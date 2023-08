Ki nem találod, melyik most Magyarország kedvenc autója: bődületesen sokat adtak el belőle

Szánthó Péter Link a vágólapra másolva

7 százalékkal kevesebb autó állt forgalomba Magyarországon júliusban, mint 2022 azonos hónapjában. Az éves összesítésben is egyre nő a lemaradás a tavalyi évhez képest. A márkák versenyét egyelőre a Toyota vezeti, a Suzuki pedig még a dobogóról is lecsúszott. Nagyot ment a Tesla és az új kínai autómárka is a friss adatok szerint, viszont Magyarország kedvenc autója még mindig a Skoda Octavia 2023-ban.

8340 személyautó állt forgalomba Magyarországon júliusban, ami majdnem 7 százalékkal elmarad a tavaly júliusi számoktól. A Datahouse friss adatai szerint 2021 azonos hónapjához képest már 21,1 százalékos a lemaradás. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Az éves összesítést nézve sem túl rózsás a kép: idén január és július vége között kevesebb mint 65 ezer autó állt forgalomba itthon, ami 2,2 százalékkal kevesebb a tavalyi év első hét hónapjánál, 2021-hez képest már 5586 darabos az elmaradás ami több mint 17 százalék. Ugyanakkor, mint korábbi interjúnkban Nagy Norbert, a Kia Magyarország elnöke kifejtette, ezeket az adatokat érdemes fenntartásokkal kezelni, mert nem tükrözik a valós visszaesést a tavalyi év azonos időszakához képest, hiszen a most átadott autók korábbi megrendelésekből származnak. A másik értékelési mód pedig az első féléves időszakban történt értékesítés, effektíve az ügyfélszerződések megkötése. Na, ebben a tekintetben látunk elég jelentős visszaesést az autópiacon. És ez nem specifikus, nagyjából minden márkánál nagyon hasonló mértékű, 40-50 százalékos mínusz ahhoz képest, ami az előzetes, 2023-as tervekben szerepelt - fogalmazott az elnök, aki szerint ez hamarosan megjelenik a forgalomba helyezési számokban is, ugyanis immár folyamatosak a készletkialakulások márkáknál, mert a gyártási helyzet javult, egyre több autót kapnak meg a márkaképviseletek. EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt a Kia hazai elnöke: 40-50%-os zuhanás jöhet az autópiacon, 2025-ig nehezen lesz kilábalás Nagy Norbert arról is beszélt, ilyen magas kamatkörnyezetben kevesen mernek hitelre autót venni, viszont újra népszerűek a változó kamatozású termékek. Interjú. Közben pedig többen is visszamondják a korábbi rendelésüket mert nem tudják vagy akarják kifizetni a megnövekedett vételárat. A szakember szerint a finanszírozási költségek csökkenése mellett az általános gazdasági bizonytalanságnak is enyhülnie kellene Magyarországon, hogy újra meglóduljon az autóvásárlási kedv Magyarországon, de ez szerinte még jövőre sem várható Inkább a 2025-ös évtől kezdhet majd normalizálódni a piac. Ehhez szükség van az infláció leszorítására, ami most erős kormányzati szándék, de az év végére várt egyszámjegyű infláció is azt jelenti még, hogy a korábban borzalmasan megnövekedett árszintek még tovább emelkednek. Csak már nem húsz százalékkal éves alapon, hanem mondjuk héttel. Ha ezt a bérek lekövetik, és megint lesz értelmezhető reálkeresete az embereknek, akkor újra indulhat megfelelő kereslet az autók iránt is - fogalmazott. Hozzátette, ők is érzékelik, hogy a magánszemélyek már kezdenek eltünedezni az autóvásárlók köréből. Vége a Suzuki uralmának? Ami a márkákat illeti, a júliust a Skoda vitte 1225 forgalomba helyezéssel, második a Toyota 1065-el, a dobogó harmadik fokán a Volkswagen áll 715 darabbal, a korábbi közönségkedvenc Suzuki mögötte csak a negyedik 615 forgalomba helyezéssel. Éves összegzésben már a Toyota vezet, hét hónap alatt 8571 autójuk kapott magyar rendszámot, második a Skoda (6653 db), harmadik pedig a Volkswagen 5495 forgalomba helyezéssel. A Suzuki ebben a tekintetben sem fért oda a dobogóra, 5238 darabbal csak a negyedik, viszont az ötödik Ford (4281 db) előtt viszonylag tetemes az előnye. A 2023-as toplista első 25 helyén akad néhány érdekesség: például a magyar piacon tavaly debütált MG máris a 20. 791 forgalomba helyezéssel, ezzel a Honda, a Seat és a Citroen előtt áll az első hét hónap alapján. Nagyot megy a Tesla is, amely 783 átadással a 21. helyet foglalja el, és a tavalyi első hét hónaphoz képest 202 százalékkal tudta növelni a forgalomba helyezett autóinak volumenét. Ebben a tekintetben 50 százalék feletti értékkel növekedett még a Lexus, a Skoda, a Mazda és a Mini is. A lista másik végén a Dacia és a Fiat áll, mindkettőnek több mint 30 százalékkal csökkentek a forgalomba helyezései az idei első hét hónapban 2022 hasonló időszakához képest. A Suzuki számai több mint negyedével csökkentek, és a Hyundai is hasonlóan áll. Ez most a magyarok kedvenc autója A modellek listáján az első helyezett továbbra is a Skoda Octavia, amelyből idén eddig 3505 darab állt forgalomba. A modell hónapok óta vezeti ezt az összesítést, erről nemrégiben Németh János márkaigazgatóval is beszélgettünk, aki elmondta: az Octavia esetében több mint 90 százalék céges vásárlás, jogi személyek vásárolják a típust. A szakember kifejtette, több tényező is hátráltatta az utóbbi bő másfél évben az átadásokat, épp igyekeznek utólérni magukat a rendelések tekintetében: A most júniusi kiszállításban még voltak 2021-es, jellemzően év végi rendeléseink, és sok volt az átadások között a 2022-es rendelés is - tette hozzá. EZ IS ÉRDEKELHET Skoda-márkaigazgató: komoly harc indul a vásárlók kegyeiért, óriási akciózásba kezdtek a kereskedők A vásárlóknak is emészteni kell a mai autóárakat, ami nem könnyű, ezért nem vagyok optimista a lakossági piac tekintetében - mondta a Pénzcentrumnak adott interjújában Németh János. Visszatérve a márkalistára, a második helyen a Suzuki S-Cross áll, amelyből július végéig 2598 darab állt forgalomba, harmadik pedig a Kia Ceed, amelyből 2131 kapott magyar rendszámot. Negyedik a Toyota Corolla, hatodik pedig a Suzuki Vitara a listán. Egyébként Nagy Norberthez hasonlóan Németh János is visszaesést lát a magyar autópiacon: a kisvállalkozók és a magánszemélyek távol maradnak a szalonoktól, egyedül a nagy flottáknál látják úgy, hogy lehet velük számolni. A magánügyfelek keresleti oldala szerintem az idei évben nem fog visszatérni. A vállalkozásokat pedig több tényező is hátráltatja, egyes kiemelten fontos iparágak, mint például az építőipar, most inkább lefelé tendál, nagy projektek futnak ki. Nem segítenek a világgazdaságban lévő bizonytalanságok sem, nagy kérdés, hogyan alakul a háborús helyzet, megérkeznek-e és mikor a várt uniós támogatások, mikor csökken az infláció, mikor lesznek alacsonyabb kamatok. Utóbbiak nagyon komolyan befolyásolják a magyar gazdaságot és a vásárlási kedvet, de ezekre a kérdésekre egyelőre még várjuk a válaszokat - magyarázta a Skoda márkaigazgatója.

Címlapkép: Getty Images

