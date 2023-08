Nem verik nagy dobra: 800 ezer magyar lenne jogosult erre az áram- és gázkedvezményre

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A 2022-es év telét nagyban meghatározták az energiaárak, illetve tüzelőanyagok elszállása. A rezsiemelés utáni első tél elmúlt, azonban rengetegen csak most fogják látni, mennyi volt a túlfogyasztásuk, ha megkapják az éves elszámoló számlákat. Ezen túlmenően hiába telt el egy év és tombol még a nyár, sokan már most hasonló aggodalmakkal néznek a 2023-as tél elé, mint tavaly. Ezért fontos tudni, hogy szociális helyzettől, illetve egészségügyi állapottól függően védendő fogyasztóvá válhat Magyarországon az áram-, a gáz- és a víziközmű-szolgáltató ügyfeleiből. Bár rászorultsági alapon sokan igényelhetnék - és már igényelhették volna tavaly is - ezt a státuszt Magyarországon, jelenleg még kevesebben vannak, mint 2022-ben voltak. De ki lehet védendő fogyasztó és ez milyen előnyökkel, kedvezményekkel jár? Mutatjuk.

Adódhat olyan élethelyzet, amikor nehézséget okozhat a rezsiszámlák kifizetése, vagy olyan szociális helyzetbe kerülünk, amikor szükségünk lehet a védendő fogyasztókat megillető kedvezményekre - írja a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) honlapja. Az ott található tájékoztatás szerint védendő fogyasztó státuszt a villamosenergia-, földgáz- és a víziközmű-szolgáltatást igénybe vevő fogyasztók kaphatnak, amennyiben szociálisan rászorulók, illetve fogyatékkal élők. A védendő fogyasztókat különleges bánásmód illeti meg. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Védendő fogyasztók jogosultak lehetnek fizetési haladék, részletfizetés kérésére, igényelhetik előre fizetős mérő felszerelését, vagy akár kikapcsolás alóli mentességet is kaphatnak. Fontos azonban kiemelni, hogy fizetési nehézség esetén bármely fogyasztó kérhet fizetési haladékot vagy részletfizetési lehetőséget, nem csak a védendő fogyasztó státuszban lévők. A szolgáltató ugyanakkor minden fogyasztónak nem köteles ezt biztosítani, mérlegelheti döntését például annak függvényében, hogy milyen előzményei voltak a fogyasztó fizetési készségének és lehetőségeinek. Ki lehet védendő fogyasztó? Szociálisan védendő fogyasztó lehet, aki, vagy akinek a háztartásában élő személy: időskorúak járadékában részesül,

aktív korúak ellátására jogosult,

a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásban részesül,

ápolási díjban részesül,

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,

otthonteremtési támogatásban részesült a támogatás megállapításától számított 3 éven keresztül, (a támogatás célja, hogy a nevelésbe vételből kikerült fiatal felnőtt lakáshoz jutását, tartós lakhatása megoldását elősegítse)

nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásába helyezett gyermeket,

a Nemzeti Eszközkezelő Programban részt vevő természetes személyek otthonteremtésének biztosításáról szóló törvény szerinti Lebonyolítóval bérleti jogviszonyban áll,

vagy gyermekek otthongondozási díjában részesül. Fogyatékkal élő akkor kaphat védendő fogyasztói státuszt, ha: kezelőorvos igazolja,

vakok személyi járadékában részesül,

fogyatékossági támogatásban részesül,

lakossági fogyasztó vagy vele közös háztartásban élő személy életét vagy testi épségét közvetlenül veszélyezteti a kikapcsolás vagy a villamosenergia-ellátás megszakadása (pl. lélegeztető géphez szükségáram biztosítása). Ahhoz, hogy valaki védendő fogyasztói státuszt kapjon, kérelmet kell benyújtania az illetékes villamosenergia-elosztónak, földgázelosztónak és a víziközmű-szolgáltatónak, és csatolni az igazoló dokumentumokat, ha azok szükségesek. Fontos, hogy a védendő fogyasztói státusz határozott időre szól, évről évre meg kell újítani, kivéve azon fogyatékkal élő fogyasztók esetében, akik állapotában nem várható javulás, nincs szükség újabb igazolásra.

Rengetegen lehetnek jogosultak Magyarországon, mégis egyre kevesebben vannak Tavaly augusztusban rákérdeztünk a MEKH-nél, hány védendő fogyasztót tartanak számon. Akkor azt a választ kaptuk, hogy "az ország különböző szolgáltatói összesen 32 140 védendő fogyasztót tartanak nyilván". Idén újra megkerestük a hivatalt, és kiderült, hogy "a villamosenergia-, földgáz- és víziközmű-szolgáltatók 2022. év végi adatszolgáltatása alapján a védendő fogyasztók száma országosan összesen 29 396" volt. Azt is hozzátették, hogy "az összesített számadat a szolgáltatók által jelentett darabszámok összege". Ezek szerint hiába sújtott többszázezer magyart a rezsikatasztrófa 2022 telén, nem lett több védendő fogyasztó az országban. Pedig rengetegen lennének jogosultak. NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI! Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x) 2023 januárjában például 253 741 fő részesült a KSH adatai szerint megváltozott munkaképességűeknek járó ellátásban és még legalább 190 ezren voltak rokkantsági nyugdíjasok. 2022-ben havonta átlagosan 28 752 fő részesült ápolási díjban és 25 319 fő gyermekek otthongondozási díjában. Települési támogatásban viszont 2022-ben közel 831 ezren részesültek. Már önmagában is ez alapján legalább 800 ezer magyar igényelhetné a védendő fogyasztó státuszt, azonban csak a töredékük jogosult jelenleg a különleges bánásmódra. Milyen kedvezmények járnak a védendő fogyasztóknak? Szociálisan védendő fogyasztók kérhetnek a szolgáltatótól: részletfizetést, mely 12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető, és a tartozás összegének függvényében változik a részletfizetés időtartama;

fizetési haladékot, mely 12 naptári hónapon belül egy alkalommal igényelhető;

és előre fizetős mérő alkalmazását villamosenergia- és földgázszolgáltatásban (a fogyasztói kérésre vagy kikapcsolás helyett ). Fogyatékkal élő védendő fogyasztók kérhetnek a szolgáltatótól: havi (időközi) mérőleolvasást a felhasználási helyen;

készpénzes számlakiegyenlítést a felhasználási helyen;

az általánostól eltérő, de a műszakibiztonsági előírásoknak megfelelő mérőhely-kialakítást (pl. a mérő alacsonyabb elhelyezése);

kikapcsolás alóli mentességet kizárólag azon esetekben, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

folyamatos villamosenergia-ellátás biztosítását, amikor a kikapcsolás vagy a szolgáltatás megszakadása a fogyatékkal élő egészségét, életét veszélyezteti;

a számla értelmezéséhez nyújtott egyedi segítséget (pl. nagyobb betűmérettel nyomtatott számla, helyszíni számlamagyarázat, számlafordíttatás);

és a szolgáltató üzletszabályzatában meghatározott egyéb szolgáltatásokat. Amely fogyasztó egyidejűleg szociálisan rászorulónak és fogyatékkal élőnek is minősül, akkor jogosult mindkét csoport számára biztosított kedvezmények igénybe vételére. Mi az az előre fizetős / feltöltős mérő? Ki kaphat ilyen berendezést? Az előre fizetős / feltöltős mérő segítséget nyújt a tartozás részletekben történő rendezésében, és megakadályozza az anyagi lehetőségeket meghaladó energiafogyasztást - írja a MEKH honlapja. Az előre fizetős mérő felszerelését kérheti a szociálisan védendő fogyasztó, de a szolgáltató is előírhatja annak alkalmazását, amennyiben a fogyasztó hátralékot halmoz fel és a szolgáltatóval kötött fizetéskönnyítési megállapodást nem tartja be. Bárki igényelheti, de ilyenkor – amennyiben a mérőcseréhez az elosztó hozzájárul – a felszerelés és a mérő költsége a felhasználót terheli.

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK