Fizetett tanfolyam és még félmiliós bónusz is járhat a jelentkezőknek: ősszel indul a képzés

Szeptember 5-től indítja új autóbusz-vezetői tanfolyamait a BKV, amire már B kategóriás jogosítvánnyal is lehet jelentkezni, vagyis ezentúl a tehergépkocsi-jogosítvány megszerzése nélkül is részt lehet venni a képzésen. A BKV tanfolyamaira a karrier.bkv.hu oldalon keresztül lehet B kategóriás jogosítvány, PÁV II vizsga, és EÜ2 orvosi alkalmassági meglétével regisztrálni. A jelentkezők már a tanfolyam ideje alatt munkatársak lesznek és a munkabér mellett a tanfolyam moduljaihoz (3+1 db) kapcsolódóan br. 150.000 Ft/modul (összesen: br. 600.000,- Ft) sikerdíjat is kapnak.

Korábban, ha valaki az autóbusz-vezetést választotta hivatásul, először a személygépkocsi vezetésére jogosító B, majd a tehergépkocsi vezetésére jogosító C kategóriás vizsgát kellett letennie, és csak ezt követően kezdhette meg az autóbusz vezetésére jogosító D kategória megszerzését. Most B kategóriás jogosítvánnyal már lehet jelentkezni a D kategóriás tanfolyamra. Így a leendő hivatásos buszvezetők gyorsabban sajátíthatják el a biztonságos közlekedéshez szükséges ismereteket, képességeket. Mindezek mellett B kategóriás jogosítvány meglétével a trolibuszvezetői tanfolyamaikon is várják az érdeklődőket, jelentkezőket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az egész Európában problémákat okozó autóbuszvezető-hiányra reagálva a BKV Zrt. nemcsak az új hivatást választó, leendő autóbusz-vezetőket várja, hanem a szakmában már jelenleg is dolgozó, képzett járművezetőket (autóbuszvezetőket, trolibuszvezetőket) is. Nyáron különösen megéri a BKV-ra váltani és BKV-snak lenni - írták. 2023. augusztus 31-ig ugyanis bruttó 500-500 ezer forintot fizetnek a jelentkező képzett autóbusz- és trolibusz-vezetőknek és az őket ajánló BKV-s kollégáknak is. Ha 6 hónap múlva is a BKV-nál dolgoznak, mindketten megkapják a bruttó félmillió forintos bónuszt. A BKV-nál jelenleg csaknem 2000 autóbuszvezető és mintegy 300 trolibuszvezető dolgozik, átlagos bruttó keresetük 730.000 forint. A BKV elkötelezett a munkakörülmények folyamatos fejlesztésében is, a járműflotta frissítése érdekében 2022-ben 135 új busz állt forgalomba és az idén megérkeztek az új trolibuszok is, összesen 48 darab. Nemcsak budapestiek jelentkezését várják! A munkába járáshoz támogatást adnak, azoknak pedig, akik a fővárostól messzebb élnek, munkásszállón biztosítanak kedvezményes elhelyezést.

Címlapkép: Getty Images

