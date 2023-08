Borzasztó ősz elé néznek a magyar szülők: erről kevesen mernek őszintén beszélni iskolakezdés előt

Közel 100 ezer fiatal élete fordult fel fenekestül azzal, hogy bejutottak valamelyik egyetemi, vagy főiskolai szakra. A sikerélmény mellett pedig a friss hallgatóknak számos kihívással is szembe kell nézniük. A Pénzcentrum most összegyűjtötte a legfontosabb dolgokat, amiket a szülőknek érdemes átadniuk nekik még szeptember előtt.

Idén jócskán megugrott az egyetemekre felvett hallgatók száma a központi ponthatárok eltörlése miatt. Összesen nagyjából 95 ezer diák kezdheti majd meg a tanulmányait a felsőoktatásban. Az öröm mellett persze ezeknek a fiataloknak számos kihívással is szembe kell nézniük. Bár ezek tanulmányaikkal kacspolatos részére a középiskola - ha más nem elviekben - felkészíthette őket, vannak dolgok, amikre az oktatási rendszer nem készítette fel őket. Ahhoz hogy ezekkel kapcsolatban is képben legyenek most összegyűjtöttük a legfontosabb általános tanácsokat.

A HuffPost éppen a héten kérdezett meg professzorokat, pszichológusokat, karrier tanácsadókat, terapeutákat és fiatal felnőttek szüleit, hogy milyen praktikus ismeretekkel kellene rendelkeznie a gyerekeknek, mielőtt elindulnak az egyetemre.

Magukra kell mosniuk

Az egyik fontos tudnivaló mielőtt elengednénk az egyetemre a gyerekünket az, hogy hogyan mossa, szárítsa, hajtogassa össze a saját ruháit. Becky Rapinchuk takarítási szakértő szakértő szerint, ha eddig mi végeztük ezeket a feladatokat helyettük, akkor fontos tudatosítani bennük, hogy mostantól ez is az ő felelősségük. Emellett tudniuk kell, hogyan tisztítsák az ágyneműt, és rendszeresíteniük kell annak takarítását is - teszi hozzá a szakértő.

Ideje megtanulniuk fürdőszobát takarítani

"Lehet, hogy még nem kell tudniuk, hogyan kell WC-t pucolni, ha elsőévesként a kollégiumban laknak, de "a fürdőszoba takarításának ismerete olyan készség, amelyet minden gyereknek meg kell tanulnia" - vallja Rapinchuk.

A szakértő ezért azt javasolja, adjunk át erre egy egyszerű módszert, amelyet hetente megismételhetünk, és otthon is gyakorolhatunk az egyetemi, vagy főiskolai életet megelőző hónapokban vagy években" - mondta.

Legyenek határozottak

Mire egyetemre mennek, a gyerekeinknek képesnek kell lenniük saját érdekeikért kiállni és hatékonyan kommunikálni is azt. "Egy egyetemi hallgatónak tudnia kell, hogyan álljon ki magáért, hogyan mondja ki a véleményét és ossza meg asszertyv módon a gondolatait, illetve hogyan fejezzék ki az álláspontjukat" – árulta el Ann-Louise Lockhart, a New Day Pediatric Psychology pszichológusa és szülői coach.

Ez a készség leginkább azokból a hiányozhat, akiket határozottabb hozzáállással neveltek és azt tanulták meg otthon, hogy kérdés nélkül azt kell csinálni, amit a szüleik mondanak. A gyermekünkhöz való hozzáállásunkról is komoly kritika lehet tehát, ha hiányzik belőlük ez a fajta önállóság.

Jobb egyensúlyt kell találni a szülőknek abban, hogyan készítik fel a gyerekeket a felnőttkor felé vezető úton. Adj lehetőséget nekik, hogy kiálljanak magukért, még akkor is, ha néha megdöbbensz azokon a kijelentéseken, ami elhagyja a szájukat. Ha van rá mód, adj szeretetteljes és őszinte visszajelzéseket és ne a hatalmad érvényesítsd

- tanácsolja a szakértő.

Ki kell alakítaniuk egy egészséges rutint

Nehéz egyensúlyt teremteni a fiatalok életében az egyetemi évek alatt, amikor a hallgatók nagy részét a tanulás mellett a munka és a bulizás tölti ki. Mégis fontos, hogy a gyereked megértse az egészséges napi rutin kialakításának fontosságát, melynek részét kell képezze a rendszeres alvás, az egészséges ételek, a mozgás és valamilyen hobbi is, ami örömet szerez neki.

"Fiatalon a rutinokat gyakran a szülők határozzák meg, vagy az, hogy milyen tevékenységeket végezünk, miközben iskolába járunk" - mondja Earl Turner pszichológus, a Therapy for Black Kids ügyvezető igazgatója. "Néha az időbeosztásuk megnehezíti az egészséges egyensúly megteremtését" - teszi hozzá. A szakértő éppen ezért gyakran beszélget az ügyfeleivel és a tanítványaival arról, hogy mennyire fontos megtanulni, hogyan válogassanak prioritások között.

"Ha mindig a munkával vagy elfoglalva, túl sok időt töltesz szórakozással vagy éppen a barátaiddal, akkor nehezebb lehet olyan életet teremteni, amely teljes és kiegyensúlyozott" - mondta Turner, aki szerint ez érzelmi kiégéshez és kiégéshez is vezethet.

Készítsenek büdzsét

A fiatalok pénzügyeinek kézben tartásának első alapköve, hogy készítsenek költségvetést. Ennek megléte nélkül ugyanis előbb, vagy utóbb átláthatatlanná válnak költéseink. Az pedig, hogy nem tudjuk szorosan követni, hogy mennyi pénzt spórolunk meg a takarékoskodás iránti motivációnkra is negatívan hathat.

Arra hogy kidolgozzuk az első költségvetésünket pedig nem is igazán van jobb alkalom az egyetemi éveinknél. Bár ebben az időszakban a legtöbbünk még keveset keres és így a felelőssége is kevesebb, mint későbbi felnőtt életükben, viszont épp ezért kitűnő alkalom nyílik ilyenkor pénzügyi szokásaink kialakítására. Sok fejfájást spórolhatnak meg maguknak, ha a munkaerőpiacon aktív éveinkre ez a dolog már rutinná válik.

A szakértő megfigyelte azt a tendenciát, hogy a fiatal felnőttek túlköltekeznek, mert nem akarnak lemaradni a társadalmi eseményekről, de nem tudják, vagy merik megfelelően kommunikálni anyagi korlátjaikat társaik felé. És éppen az ilyen helyzetek miatt fontos, hogy arra is megtanítsuk gyermekünket, hogyan kezelje tudatosan a pénzügyeit és hogy tudjon nemet mondani egy-egy kiadásra.

Tervezzenek a jövővel

A főiskola az önkiteljesedés és az útkeresés időszaka. Fontos azonban, hogy mindezt a fiatalok a jövőbeni életüket leginkább meghatározó területeken is alkalmazzák.

Nem lehet túlhangsúlyozni azt, hogy milyen fontos a potenciális karrierjük, a főiskolai és szakirányú pályaválasztásuk megtérülésének átgondolása. A diákoknak nem feltétlenül kell egy életre elkötelezniük magukat egy adott szak mellett, azonban mielőtt megkezdik tanulmányaikat jó tudatosítani azt, hogy választásuk mennyire fedi az érdeklődési körüket, illetve mennyire ideális a jövőbeni céljaikhoz. "Szilárd elképzelésüknek kell lennie arról, hogy mik a lehetséges karrierútjaik, és milyen megtérülésre számíthatnak, amikor diplomát szereznek" - emeli ki a szakértő.