Már meg is szavazták, új munkaszüneti nap jöhet Magyarországon? Még a boltok sem nyitnának ki

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

Újra fellángolt a vita a december 24-i pihenőnap körül: a kiskereskedelmi dolgozók azt szeretnék, hogy ez is hivatalosan kerüljön be a pihenőnapok sorába - az ügy téma lesz az augusztus végi egyeztetéseken is. Korábban a kormány azon az állásponton volt, hogy egy újabb szabadnap bevezetése nagy kiesést jelentene a magyar gazdaságnak. 2017-ben népszavazást is kezdeményeztek az ügyben, ám végül nem lett belőle semmi, mert nem jött össze a szükséges mennyiségű aláírás. Most a Pénzcentrum megkérdezte olvasóit az esetleges újabb szabadnapról, a válaszadók több mint 85 százaléka egyetért azzal, hogy december 24-e legyen pihenőnap Magyarországon a kiskereskedelemben is.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK