműben okozott kárt. Korábban pedig a Pénzcentrum is beszámolt róla, hogy az Aegon adatai szerint az elmúlt öt évben megduplázódott a jégverésből eredő károk száma, míg az okozott anyagi kár mértéke pedig a sokszorosára emelkedett.

A fenti és ahhoz hasonló események hatására most körbekérdeztük a magyarországi biztosítókat azzal kapcsolatban, hogy ők mit tapasztaltak, mekkora károkat okoztak az utóbbi időszak jégverései, illetve arról, hogy milyen módon kerülhetjük el az autónkban esetlegesen keletkezett jégkárok jelentette jelentős anyagi kiadásokat?

Jégverte gépkocsik

Első körben arra voltunk kíváncsiak, hogy a biztosítók casco biztosítási termékei alapból fizetik-e a jégkárokat, vagy esetleg külön kiegészítő biztosítást kell kötni erre a típusú kárra? Az általunk megkérdezett biztosítók - Union, Allianz, Aegon (új nevén Alfa), Generali és Uniqa - mindegyikétől azt a választ kaptuk, hogy a casco biztosítási termékeik fedezik a jégkárokat, így nem szükséges külön kiegészítő biztosítást kötni. Például az Allianz válaszából megtudtuk, hogy a biztosító bármely casco-csomagjának „… választása esetén a biztosítónk téríti a természeti csapások okozta károkat, amelyek az autóban, tartozékában vagy alkatrészeiben keletkeznek. A jégveréskárok is ebbe a kategóriába esnek”.

Hasonló válaszokat kaptunk a többi biztosítótól is, sőt, a Generali azt is elárulta, hogy „… a kgfb termék mellé is köthető a Generalinál vihar és jégkár kiegészítő termékünk is”.

Arra a kérdésünkre, hogy van-e olyan körülmény, amely autóval kapcsolatos jégkár esetén a biztosító mentesülését vonja maga után (értsd: a biztosító nem köteles fizetni), többnyire azt a választ kaptuk, hogy nincsenek ilyen körülmények.

Nincs ilyen mentesülési körülmény, a jégverés által okozott károkat érvényes casco szerződés alapján megtérítjük”

– tudtuk meg például az Alfa Biztosítótól.

Ilyen körülményeket egyedül az Allianz Biztosító sorolt fel, de ebben az esetben sem lehet azt mondani, hogy teljesíthetetlen elvárásokat támasztanának az ügyfeleikkel szemben:

A jégveréskárok esetében is kizáró tényezőnek számít, ha a kárhoz az vezetett, hogy a jármű valamelyik ablaka (akár a tetőablak vagy napfénytető), illetve bármely ajtaja, fedele (például motorháztető) hiányzott, vagy nyitva volt. A jégverés okozta károk esetében is érvényesek az olyan külső tényezők, amelyek általánosságban kizárást okoznak. Ezek az egyes szerződések Általános Szerződési Feltételei között minden esetben pontosan megtalálhatók.”

Látható tehát, hogy nem kell a jégverésektől tartanunk abban az esetben, ha rendelkezünk cascóval, azok ugyanis már alapból védenek minket a jégkárokkal szemben.

Fontos azonban hangsúlyozni, hogy ez a fenti megállapítás csak a cascóra, és nem a kötelező biztosításokra vonatkozik, azok továbbra sem védenek minket az elemi károkkal szemben - legalábbis alapesetben biztosan nem.

Gyakoribbak lettek a jégverések?

Azzal kapcsolatban is megkérdeztük a biztosítókat, hogy mit tapasztaltak az utóbbi években, megszaporodtak-e a jégesőkkel kapcsolatos káresemények? Nőtt-e az összes káreseményen belüli arányuk, esetleg a kifizetéseken belül emelkedett-e a jégkárra kifizetett összegek aránya? Érdekes módon ezzel kapcsolatban eltérő tapasztalataik vannak a megkérdezett társaságoknak.

„A vihar- és jégeső károk mind mennyiségi, mind összegszerűségét tekintve erős növekedést mutatnak” – tudtuk meg az Union Biztosító válaszából, de hasonló választ kaptunk az Uniqa Biztosító munkatársaitól is: „Az utóbbi három évben nagyságrendileg (két-háromszor) több jégverés kárt jelentettek az ügyfelek, mint a korábbi években”.

Az Unionhoz és az Uniqához hasonlóan az Alfa Biztosító is a jégverésekkel kapcsolatos káresemények gyakoriságának növekedéséről számolt be:

A jégkárok gyakorisága jelentősen növekedett az utóbbi években, ezt a kárstatisztikáink is alátámasztják. A jégkárok esetszáma az autókárokban 2019-ben 2,9 százalékot, 2020-ban 2,1 százalékot tett ki az összes éves káresetszámhoz viszonyítva. Ugyanezek a mutatószámok 2021-ben és 2022-ben három-négyszeresére növekedtek, 2021-ben 8,1 százalék, 2022-ben 7,4 százalék volt a jégkárok aránya. A kifizetés összegét tekintve a növekedés üteme még ennél is nagyobb, amíg 2019-ben és 2020-ban 3,6 százalék, illetve 2,8 százalék volt a jégkárokra kifizetett összegek aránya az összes egyéni cascos kárkifizetésen belül, addig 2021-ben már 10,8 százalék, 2022-ben 12,2 százalék volt a jégkárokra teljesített kifizetések aránya.”

Ugyanakkor valamivel pozitívabbak az Allianz Biztosító tapasztalatai: „Az elmúlt két esztendő jégverések – mint káresemény – szempontjából kiemelkedőnek számítottak. Az idei év első hat hónapja viszont a 2018 óta vizsgált periódusban a legkevesebb jégveréssel kapcsolatos kárt hozta az Allianznál. 2023 a kifizetett összegek arányában nem számít kiemelkedőnek.”

A Generali Biztosító tapasztalatai is ez utóbbira hasonlítanak: „… idén szerencsére eddig elég kevés az időjárással kapcsolatos kár, így a jégverés is kevesebb volt, mint az elmúlt években”.

Sokszázezres kárkifizetések

A biztosítók válaszaiból azt is megtudtuk, hogy 2023-ban az Union Biztosító esetében megközelítőleg 800 ezer, az Alfa Biztosítónál 700 ezer, a Generali Biztosítónál 880 ezer, míg az Allianz Biztosítónál több mint 500 ezer forint volt gépjárművek esetében a jégkárkifizetések átlagos összege.

A legmagasabb jégkárkifizetések esetében már nagyobb szórás látszik: ez az összeg az Unionnál 1,3 millió, az Allianznál 2,5 millió, az Alfánál 3,6 millió, a Generalinál 3 millió, az Uniqánál pedig 3,5 millió forint volt 2023 eddig eltelt időszakában. A fenti adatokból jól látszik tehát, hogy jelentős károkat okozhat egy-egy nyári jégverés, így érdemes időben gondoskodni az ingóságaink védelméről, aminek pedig egyik legegyszerűbb és legbiztonságosabb módja egy körültekintően megkötött és rendszeresen valorizált biztosítás.