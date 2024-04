Ezt most nagyon eltalálta Elon Musk: teszten Európa és a világ kedvenc autója

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

2023-ban Európa és a világ kedvenc autója is a Tesla Model Y lett, több mint 1,2 millió darabot adtak el belőle. De mit esznek rajta ennyien? Felhozhatnánk praktikus méreteit, az egyszerűséget és a piacvezető szoftvert is. Tesztünkből kiderült, mi igaz a Long Range változat 500+ kilométeresre ígért hatótávjából, és kiszámoltuk azt is, mennyibe is kerül manapság megtenni vele 100 kilométert, ha az ember csak a Tesla töltőit használja.

NEKED AJÁNLJUK